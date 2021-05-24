Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет

Выяснили, может ли новый Land Rover Defender так же легко валить по бездорожью, как его легендарный предок. Может! Причем часть работы за водителя Деф теперь делает сам.

Defender — сколько в этом звуке! Одни считают его архаичным «ведром с болтами», другие — автомобильной иконой. Когда вышла машина нового поколения, у людей «бомбануло» ещё сильнее. Ненавистники старого Дефа внезапно превратились в его защитников. Рамы и мостов нет? Подите прочь, это уже не Defender. Вот старая машина — это да!

Поначалу я был на стороне скептиков, но прошлогодняя экспедиция в Намибию на предсерийном новом Дефе перевернула сознание. Смотрите, что будет, если свести очно новый и старый Дефендеры.

Конечно, мосты и рама — это и психологическая надежность. Но запас прочности кузова и подвески у нового Дефа огромен. По сравнению с Диско и Рейнджами, подвеска, трансмиссия и кузов заметно усилены. Неразрезные мосты уже сами по себе внушают оптимизм в плане прочности. Но владелец автомобиля пошел дальше и на всех редукторах установил мощные защиты.

В чем разница?

Ох уж эта посадка в старом Дефе! Педали стоят вплотную к левому борту, под правой ногой мешается рукоятка стояночного тормоза. А левую руку просто некуда деть! Можно открыть окно, но если в Африке самым масштабным последствием такого решения будет «водительский» загар, то у нас и околеть недолго. Приходится крючиться в неудобной позе.

Передняя панель последних Дефендеров (после 2007 года) заметно отличается от аскетичного убранства первых машин. А вот эргономика так и осталась в прошлом веке. Никаких шайб и клавиш — раздаточная коробка управляется рычагом. Им же блокируется межосевой дифференциал.

Передние сиденья удобны сами по себе, но стоят неудачно — слишком близко к боковой стенке. И расположить их лучше не позволит компоновка. Сидя на втором ряду, ощущаешь себя в аквариуме: обзор во все стороны просто фантастический.

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Салон 110‑го Дефендера — что кабина старого бомбардировщика: весь в окнах, а сиденья на разных уровнях. Бесчисленные иллюминаторы и форточки рождают симфонию звуков — всё гремит, скрепит. Вместе с шумными двигателем и трансмиссией рождается официальный саундтрек Дефа, сопровождающий людей по самым дальним уголкам мира с конца 40‑х годов.

Новый Дефендер хранит некоторые черты предка вроде прелестных альпийских окошек на закатах крыши, но избавился от большинства проколов. Сидеть удобно, шумоизоляция на зависть многим, только в багажнике поселился какой-то сверчок: то ли огрехи сборки, то ли родовое проклятье.

Система ATPC позволяет удерживать скорость вне зависимости от препятствий. Современный и более действенный аналог суперкороткой первой передачи оригинального Дефендера. Управление внедорожным изобилием разделено между кнопками на консоли и центральным дисплеем.

Передняя панель нового Дефа по сути одна большая полка — мега удобное решение для путешествий.

Правильная эргономика — один из пунктов, где разница между двумя машинами превращается в пропасть. Второй ряд нынешнего 110‑го намного просторнее. А вот смотреть в альпийские окошки, переехавшие в район задней стойки, уже неудобно.

Старой машине тяги 122‑сильного дизеля более-менее хватает, а новый на его фоне — пушка. Мощности вдвое больше, а 430 ньютон-метров доступны почти во всём рабочем диапазоне. Но главная пропасть между двумя поколениями — умение ездить по… ровной дороге. На старой «сто десятке» ощущаешь каждый сантиметр габаритов: поворачивает неохотно, кренится сильно. И опять же — с поскрипываниями и постанываниями. А новый Деф понятен, легок и невероятно устойчив во всех условиях.



Немного истории: HUE 166 История Лэнд Ровера началась в послевоенные годы, когда для восстановления экономики Великобритания бросила серьезные ресурсы на автомобильную промышленность. Братья Морис и Спенсер Уилксы, работавшие в компании Rover, получили в свое распоряжение завод Meteor Works в Солихалле, где планировали выпускать простой и утилитарный внедорожник. Новый автомобиль был «промежуточным» решением, пока не снизятся ограничения на металл и можно будет нарастить выпуск легковых автомобилей. Материалы по теме ВАЗ‑2121 Нива — за что ее так полюбили иностранцы Кузов было решено делать из алюминия. Во второй половине 40‑х производство боевых самолетов резко сократилось. На британских складах скопилось гигантское количество крылатого металла, и он был доступнее стали. Очевидные преимущества — малый вес и коррозионная стойкость. Уже осенью 1947‑го года был построен первый прототип «Centre Steer» — название говорило само за себя, ибо руль был расположен по центру. Кузов красили в авиационный зеленый цвет (краска также была в избытке). В 1948 году был собран первый серийный Land Rover с номерным знаком HUE 166 — цифры и буквы, который знает каждый фанат марки. Весной 48‑го один из первых 25 экземпляров показали на выставке в Амстердаме. К удивлению братьев, интерес к машине был колоссальным. Так «промежуточная» модель Ровера с приставкой «Land» стала постоянной и дала жизнь новому бренду, который сегодня ассоциируется со словом «проходимость». Он на многие десятилетия пережил Rover и большинство других британских марок.

Что по технике?

При всей внешней схожести, они такие разные технически. Общая лишь схема трансмиссии: постоянный полный привод с дифференциалом в раздатке. Классический Деф — это неразрезные мосты на пружинах и рама. У нового несущий кузов и независимая подвеска. Слабак? Не всё так просто.

Стихия любого классического Дефендера вне асфальта. А порой и там, где вообще нет намеков на дорогу.

Турбодизель 2.2 надежен. Но даже в случае ремонта отчаиваться не стоит. Смело идите в магазин Форда. Аналогичный мотор встречается на популярном Транзите.

При создании нового поколения не просто взяли платформу D7 с продольным расположением мотора, аналогичную нынешним Диско и Рейнджам. Переделали очень многое. Кузов получил дополнительные лонжероны и усилители: жесткость на кручение довели почти до 30 000 Н∙м/град — в десять раз больше, чем у предка. Оттого и узкий проем двери багажника — из-за широченных стоек. Прошлись и по ходовой: рычаги подвески мощнее, полуоси прочнее.

Я долго не мог определиться, кто на бездорожье мне нравится больше. Старый 110‑й не просто способен идти по глубокой колее — он её прокладывает. Чем я и занялся: ехал, куда глаза глядят, лишь иногда сдавая назад из-за снега, который нагребал перед собой неразрезной передний мост. А настоящим барьером становились разве что деревья. Кусты и камыши мгновенно скрывались под железным бампером.

Не уступая классическому 110‑му на бездорожье, новый Defender на голову превосходит его в динамике и управляемости.

Однажды в Голливуде Если просто перечислить фильмы с участием Дефа, список займет половину журнала. Land Rover давно стал кинозвездой. Его кинокарьера началась в 1953‑м с фильма ­«Могамбо» с Кларком Гейб­лом. Land Rover на постоянной основе прописался в Бондиане. Причем в грядущем фильме об агенте 007 сыграл и автомобиль нового поколения. Были и комичные роли, вроде «Эйс Вентура 2», где Джим Кэрри имитировал кочки на абсолютно ровной дороге [1], а потом рванул сквозь джунгли, основательно разбив Land Rover Series II. Дефы играют во франшизе «Миссия Невыполнима» [2]. В оскароносном фильме «Королева» Елизавета II в исполнении Хелен Мирен сама рулит 110‑м Дефом [3]. Одно из последних появлений Дефендера случилось в прошлом году, в шедевре Гая Ричи «Джентельмены» [4]. На 110‑ке герой Мэтью МакКонахи показывает свои, скажем так, огороды.

А что новый?

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А он может всё то же самое. С той разницей, что часть трюков старой машины нынешний Деф делает сам. Включил систему поддержания малой скорости ATPC, и только рулем крути — машина сама прет сквозь глубокий снег или заросли. Можно включить один из бесчисленных внедорожных режимов — но даже в «автомате» электроника ровно когда нужно поднимает кузов на пневмоподвеске, замыкает блокировки и выборочно притормаживает буксующие колеса. Нравится — можно всё отключить и «педалировать» самому, но вряд ли получится также эффективно.

Днище плоское: снизу не торчат ни мосты, ни агрегаты. Клиренс можно довести до умопомрачительных 36 см — у предка это «всего» 30 см с небольшим. Вброд можно брать глубины до 90 см против былого полуметра. Единственное, за что тревожно — сохранность пластиковых бамперов. Если вместо них поставить силовые металлические, то и про это можно забыть. Вопрос только, как их легализовать.

Так что если нет цели строить «трофийную кракозябру» или ставить на раму платформу с пулеметом, чтобы свергнуть очередной африканский режим, то нынешний Defender один из лучших, если не лучший внедорожник нашей эпохи. Просто эпохи разные, и в этом вся фишка. Сомнения в надежности многорычажек и пневмобаллонов, конечно, есть. Возможный ремонт будет стоить космических денег. И новому Дефендеру за пять миллионов рублей догнать великого предка мешает не фактическая проходимость, а психологическая.

Глядя на стоящие рядом Дефы двух поколений, понимаешь, что тест на «отцовство» не нужен. Все фамильные черты на месте: уступ на боковине, маленькие задние фонари, альпийские окошки на крыше, архитектура передней оптики. И, конечно же, силуэт!

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЯ

LAND ROVER DEFENDER D240 (L663) 110 (L316) Снаряженная / полная масса 2323 / 3150 кг 2056 / 3050 кг Время разгона 0–100 км/ч 9,1 с 17,0 c Максимальная скорость 188 км/ч 145 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 90 л ДТ / 75 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл н.д. / н.д. / 7,8 л / 100 км 13,6 / 9,6 / 11,1 л/ 1 00 км ДВИГАТЕЛЬ Тип дизельный дизельный Расположение спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1999 см³ 2198 см³ Мощность 177 кВт / 240 л.с. при 4000 об/мин 90 кВт / 122 л.с. при 3500 об/мин Крутящий момент 430 Н·м при 1400–3750 об/мин 360 Н·м при 2000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода полный полный Коробка передач А8 М6 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII/з.х. 4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,32 5,44 / 2,84 / 1,72 / 1,22 / 1,00 / 0,74 / — / — / 4,94 Главные передачи 3,73 3,54 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади пневматическая на двойных поперечных рычагах / многорычажная зависимая пружинная / зависимая пружинная Рулевое

управление реечное, с электроусилителем червячное, с гидро­усилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые, вентилируемые дисковые, вентилируемые / дисковые Шины 255/50 R20 235/85 R16

Редакция «За рулем» выражает благодарность Сергею Тимофееву за предоставленный автомобиль.