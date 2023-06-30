Аккумуляторные компрессоры – экспертиза «За рулем»

Неоспоримое преимущество таких устройств для подкачки шин – встроенный аккумулятор: их даже к бортсети подключать не нужно. Жаль, не все компрессоры соответствуют своему предназначению – испытания выдержал лишь каждый второй.

Насосы для подкачки шин из прилагаемого к машине набора инструментов давно исчезли – как, впрочем, и сами наборы. Между тем любые шины время от времени теряют давление, а порой и вовсе ловят на дороге очередной саморез. Ныне почти все автомобилисты предпочитают компрессоры – и мы о них часто пишем.

Сегодня проверим такие, которые необязательно подключать даже к бортсети: это компрессоры со встроенными аккумуляторами. Мы приобрели десять устройств – и напоминаем, что наши выводы относятся только к данной выборке изделий.

Зачем такие нужны?

И что в них хорошего?

Не нужно путаться в проводах, длины которых порой не хватает, чтобы дотянуться от 12‑вольтового гнезда до нужного колеса. Многих раздражает необходимость аккуратно смотать провода после использования – в результате компрессор так и валяется в багажнике с «хвостом» наружу.

Не нужно бояться спалить штатный предохранитель автомобиля, если компрессор окажется слишком прожорливым.

Нет нужды пускать мотор, чтобы подать напряжение в обесточенное гнездо.

Такое устройство по определению не сможет повредить что-либо в машине – разве что при подзарядке.

А главное – их можно применять вдали от автомобиля. Например, подкачать надувную лодку или гидроаккумулятор насосной станции. Или велосипедные шины – при велопробегах аккумуляторный компрессор очень удобен, если размеры и масса позволяют его пристроить.

У всех компрессоров можно переключаться между малознакомыми psa и родными барами, а также кг/см². Еще можно выбрать режим накачки из четырех вариантов – автомобиль, мотоцикл, велосипед, мяч. При этом компрессор предлагает некое среднестатистическое давление для данного объекта.

Еще одно применение некоторых аккумуляторных компрессоров – работа в режиме пауэрбанка. Если надо подзарядить смартфон – вот, пожалуйста. Но такую возможность имеют только два устройства из нашей выборки.

Как испытывали?

Полностью заряженным устройствам требовалось поочередно накачать сначала автомобильное, а затем велосипедное колеса без промежуточной подзарядки. Пару раз пришлось подзаряжать устройства, которые явно не справлялись с заданием, но мы это делали просто ради интереса: оценка ставилась неудовлетворительная.

Отметим, что все компрессоры имеют возможность программно задать требуемое давление – после достижения нужного значения они отключаются сами.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ Первые аккумуляторные изделия – фонари и радиостанции – появились в начале ХХ века. Аккумуляторный инструмент родился значительно позже – примерно в конце 80‑х годов. Тогда же появились первые беспроводные отвертки. Ресурс аккумуляторов составлял всего 200–300 циклов заряда-разряда.

Какие параметры важнее?

Производители не придерживаются общих принципов при описании своих изделий. В табличках под фото мы привели заявленные параметры, а все недостающие определяли сами.

Пожалуй, главным для потребителя являются не производительность компрессора, которая, кстати говоря, меняется во времени, и даже не число аккумуляторов, а реальное время, требуемое для накачки конкретного колеса. Поэтому мы проводили замеры с двумя колесами – одно автомобильное (215/60 R17) и одно велосипедное (26×1,95). Первое накачивали до 2,3 бар, второе – до 4,4 бар.

Кроме того, мы уточнили массогабаритные параметры всех компрессоров и указали способы подзарядки компрессоров – некоторые укомплектованы штекерами для подключения к гнезду 12 В бортовой сети машины. Другой распространенный вариант – зарядка через разъем USB. Как правило, на компрессоре предусмотрены разъем USB Type-C и кабель-переходник от USB Type-C к USB Type-А. Дальше можно использовать зарядку от сетевой розетки или адаптера в гнездо прикуривателя.

Участники

Baseus Зарядка USB Type-C или USB Type-А

Примерная цена 4500 ₽

Практически никакие параметры в инструкции не указаны, пришлось уточнять своими силами. Масса – 611 г. Габариты – 140×77×41 мм. Аккумуляторы – 3 штуки по 2500 мА·ч. Тип штуцера – резьбовой. С автомобильным колесом справился за 15 минут, затем с велосипедным (без подзарядки) – почти за 4 мин. Отметим, что шланг разогрелся аж до 91 ˚С! Рекомендуем ограниченное применение. CZK-3668 Емкость аккумуляторов 2 по 2000 мА·ч

Заявленные габариты 89×47,5×137 мм

Зарядка USB Type-C и USB Type-А

Примерная цена 3000 ₽

Понравился надежный ползунковый выключатель прибора: сегодня это уже редкость. Массу определили сами – 423 г. Тип штуцера – резьбовой. Моторчик – с вентилятором для охлаждения. Колесо от автомобиля накачал за 11 минут, еще 3 минуты ушли на велосипед. Рекомендуем.

Eplutus EL-02 Емкость аккумуляторов 2 по 2000 мА·ч

Масса 420 г

Габариты 89×47,5×137 мм

Зарядка USB Type-C или USB Type-А

Примерная цена 4700 ₽

Описание полное. Предусмотрена мощная крыльчатка для охлаждения. Тип штуцера – резьбовой. Автомобильное колесо накачал за 11 минут, велосипедное (без промежуточной подзарядки) – за 3 минуты без малого. Рекомендуем. Goodwin CC-CMP-GDW10 Емкость аккумуляторов 3 по 2000 мА·ч

Производительность 35 л/мин

Зарядка бортовая сеть или внешний источник 5,2 В

Примерная цена 2900 ₽

Многие параметры не указаны. Дополняем: масса – 855 г, размеры – 150×103×103 мм. Тип штуцера – быстросъемный. Похоже, изделие в основном ориентировано на постоянное подключение к бортовой сети машины. Иначе зачем бы инструкция советовала сразу пустить двигатель? Отметим крупный электромотор со встроенным вентилятором и цилиндр солидного, по сравнению с остальными девайсами, размера. При автономной работе автомобильное колесо накачали за 7,5 минут, а велосипедное (без подзарядки) – за 1 мин 45 с. Это – лучшие результаты в нашей выборке. Рекомендуем.

Hiper HAC1 Заявленная масса 800 г

Заявленная производительность 22 л/мин

Зарядка бортовая сеть или USB Type-А

Примерная цена 2000 ₽

Инструкция куцая. Размеры – 90×53×47 мм. Аккумуляторы – 3 штуки типа 18650 по 2000 мА·ч. Тип штуцера – быстросъемный. Есть микровентилятор. С подкачкой автомобильного колеса не справился. Велосипедное (после подзарядки!) всё же накачал – за 2,5 мин. В целом – незачет. MM5954 Bars Емкость аккумуляторов 3 по 2000 мА·ч

Mасса 598 г

Габариты 170×69×50 мм

Производительность 20 л/мин

Зарядка бортовая сеть или USB Type-C и USB Type-А

Примерная цена 2800 ₽

Тип штуцера – быстросъемный. Может работать пауэрбанком. С компрессором дело хуже. Три (!) аккумулятора типа 18650 по 2000 мА·ч накачивали колеса на удивление долго – соответственно 18 мин и более 10 мин. Мало того, при накачке велоколеса насос все-таки помер, не завершив работу. Потеряло герметичность поршневое кольцо. Незачет.

PR-F1901 Заявленные габариты 182,5×64×80 мм

Зарядка USB Type-C и USB Type-А

Примерная цена 2600 ₽

Инструкция почти пустая. Масса – 465 г. Аккумуляторы – 2 штуки по 2000 мА·ч. Тип штуцера – быстросъемный. Во время испытаний прекратил качать через 10 мин 40 с. Дали второй шанс: подзарядили и попросили подкачать хотя бы велосипед. Увы: после 2,9 бар – опять вынужденная остановка. Незачет. Solmax MS97200 Масса 480 г

Габариты 80×44×125 мм

Производительность 16 л/мин

Зарядка USB Type-C и Type-А

Примерная цена 2100 ₽

Может работать пауэрбанком. Есть микровентилятор для охлаждения. Аккумуляторы – 2 штуки типа 18650 по 2000 мА·ч. Тип штуцера – резьбовой. С накачкой колес автомобиля и велосипеда справился соответственно за 11 минут и почти за 3. Рекомендуем.

Tire inflator TS-CAA42 Заявленные габариты 205×142×154 мм

Зарядка бортовая сеть или USB Type-А

Примерная цена 3300 ₽

Инструкция техническими данными не блещет. Массу определили сами – 480 г. Внутри два аккумулятора типа 18650 по 2000 мА·ч. Тип штуцера – быстросъемный. При работе постоянно горит фонарик. Внутри предусмотрен микровентилятор. Корпус пистолетного типа с клавишей-курком. В нашем ­случае потребовалось 12 минут для автомобильного колеса и 5 минут для велосипедного. Рекомендуем. Tire inflator CP3 Eмкость аккумуляторов 3 по 2000 мА·ч

Габариты 142×55×123 мм

Зарядка бортовая сеть или USB Type-C и Type-А

Примерная цена 4500 ₽

Определили массу – 711 г. Тип штуцера – быстросъемный. А вот тратить 19 минут на колесо – это слишком долго! При накачке велосипедной шины компрессор помер через три с небольшим минуты, не доведя работу до конца. Незачет.

Результаты

Из десятка компрессоров испытания выдержала половина. Так, Hiper HAC1 не справился с накачкой автомобильного колеса, MM5954 Bars и Tire inflator CP3 померли на втором этапе – при работе с велосипедным, а PR-F1901 вообще ни с чем не справился, несмотря на наши попытки как-то его оживить.

Вскрытие показало, что у MM5954 Bars пострадало резиновое поршневое кольцо, в результате чего пропало и давление.

У остальных неудачников явно не сдюжили аккумуляторы – скорее всего, они были несвежими.

При сравнении электродвигателей и компрессоров Goodwin и Baseus становится понятно, откуда такие разные показатели. Клапан компрессора TS-CAA42 выполнен по-автомобильному: не лепестковый, а поджат пружиной.

Общие недостатки: накачка автомобильного колеса идет очень долго!

На общем фоне выделим Goodwin CC-CMP-GDW10: к его результату в 7 мин 27 с не приблизился никто. Причем любопытно, что мы действовали не совсем по инструкции, которая почему-то рекомендовала предварительно подключать его к бортсети как обычный компрессор. Однако емкости аккумуляторов вполне хватило для лучшего результата. Хотя, если задуматься, то и это – не подарок.

Напоминаем, что аккумуляторы со временем будут деградировать. Кроме того, литий-ионные аккумуляторы фактически неработоспособны на морозе. Мы попробовали охладить компрессоры всего до минус 20 градусов и убедились, что большинство из них отказывается даже «шевелить поршнями» без нагрузки. А остальные не смогли создавать какое-либо давление.

Вроде бы обычный разъем USB содержит преобразователь напряжения с 5 В до 9 В, которое нужно для заряда двух аккумуляторов.

Компрессоры CZK‑3668, Eplutus EL‑02, Solmax MS97200 и Tire inflator TS-CAA42 показали близкие результаты. От них сильно отстал Baseus: формально он справился с задачей, но рекомендовать его не за что – разве что при отсутствии альтернативы.

Что касается чисто велосипедного применения, то, пожалуй, лучше других подойдут CZK‑3668, Eplutus EL‑02 и Solmax MS97200.

В целом все описанные устройства больше напоминают забавные игрушки, чем полезные приспособления. А вот цена у них совсем не детская. Поэтому если есть возможность – лучше возить с собой обычный компрессор, подключаемый к гнезду 12 В. Проку от него будет гораздо больше.

Результаты испытаний аккумуляторных компрессоров при накачке различных колес

Наименование Тип колеса и требуемое давление 215/60 R17 (до 2,3 бар) 26×1,95 (до 4,4 бар) Baseus 15 мин 00 с 3 мин 45 с CZK-3668 11 мин 20 с 3 мин 00 с Eplutus EL-02 11 мин 15 с 2 мин 50 с Goodwin CC-CMP-GDW10 7 мин 27 с 1 мин 45 с Hiper HAC1 отказ 2 мин 30 с MM5954 Bars 18 мин 00 с отказ PR-F1901 отказ отказ Solmax MS97200 11 мин 15 с 2 мин 50 с Tire inflator TS-CAA42 12 мин 00 с 5 мин 00 с Tire inflator CP3 19 мин 00 с отказ