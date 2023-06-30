Аккумуляторные компрессоры – экспертиза «За рулем»
Насосы для подкачки шин из прилагаемого к машине набора инструментов давно исчезли – как, впрочем, и сами наборы. Между тем любые шины время от времени теряют давление, а порой и вовсе ловят на дороге очередной саморез. Ныне почти все автомобилисты предпочитают компрессоры – и мы о них часто пишем.
Сегодня проверим такие, которые необязательно подключать даже к бортсети: это компрессоры со встроенными аккумуляторами. Мы приобрели десять устройств – и напоминаем, что наши выводы относятся только к данной выборке изделий.
Зачем такие нужны?
И что в них хорошего?
- Не нужно путаться в проводах, длины которых порой не хватает, чтобы дотянуться от 12‑вольтового гнезда до нужного колеса. Многих раздражает необходимость аккуратно смотать провода после использования – в результате компрессор так и валяется в багажнике с «хвостом» наружу.
- Не нужно бояться спалить штатный предохранитель автомобиля, если компрессор окажется слишком прожорливым.
- Нет нужды пускать мотор, чтобы подать напряжение в обесточенное гнездо.
- Такое устройство по определению не сможет повредить что-либо в машине – разве что при подзарядке.
А главное – их можно применять вдали от автомобиля. Например, подкачать надувную лодку или гидроаккумулятор насосной станции. Или велосипедные шины – при велопробегах аккумуляторный компрессор очень удобен, если размеры и масса позволяют его пристроить.
У всех компрессоров можно переключаться между малознакомыми psa и родными барами, а также кг/см². Еще можно выбрать режим накачки из четырех вариантов – автомобиль, мотоцикл, велосипед, мяч. При этом компрессор предлагает некое среднестатистическое давление для данного объекта.
Еще одно применение некоторых аккумуляторных компрессоров – работа в режиме пауэрбанка. Если надо подзарядить смартфон – вот, пожалуйста. Но такую возможность имеют только два устройства из нашей выборки.
Как испытывали?
Полностью заряженным устройствам требовалось поочередно накачать сначала автомобильное, а затем велосипедное колеса без промежуточной подзарядки. Пару раз пришлось подзаряжать устройства, которые явно не справлялись с заданием, но мы это делали просто ради интереса: оценка ставилась неудовлетворительная.
Отметим, что все компрессоры имеют возможность программно задать требуемое давление – после достижения нужного значения они отключаются сами.
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Первые аккумуляторные изделия – фонари и радиостанции – появились в начале ХХ века. Аккумуляторный инструмент родился значительно позже – примерно в конце 80‑х годов. Тогда же появились первые беспроводные отвертки. Ресурс аккумуляторов составлял всего 200–300 циклов заряда-разряда.
Какие параметры важнее?
Производители не придерживаются общих принципов при описании своих изделий. В табличках под фото мы привели заявленные параметры, а все недостающие определяли сами.
Пожалуй, главным для потребителя являются не производительность компрессора, которая, кстати говоря, меняется во времени, и даже не число аккумуляторов, а реальное время, требуемое для накачки конкретного колеса. Поэтому мы проводили замеры с двумя колесами – одно автомобильное (215/60 R17) и одно велосипедное (26×1,95). Первое накачивали до 2,3 бар, второе – до 4,4 бар.
Кроме того, мы уточнили массогабаритные параметры всех компрессоров и указали способы подзарядки компрессоров – некоторые укомплектованы штекерами для подключения к гнезду 12 В бортовой сети машины. Другой распространенный вариант – зарядка через разъем USB. Как правило, на компрессоре предусмотрены разъем USB Type-C и кабель-переходник от USB Type-C к USB Type-А. Дальше можно использовать зарядку от сетевой розетки или адаптера в гнездо прикуривателя.
Участники
| Зарядка USB Type-C или USB Type-А
Примерная цена 4500 ₽
Практически никакие параметры в инструкции не указаны, пришлось уточнять своими силами. Масса – 611 г. Габариты – 140×77×41 мм. Аккумуляторы – 3 штуки по 2500 мА·ч. Тип штуцера – резьбовой. С автомобильным колесом справился за 15 минут, затем с велосипедным (без подзарядки) – почти за 4 мин. Отметим, что шланг разогрелся аж до 91 ˚С! Рекомендуем ограниченное применение.
| Емкость аккумуляторов 2 по 2000 мА·ч
Заявленные габариты 89×47,5×137 мм
Зарядка USB Type-C и USB Type-А
Примерная цена 3000 ₽
Понравился надежный ползунковый выключатель прибора: сегодня это уже редкость. Массу определили сами – 423 г. Тип штуцера – резьбовой. Моторчик – с вентилятором для охлаждения. Колесо от автомобиля накачал за 11 минут, еще 3 минуты ушли на велосипед. Рекомендуем.
|Емкость аккумуляторов 2 по 2000 мА·ч
Масса 420 г
Габариты 89×47,5×137 мм
Зарядка USB Type-C или USB Type-А
Примерная цена 4700 ₽
Описание полное. Предусмотрена мощная крыльчатка для охлаждения. Тип штуцера – резьбовой. Автомобильное колесо накачал за 11 минут, велосипедное (без промежуточной подзарядки) – за 3 минуты без малого. Рекомендуем.
|Емкость аккумуляторов 3 по 2000 мА·ч
Производительность 35 л/мин
Зарядка бортовая сеть или внешний источник 5,2 В
Примерная цена 2900 ₽
Многие параметры не указаны. Дополняем: масса – 855 г, размеры – 150×103×103 мм. Тип штуцера – быстросъемный. Похоже, изделие в основном ориентировано на постоянное подключение к бортовой сети машины. Иначе зачем бы инструкция советовала сразу пустить двигатель? Отметим крупный электромотор со встроенным вентилятором и цилиндр солидного, по сравнению с остальными девайсами, размера. При автономной работе автомобильное колесо накачали за 7,5 минут, а велосипедное (без подзарядки) – за 1 мин 45 с. Это – лучшие результаты в нашей выборке. Рекомендуем.
|Заявленная масса 800 г
Заявленная производительность 22 л/мин
Зарядка бортовая сеть или USB Type-А
Примерная цена 2000 ₽
Инструкция куцая. Размеры – 90×53×47 мм. Аккумуляторы – 3 штуки типа 18650 по 2000 мА·ч. Тип штуцера – быстросъемный. Есть микровентилятор. С подкачкой автомобильного колеса не справился. Велосипедное (после подзарядки!) всё же накачал – за 2,5 мин. В целом – незачет.
|Емкость аккумуляторов 3 по 2000 мА·ч
Mасса 598 г
Габариты 170×69×50 мм
Производительность 20 л/мин
Зарядка бортовая сеть или USB Type-C и USB Type-А
Примерная цена 2800 ₽
Тип штуцера – быстросъемный. Может работать пауэрбанком. С компрессором дело хуже. Три (!) аккумулятора типа 18650 по 2000 мА·ч накачивали колеса на удивление долго – соответственно 18 мин и более 10 мин. Мало того, при накачке велоколеса насос все-таки помер, не завершив работу. Потеряло герметичность поршневое кольцо. Незачет.
| Заявленные габариты 182,5×64×80 мм
Зарядка USB Type-C и USB Type-А
Примерная цена 2600 ₽
Инструкция почти пустая. Масса – 465 г. Аккумуляторы – 2 штуки по 2000 мА·ч. Тип штуцера – быстросъемный. Во время испытаний прекратил качать через 10 мин 40 с. Дали второй шанс: подзарядили и попросили подкачать хотя бы велосипед. Увы: после 2,9 бар – опять вынужденная остановка. Незачет.
| Масса 480 г
Габариты 80×44×125 мм
Производительность 16 л/мин
Зарядка USB Type-C и Type-А
Примерная цена 2100 ₽
Может работать пауэрбанком. Есть микровентилятор для охлаждения. Аккумуляторы – 2 штуки типа 18650 по 2000 мА·ч. Тип штуцера – резьбовой. С накачкой колес автомобиля и велосипеда справился соответственно за 11 минут и почти за 3. Рекомендуем.
|Заявленные габариты 205×142×154 мм
Зарядка бортовая сеть или USB Type-А
Примерная цена 3300 ₽
Инструкция техническими данными не блещет. Массу определили сами – 480 г. Внутри два аккумулятора типа 18650 по 2000 мА·ч. Тип штуцера – быстросъемный. При работе постоянно горит фонарик. Внутри предусмотрен микровентилятор. Корпус пистолетного типа с клавишей-курком. В нашем случае потребовалось 12 минут для автомобильного колеса и 5 минут для велосипедного. Рекомендуем.
| Eмкость аккумуляторов 3 по 2000 мА·ч
Габариты 142×55×123 мм
Зарядка бортовая сеть или USB Type-C и Type-А
Примерная цена 4500 ₽
Определили массу – 711 г. Тип штуцера – быстросъемный. А вот тратить 19 минут на колесо – это слишком долго! При накачке велосипедной шины компрессор помер через три с небольшим минуты, не доведя работу до конца. Незачет.
Результаты
Из десятка компрессоров испытания выдержала половина. Так, Hiper HAC1 не справился с накачкой автомобильного колеса, MM5954 Bars и Tire inflator CP3 померли на втором этапе – при работе с велосипедным, а PR-F1901 вообще ни с чем не справился, несмотря на наши попытки как-то его оживить.
Вскрытие показало, что у MM5954 Bars пострадало резиновое поршневое кольцо, в результате чего пропало и давление.
У остальных неудачников явно не сдюжили аккумуляторы – скорее всего, они были несвежими.
Общие недостатки: накачка автомобильного колеса идет очень долго!
На общем фоне выделим Goodwin CC-CMP-GDW10: к его результату в 7 мин 27 с не приблизился никто. Причем любопытно, что мы действовали не совсем по инструкции, которая почему-то рекомендовала предварительно подключать его к бортсети как обычный компрессор. Однако емкости аккумуляторов вполне хватило для лучшего результата. Хотя, если задуматься, то и это – не подарок.
Напоминаем, что аккумуляторы со временем будут деградировать. Кроме того, литий-ионные аккумуляторы фактически неработоспособны на морозе. Мы попробовали охладить компрессоры всего до минус 20 градусов и убедились, что большинство из них отказывается даже «шевелить поршнями» без нагрузки. А остальные не смогли создавать какое-либо давление.
Компрессоры CZK‑3668, Eplutus EL‑02, Solmax MS97200 и Tire inflator TS-CAA42 показали близкие результаты. От них сильно отстал Baseus: формально он справился с задачей, но рекомендовать его не за что – разве что при отсутствии альтернативы.
Что касается чисто велосипедного применения, то, пожалуй, лучше других подойдут CZK‑3668, Eplutus EL‑02 и Solmax MS97200.
В целом все описанные устройства больше напоминают забавные игрушки, чем полезные приспособления. А вот цена у них совсем не детская. Поэтому если есть возможность – лучше возить с собой обычный компрессор, подключаемый к гнезду 12 В. Проку от него будет гораздо больше.
Результаты испытаний аккумуляторных компрессоров при накачке различных колес
|
Наименование
|
Тип колеса и требуемое давление
|
215/60 R17 (до 2,3 бар)
|
26×1,95 (до 4,4 бар)
|
Baseus
|
15 мин 00 с
|
3 мин 45 с
|
CZK-3668
|
11 мин 20 с
|
3 мин 00 с
|
Eplutus EL-02
|
11 мин 15 с
|
2 мин 50 с
|
Goodwin CC-CMP-GDW10
|
7 мин 27 с
|
1 мин 45 с
|
Hiper HAC1
|
отказ
|
2 мин 30 с
|
MM5954 Bars
|
18 мин 00 с
|
отказ
|
PR-F1901
|
отказ
|
отказ
|
Solmax MS97200
|
11 мин 15 с
|
2 мин 50 с
|
Tire inflator TS-CAA42
|
12 мин 00 с
|
5 мин 00 с
|
Tire inflator CP3
|
19 мин 00 с
|
отказ
- «За рулем» можно читать в Viber
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен