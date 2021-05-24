Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет

Defender — сколько в этом звуке! Одни считают его архаичным «ведром с болтами», другие — автомобильной иконой. Когда вышла машина нового поколения, у людей «бомбануло» ещё сильнее. Ненавистники старого Дефа внезапно превратились в его защитников. Рамы и мостов нет? Подите прочь, это уже не Defender. Вот старая машина — это да!
Поначалу я был на стороне скептиков, но прошлогодняя экспедиция в Намибию на предсерийном новом Дефе перевернула сознание. Смотрите, что будет, если свести очно новый и старый Дефендеры.
В чем разница?
Ох уж эта посадка в старом Дефе! Педали стоят вплотную к левому борту, под правой ногой мешается рукоятка стояночного тормоза. А левую руку просто некуда деть! Можно открыть окно, но если в Африке самым масштабным последствием такого решения будет «водительский» загар, то у нас и околеть недолго. Приходится крючиться в неудобной позе.
Салон 110‑го Дефендера — что кабина старого бомбардировщика: весь в окнах, а сиденья на разных уровнях. Бесчисленные иллюминаторы и форточки рождают симфонию звуков — всё гремит, скрепит. Вместе с шумными двигателем и трансмиссией рождается официальный саундтрек Дефа, сопровождающий людей по самым дальним уголкам мира с конца 40‑х годов.
Новый Дефендер хранит некоторые черты предка вроде прелестных альпийских окошек на закатах крыши, но избавился от большинства проколов. Сидеть удобно, шумоизоляция на зависть многим, только в багажнике поселился какой-то сверчок: то ли огрехи сборки, то ли родовое проклятье.
Старой машине тяги 122‑сильного дизеля более-менее хватает, а новый на его фоне — пушка. Мощности вдвое больше, а 430 ньютон-метров доступны почти во всём рабочем диапазоне. Но главная пропасть между двумя поколениями — умение ездить по… ровной дороге. На старой «сто десятке» ощущаешь каждый сантиметр габаритов: поворачивает неохотно, кренится сильно. И опять же — с поскрипываниями и постанываниями. А новый Деф понятен, легок и невероятно устойчив во всех условиях.
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Немного истории: HUE 166
История Лэнд Ровера началась в послевоенные годы, когда для восстановления экономики Великобритания бросила серьезные ресурсы на автомобильную промышленность. Братья Морис и Спенсер Уилксы, работавшие в компании Rover, получили в свое распоряжение завод Meteor Works в Солихалле, где планировали выпускать простой и утилитарный внедорожник. Новый автомобиль был «промежуточным» решением, пока не снизятся ограничения на металл и можно будет нарастить выпуск легковых автомобилей.
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Кузов было решено делать из алюминия. Во второй половине 40‑х производство боевых самолетов резко сократилось. На британских складах скопилось гигантское количество крылатого металла, и он был доступнее стали. Очевидные преимущества — малый вес и коррозионная стойкость. Уже осенью 1947‑го года был построен первый прототип «Centre Steer» — название говорило само за себя, ибо руль был расположен по центру. Кузов красили в авиационный зеленый цвет (краска также была в избытке).
В 1948 году был собран первый серийный Land Rover с номерным знаком HUE 166 — цифры и буквы, который знает каждый фанат марки. Весной 48‑го один из первых 25 экземпляров показали на выставке в Амстердаме. К удивлению братьев, интерес к машине был колоссальным. Так «промежуточная» модель Ровера с приставкой «Land» стала постоянной и дала жизнь новому бренду, который сегодня ассоциируется со словом «проходимость». Он на многие десятилетия пережил Rover и большинство других британских марок.
Что по технике?
При всей внешней схожести, они такие разные технически. Общая лишь схема трансмиссии: постоянный полный привод с дифференциалом в раздатке. Классический Деф — это неразрезные мосты на пружинах и рама. У нового несущий кузов и независимая подвеска. Слабак? Не всё так просто.
При создании нового поколения не просто взяли платформу D7 с продольным расположением мотора, аналогичную нынешним Диско и Рейнджам. Переделали очень многое. Кузов получил дополнительные лонжероны и усилители: жесткость на кручение довели почти до 30 000 Н∙м/град — в десять раз больше, чем у предка. Оттого и узкий проем двери багажника — из-за широченных стоек. Прошлись и по ходовой: рычаги подвески мощнее, полуоси прочнее.
Я долго не мог определиться, кто на бездорожье мне нравится больше. Старый 110‑й не просто способен идти по глубокой колее — он её прокладывает. Чем я и занялся: ехал, куда глаза глядят, лишь иногда сдавая назад из-за снега, который нагребал перед собой неразрезной передний мост. А настоящим барьером становились разве что деревья. Кусты и камыши мгновенно скрывались под железным бампером.
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Однажды в Голливуде
Если просто перечислить фильмы с участием Дефа, список займет половину журнала. Land Rover давно стал кинозвездой. Его кинокарьера началась в 1953‑м с фильма «Могамбо» с Кларком Гейблом. Land Rover на постоянной основе прописался в Бондиане. Причем в грядущем фильме об агенте 007 сыграл и автомобиль нового поколения.
Были и комичные роли, вроде «Эйс Вентура 2», где Джим Кэрри имитировал кочки на абсолютно ровной дороге [1], а потом рванул сквозь джунгли, основательно разбив Land Rover Series II.
Дефы играют во франшизе «Миссия Невыполнима» [2]. В оскароносном фильме «Королева» Елизавета II в исполнении Хелен Мирен сама рулит 110‑м Дефом [3]. Одно из последних появлений Дефендера случилось в прошлом году, в шедевре Гая Ричи «Джентельмены» [4]. На 110‑ке герой Мэтью МакКонахи показывает свои, скажем так, огороды.
А что новый?
А он может всё то же самое. С той разницей, что часть трюков старой машины нынешний Деф делает сам. Включил систему поддержания малой скорости ATPC, и только рулем крути — машина сама прет сквозь глубокий снег или заросли. Можно включить один из бесчисленных внедорожных режимов — но даже в «автомате» электроника ровно когда нужно поднимает кузов на пневмоподвеске, замыкает блокировки и выборочно притормаживает буксующие колеса. Нравится — можно всё отключить и «педалировать» самому, но вряд ли получится также эффективно.
Днище плоское: снизу не торчат ни мосты, ни агрегаты. Клиренс можно довести до умопомрачительных 36 см — у предка это «всего» 30 см с небольшим. Вброд можно брать глубины до 90 см против былого полуметра. Единственное, за что тревожно — сохранность пластиковых бамперов. Если вместо них поставить силовые металлические, то и про это можно забыть. Вопрос только, как их легализовать.
Так что если нет цели строить «трофийную кракозябру» или ставить на раму платформу с пулеметом, чтобы свергнуть очередной африканский режим, то нынешний Defender один из лучших, если не лучший внедорожник нашей эпохи. Просто эпохи разные, и в этом вся фишка. Сомнения в надежности многорычажек и пневмобаллонов, конечно, есть. Возможный ремонт будет стоить космических денег. И новому Дефендеру за пять миллионов рублей догнать великого предка мешает не фактическая проходимость, а психологическая.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЯ
|
LAND ROVER DEFENDER
|
D240 (L663)
|
110 (L316)
|
Снаряженная / полная масса
|
2323 / 3150 кг
|
2056 / 3050 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
9,1 с
|
17,0 c
|
Максимальная скорость
|
188 км/ч
|
145 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
ДТ / 90 л
|
ДТ / 75 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
н.д. / н.д. / 7,8 л / 100 км
|
13,6 / 9,6 / 11,1 л/ 1 00 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
дизельный
|
дизельный
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1999 см³
|
2198 см³
|
Мощность
|
177 кВт / 240 л.с. при 4000 об/мин
|
90 кВт / 122 л.с. при 3500 об/мин
|
Крутящий момент
|
430 Н·м при 1400–3750 об/мин
|
360 Н·м при 2000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А8
|
М6
|
Передаточные числа:
|
4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,32
|
5,44 / 2,84 / 1,72 / 1,22 / 1,00 / 0,74 / — / — / 4,94
|
Главные передачи
|
3,73
|
3,54
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
пневматическая на двойных поперечных рычагах / многорычажная
|
зависимая пружинная / зависимая пружинная
|
Рулевое
|
реечное, с электроусилителем
|
червячное, с гидроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
255/50 R20
|
235/85 R16