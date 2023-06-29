Самый дорогой китайский кроссовер на тестах «За рулем»: 4,7 с до 100 км/ч!
Парень на ухоженном Гольфе GTI, стоя на светофоре, явно обсуждал со своей спутницей мою машину. А потом недвусмысленным жестом предложил посоревноваться на разгон. Я проспал старт, но мигом наверстал упущенное – уже через пару секунд Golf остался позади. А там и отпускать пора, чтобы не превысить разрешенную скорость.
Не знал тот парень, что Voyah Free умеет разгоняться до сотни за 4,7 с. Это самый быстрый «китаец» из всех, что были на наших испытаниях.
И самый дорогой – 8,9 млн рублей. Поначалу меня такой прайс возмущал, но с каждой минутой, проведенной за рулем, я проникался к машине всё большим уважением.
Правда премиум?
Voyah – суббренд дорогих автомобилей китайского производителя Dongfeng. Первая его модель – кроссовер Free.
Китайцы вложились в него основательно.
Работу над внешним обликом поручили ателье Italdesign. Итальянцы справились на отлично: образ яркий, запоминающийся. Сложные сопряжения решены точно, зазоры не гуляют. По габаритам Free схож с кроссоверами вроде Lexus RX. Породистость экстерьеру придают утапливаемые дверные ручки и 20‑дюймовые колеса.
Интерьер превосходит все ожидания. По общему восприятию и качеству материалов его можно сравнивать не то что с Лексусом – с Мерседесом. Фидбэк у кнопок не хуже, чем у немцев.
Тут даже пахнет по-особому, ведь есть встроенный ароматизатор – как в S‑классе. Предлагается три варианта запахов: свежий бамбук, алый пион, туман – и столько же уровней насыщенности.
Как и у последних электрических Мерсов, практически всю ширину передней панели занимают экраны. При включении зажигания верхняя часть панели приподнимается на 30 мм. Непонятно, зачем это сделано, но выглядит круто. Конструкция весит аж 30 кг и рассчитана на 30 тысяч циклов поднимания/опускания, что соответствует сроку службы 10 лет. Что делать потом – непонятно.
Чем удивляет?
К медиасистеме есть вопросы. Удивило отсутствие русификации: за такие деньжищи она должна быть априори. Как и поддержка Apple CarPlay с Android Auto, которой нет.
А еще напрягают блики на стекле от блестящей дуги на передней панели. И бежевый руль отражается на приборке. Вариант с темной отделкой в этом смысле практичней. Интересно, что салон обшит экокожей. От наппы не отличить!
Панорамная крыша заявлена как самая большая в мире: 1305×850 см. Причем шторки нет – ее заменяет функция автоматического затемнения, предлагающая аж десять уровней прозрачности. Работает быстро и без нареканий.
А больше всего меня удивила система ночного видения – она входит в базовое оснащение. Последний раз я с ней имел дело в Кадиллаке СТ6. Но тут картинка четче и детализированней. Камера работает в инфракрасном диапазоне. Заявленная дальность – до 150 м, но по факту бьет на 200 м.
Посмотрите на фото интерьера. Вы тоже приняли кругляш над центральной консолью за секундомер, как у Porsche? На самом деле это салонная камера. В России она может лишь сделать селфи экипажа, тогда как в Китае выполняет функцию Face ID (ключ в таком случае не нужен). В потолок встроена еще одна камера – для наблюдения за задними пассажирами.
Второй ряд ожидаемо просторный, но сервисом не впечатлил. Ни экранов тебе, ни электроприводов, ни возможности менять настройки аудиосистемы. Похоже, что задние пассажиры тут всего лишь гости. А главный – водитель.
ОСНОВА
Специально для Free была разработана платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture). Передняя подвеска – двухрычажная, задняя – многорычажная. Все элементы выполнены из алюминия.
Корпус тяговой батареи также сделан из крылатого металла. С боков он надежно прикрыт порогами. При сильном ударе открывается аварийный клапан, чтобы погасить энергию удара. Вес аккумулятора – 570 кг, а сам он снабжен системой жидкостного охлаждения.
Как едет?
Технически Free отнюдь не прост. Это единственный китайский автомобиль на нашем рынке, снабженный пневматической подвеской. Плавность хода чудо как хороша – по оспинам весеннего асфальта Voyah стелет неожиданно мягко. Да и через «лежачих» переезжает с похвальным достоинством. И никакого стука!
Акустический комфорт хорош. Дорогу почти не слышно, ветер – тоже. Уровень представительских седанов.
На высоте и управляемость. Прямую держит крепко, в поворотах устойчив, почти не кренится.
И квазиавтопилот толковый: идеально центрует в полосе, надежно приклеивается к ведущей машине. Дистанцию, правда, держит большую: в зазор то и дело влезают торопыги. А еще я однажды зевнул, так камера это просекла, и на приборке тут же появилась надпись с предложением сменить водителя.
В стандартном режиме подвеска держит клиренс на уровне 158 мм. При переводе в спортивный (Perf) машина «приземляется» на 30 мм, что делает ее более устойчивой на высокой скорости. Заодно обостряются реакции на газ, в характере появляется резкость и суета. Утомляет.
А на бездорожье?
Режим Outing – для бездорожья. В нем клиренс достигает 208 мм, но у подвески убывает ход отбоя – ехать жестко и тряско. И небыстро: при достижении 40 км/ч автоматически активируется стандартный режим Comfort.
В штатном порядке Free идет с полным приводом. Конечно, он тут не для проходимости, а ради повышения стабильности при передаче тяги. Хотя есть один аспект, где Voyah превзойдет почти любой внедорожник. Степень защиты электрических узлов – IP67. То есть машина выдерживает погружение в воду глубиной до 1 м длительностью не более минуты. Это очень круто! Для сравнения, у Дефендера глубина преодолеваемого брода составляет 0,9 м. У нашей Нивы – всего полметра.
Продолжение – на следующей странице.
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