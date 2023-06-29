Самый дорогой китайский кроссовер на тестах «За рулем»: 4,7 с до 100 км/ч!

Электрический Voyah Free удивил. А кое в чем обескуражил.

Парень на ухоженном Гольфе GTI, стоя на светофоре, явно обсуждал со своей спутницей мою машину. А потом недвусмысленным жестом предложил посоревноваться на разгон. Я проспал старт, но мигом наверстал упущенное – уже через пару секунд Golf остался позади. А там и отпускать пора, чтобы не превысить разрешенную скорость.

Не знал тот парень, что Voyah Free умеет разгоняться до сотни за 4,7 с. Это самый быстрый «китаец» из всех, что были на наших испытаниях.

И самый дорогой – 8,9 млн рублей. Поначалу меня такой прайс возмущал, но с каждой минутой, проведенной за рулем, я проникался к машине всё большим уважением.

Правда премиум?

Voyah – суббренд дорогих автомобилей китайского производителя Dongfeng. Первая его модель – кроссовер Free.

Китайцы вложились в него основательно.

Работу над внешним обликом поручили ателье Italdesign. Итальянцы справились на отлично: образ яркий, запоминающийся. Сложные сопряжения решены точно, зазоры не гуляют. По габаритам Free схож с кроссоверами вроде Lexus RX. Породистость экстерьеру придают утапливаемые дверные ручки и 20‑дюймовые колеса.

Интерьер превосходит все ожидания. По общему восприятию и качеству материалов его можно сравнивать не то что с Лексусом – с Мерседесом. Фидбэк у кнопок не хуже, чем у немцев.

Классический – самый приятный глазу ­вариант оформления приборки. Климат-контроль всего-навсего двухзонный. От машины такого класса ждешь большего.

Салон шикарен. Богатый дизайн, классная отделка, щедрое оснащение. А главная фишка – опускающаяся передняя панель.

Тут даже пахнет по-особому, ведь есть встроенный ароматизатор – как в S‑классе. Предлагается три варианта запахов: свежий бамбук, алый пион, туман – и столько же уровней насыщенности.

Как и у последних электрических Мерсов, практически всю ширину передней панели занимают экраны. При включении зажигания верхняя часть панели приподнимается на 30 мм. Непонятно, зачем это сделано, но выглядит круто. Конструкция весит аж 30 кг и рассчитана на 30 тысяч циклов поднимания/опускания, что соответствует сроку службы 10 лет. Что делать потом – непонятно.

Voyah Free EV. Цена в России от 8 890 000 ₽

Чем удивляет?

К медиасистеме есть вопросы. Удивило отсутствие русификации: за такие деньжищи она должна быть априори. Как и поддержка Apple CarPlay с Android Auto, которой нет.

А еще напрягают блики на стекле от блестящей дуги на передней панели. И бежевый руль отражается на приборке. Вариант с темной отделкой в этом смысле практичней. Интересно, что салон обшит экокожей. От наппы не отличить!

Панорамная крыша заявлена как самая большая в мире: 1305×850 см. Причем шторки нет – ее заменяет функция автоматического затемнения, предлагающая аж десять уровней прозрачности. Работает быстро и без нареканий.

Сиди хоть на переднем ряду, хоть на заднем – Большой брат следит за тобой. Система ночного видения работает классно. Помнится, на BMW 7‑й серии и Мерседесе S‑класса она так не впечатляла.

А больше всего меня удивила система ночного видения – она входит в базовое оснащение. Последний раз я с ней имел дело в Кадиллаке СТ6. Но тут картинка четче и детализированней. Камера работает в инфракрасном диапазоне. Заявленная дальность – до 150 м, но по факту бьет на 200 м.

Посмотрите на фото интерьера. Вы тоже приняли кругляш над центральной консолью за секундомер, как у Porsche? На самом деле это салонная камера. В России она может лишь сделать селфи экипажа, тогда как в Китае выполняет функцию Face ID (ключ в таком случае не нужен). В потолок встроена еще одна камера – для наблюдения за задними пассажирами.

Сиденья хороши. Удачная боковая поддержка, мягкие и пушистые подголовники, обогрев, вентиляция и даже массажер. Не хватает разве что выдвижного подколенного валика.

Запас пространства – как в представительском седане. Индивидуальные сиденья с электрорегулировками тут были бы не лишними. Для полного плезира сзади не хватает своего пульта управления климат-контролем.

Второй ряд ожидаемо просторный, но сервисом не впечатлил. Ни экранов тебе, ни электроприводов, ни возможности менять настройки аудиосистемы. Похоже, что задние пассажиры тут всего лишь гости. А главный – водитель.

ОСНОВА Специально для Free была разработана платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture). Передняя подвеска – двухрычажная, задняя – многорычажная. Все элементы выполнены из алюминия. Корпус тяговой батареи также сделан из крылатого металла. С боков он надежно прикрыт порогами. При сильном ударе открывается аварийный клапан, чтобы погасить энергию удара. Вес аккумулятора – 570 кг, а сам он снабжен системой жидкостного охлаждения.

Как едет?

Технически Free отнюдь не прост. Это единственный китайский автомобиль на нашем рынке, снабженный пневматической подвеской. Плавность хода чудо как хороша – по оспинам весеннего асфальта Voyah стелет неожиданно мягко. Да и через «лежачих» переезжает с похвальным достоинством. И никакого стука!

Акустический комфорт хорош. Дорогу почти не слышно, ветер – тоже. Уровень представительских седанов.

На высоте и управляемость. Прямую держит крепко, в поворотах устойчив, почти не кренится.

Утапливающие ручки перестали быть экзотикой. Вот уже и до «китайцев» добрались. Их работоспособность рассчитана до –30 °C. Рисунок на задних фонарях создатели сравнивают с колосом пшеницы. И вправду похоже.

И квазиавтопилот толковый: идеально центрует в полосе, надежно приклеивается к ведущей машине. Дистанцию, правда, держит большую: в зазор то и дело влезают торопыги. А еще я однажды зевнул, так камера это просекла, и на приборке тут же появилась надпись с предложением сменить водителя.

В стандартном режиме подвеска держит клиренс на уровне 158 мм. При переводе в спортивный (Perf) машина «приземляется» на 30 мм, что делает ее более устойчивой на высокой скорости. Заодно обостряются реакции на газ, в характере появляется резкость и суета. Утомляет.

А на бездорожье?

Режим Outing – для бездорожья. В нем клиренс достигает 208 мм, но у подвески убывает ход отбоя – ехать жестко и тряско. И небыстро: при достижении 40 км/ч автоматически активируется стандартный режим Comfort.

Днище абсолютно плоское – ни одного «якоря». Дворник с водительской стороны оставляет большую неочищенную зону (около 8 см) .

В штатном порядке Free идет с полным приводом. Конечно, он тут не для проходимости, а ради повышения стабильности при передаче тяги. Хотя есть один аспект, где Voyah превзойдет почти любой внедорожник. Степень защиты электрических узлов – IP67. То есть машина выдерживает погружение в воду глубиной до 1 м длительностью не более минуты. Это очень круто! Для сравнения, у Дефендера глубина преодолеваемого брода составляет 0,9 м. У нашей Нивы – всего полметра.

Продолжение – на следующей странице.