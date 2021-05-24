Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — журнал За рулем

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Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет

Выяснили, может ли новый Land Rover Defender так же легко валить по бездорожью, как его легендарный предок. Может! Причем часть работы за водителя Деф теперь делает сам.

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Defender — сколько в этом звуке! Одни считают его архаичным «ведром с болтами», другие — автомобильной иконой. Когда вышла машина нового поколения, у людей «бомбануло» ещё сильнее. Ненавистники старого Дефа внезапно превратились в его защитников. Рамы и мостов нет? Подите прочь, это уже не Defender. Вот старая машина — это да!

Поначалу я был на стороне скептиков, но прошлогодняя экспедиция в Намибию на предсерийном новом Дефе перевернула сознание. Смотрите, что будет, если свести очно новый и старый Дефендеры.

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Конечно, мосты и рама — это и психологическая надежность. Но запас прочности кузова и подвески у нового Дефа огромен. По сравнению с Диско и Рейнджами, подвеска, трансмиссия и кузов заметно усилены.
Конечно, мосты и рама — это и психологическая надежность. Но запас прочности кузова и подвески у нового Дефа огромен. По сравнению с Диско и Рейнджами, подвеска, трансмиссия и кузов заметно усилены.

Неразрезные мосты уже сами по себе внушают оптимизм в плане прочности. Но владелец автомобиля пошел дальше и на всех редукторах установил мощные защиты.
Неразрезные мосты уже сами по себе внушают оптимизм в плане прочности. Но владелец автомобиля пошел дальше и на всех редукторах установил мощные защиты.

В чем разница?

Ох уж эта посадка в старом Дефе! Педали стоят вплотную к левому борту, под правой ногой мешается рукоятка стояночного тормоза. А левую руку просто некуда деть! Можно открыть окно, но если в Африке самым масштабным последствием такого решения будет «водительский» загар, то у нас и околеть недолго. Приходится крючиться в неудобной позе.

Передняя панель последних Дефендеров (после 2007 года) заметно отличается от аскетичного убранства первых машин. А вот эргономика так и осталась в прошлом веке. Никаких шайб и клавиш — раздаточная коробка управляется рычагом. Им же блокируется межосевой дифференциал.
Передняя панель последних Дефендеров (после 2007 года) заметно отличается от аскетичного убранства первых машин. А вот эргономика так и осталась в прошлом веке. Никаких шайб и клавиш — раздаточная коробка управляется рычагом. Им же блокируется межосевой дифференциал.

Передние сиденья удобны сами по себе, но стоят неудачно — слишком близко к боковой стенке. И расположить их лучше не позволит компоновка.
Передние сиденья удобны сами по себе, но стоят неудачно — слишком близко к боковой стенке. И расположить их лучше не позволит компоновка.

Сидя на втором ряду, ощущаешь себя в аквариуме: обзор во все стороны просто фантастический.
Сидя на втором ряду, ощущаешь себя в аквариуме: обзор во все стороны просто фантастический.

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Салон 110‑го Дефендера — что кабина старого бомбардировщика: весь в окнах, а сиденья на разных уровнях. Бесчисленные иллюминаторы и форточки рождают симфонию звуков — всё гремит, скрепит. Вместе с шумными двигателем и трансмиссией рождается официальный саундтрек Дефа, сопровождающий людей по самым дальним уголкам мира с конца 40‑х годов.

Новый Дефендер хранит некоторые черты предка вроде прелестных альпийских окошек на закатах крыши, но избавился от большинства проколов. Сидеть удобно, шумоизоляция на зависть многим, только в багажнике поселился какой-то сверчок: то ли огрехи сборки, то ли родовое проклятье.

Система ATPC позволяет удерживать скорость вне зависимости от препятствий. Современный и более действенный аналог суперкороткой первой передачи оригинального Дефендера.
Система ATPC позволяет удерживать скорость вне зависимости от препятствий. Современный и более действенный аналог суперкороткой первой передачи оригинального Дефендера.

Управление внедорожным изобилием разделено между кнопками на консоли и центральным дисплеем.
Управление внедорожным изобилием разделено между кнопками на консоли и центральным дисплеем.

Передняя панель нового Дефа по сути одна большая полка — мега удобное решение для путешествий.
Передняя панель нового Дефа по сути одна большая полка — мега удобное решение для путешествий.

Правильная эргономика — один из пунктов, где разница между двумя машинами превращается в пропасть.
Правильная эргономика — один из пунктов, где разница между двумя машинами превращается в пропасть.

Второй ряд нынешнего 110‑го намного просторнее. А вот смотреть в альпийские окошки, переехавшие в район задней стойки, уже неудобно.
Второй ряд нынешнего 110‑го намного просторнее. А вот смотреть в альпийские окошки, переехавшие в район задней стойки, уже неудобно.

Старой машине тяги 122‑сильного дизеля более-менее хватает, а новый на его фоне — пушка. Мощности вдвое больше, а 430 ньютон-метров доступны почти во всём рабочем диапазоне. Но главная пропасть между двумя поколениями — умение ездить по… ровной дороге. На старой «сто десятке» ощущаешь каждый сантиметр габаритов: поворачивает неохотно, кренится сильно. И опять же — с поскрипываниями и постанываниями. А новый Деф понятен, легок и невероятно устойчив во всех условиях.


Немного истории: HUE 166

История Лэнд Ровера началась в послевоенные годы, когда для восстановления экономики Великобритания бросила серьезные ресурсы на автомобильную промышленность. Братья Морис и Спенсер Уилксы, работавшие в компании Rover, получили в свое распоряжение завод Meteor Works в Солихалле, где планировали выпускать простой и утилитарный внедорожник. Новый автомобиль был «промежуточным» решением, пока не снизятся ограничения на металл и можно будет нарастить выпуск легковых автомобилей.

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Кузов было решено делать из алюминия. Во второй половине 40‑х производство боевых самолетов резко сократилось. На британских складах скопилось гигантское количество крылатого металла, и он был доступнее стали. Очевидные преимущества — малый вес и коррозионная стойкость. Уже осенью 1947‑го года был построен первый прототип «Centre Steer» — название говорило само за себя, ибо руль был расположен по центру. Кузов красили в авиационный зеленый цвет (краска также была в избытке).

В 1948 году был собран первый серийный Land Rover с номерным знаком HUE 166 — цифры и буквы, который знает каждый фанат марки. Весной 48‑го один из первых 25 экземпляров показали на выставке в Амстердаме. К удивлению братьев, интерес к машине был колоссальным. Так «промежуточная» модель Ровера с приставкой «Land» стала постоянной и дала жизнь новому бренду, который сегодня ассоциируется со словом «проходимость». Он на многие десятилетия пережил Rover и большинство других британских марок.

Что по технике?

При всей внешней схожести, они такие разные технически. Общая лишь схема трансмиссии: постоянный полный привод с дифференциалом в раздатке. Классический Деф — это неразрезные мосты на пружинах и рама. У нового несущий кузов и независимая подвеска. Слабак? Не всё так просто.

Стихия любого классического Дефендера вне асфальта. А порой и там, где вообще нет намеков на дорогу.
Стихия любого классического Дефендера вне асфальта. А порой и там, где вообще нет намеков на дорогу.

Турбодизель 2.2 надежен. Но даже в случае ремонта отчаиваться не стоит. Смело идите в магазин Форда. Аналогичный мотор встречается на популярном Транзите.
Турбодизель 2.2 надежен. Но даже в случае ремонта отчаиваться не стоит. Смело идите в магазин Форда. Аналогичный мотор встречается на популярном Транзите.

При создании нового поколения не просто взяли платформу D7 с продольным расположением мотора, аналогичную нынешним Диско и Рейнджам. Переделали очень многое. Кузов получил дополнительные лонжероны и усилители: жесткость на кручение довели почти до 30 000 Н∙м/град — в десять раз больше, чем у предка. Оттого и узкий проем двери багажника — из-за широченных стоек. Прошлись и по ходовой: рычаги подвески мощнее, полуоси прочнее.

Я долго не мог определиться, кто на бездорожье мне нравится больше. Старый 110‑й не просто способен идти по глубокой колее — он её прокладывает. Чем я и занялся: ехал, куда глаза глядят, лишь иногда сдавая назад из-за снега, который нагребал перед собой неразрезной передний мост. А настоящим барьером становились разве что деревья. Кусты и камыши мгновенно скрывались под железным бампером.

Не уступая классическому 110‑му на бездорожье, новый Defender на голову превосходит его в динамике и управляемости.
Не уступая классическому 110‑му на бездорожье, новый Defender на голову превосходит его в динамике и управляемости.

Однажды в Голливуде

Если просто перечислить фильмы с участием Дефа, список займет половину журнала. Land Rover давно стал кинозвездой. Его кинокарьера началась в 1953‑м с фильма ­«Могамбо» с Кларком Гейб­лом. Land Rover на постоянной основе прописался в Бондиане. Причем в грядущем фильме об агенте 007 сыграл и автомобиль нового поколения.

Были и комичные роли, вроде «Эйс Вентура 2», где Джим Кэрри имитировал кочки на абсолютно ровной дороге [1], а потом рванул сквозь джунгли, основательно разбив Land Rover Series II.

Дефы играют во франшизе «Миссия Невыполнима» [2]. В оскароносном фильме «Королева» Елизавета II в исполнении Хелен Мирен сама рулит 110‑м Дефом [3]. Одно из последних появлений Дефендера случилось в прошлом году, в шедевре Гая Ричи «Джентельмены» [4]. На 110‑ке герой Мэтью МакКонахи показывает свои, скажем так, огороды.

А что новый?

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А он может всё то же самое. С той разницей, что часть трюков старой машины нынешний Деф делает сам. Включил систему поддержания малой скорости ATPC, и только рулем крути — машина сама прет сквозь глубокий снег или заросли. Можно включить один из бесчисленных внедорожных режимов — но даже в «автомате» электроника ровно когда нужно поднимает кузов на пневмоподвеске, замыкает блокировки и выборочно притормаживает буксующие колеса. Нравится — можно всё отключить и «педалировать» самому, но вряд ли получится также эффективно.

Днище плоское: снизу не торчат ни мосты, ни агрегаты. Клиренс можно довести до умопомрачительных 36 см — у предка это «всего» 30 см с небольшим. Вброд можно брать глубины до 90 см против былого полуметра. Единственное, за что тревожно — сохранность пластиковых бамперов. Если вместо них поставить силовые металлические, то и про это можно забыть. Вопрос только, как их легализовать.

Так что если нет цели строить «трофийную кракозябру» или ставить на раму платформу с пулеметом, чтобы свергнуть очередной африканский режим, то нынешний Defender один из лучших, если не лучший внедорожник нашей эпохи. Просто эпохи разные, и в этом вся фишка. Сомнения в надежности многорычажек и пневмобаллонов, конечно, есть. Возможный ремонт будет стоить космических денег. И новому Дефендеру за пять миллионов рублей догнать великого предка мешает не фактическая проходимость, а психологическая.

Глядя на стоящие рядом Дефы двух поколений, понимаешь, что тест на «отцовство» не нужен. Все фамильные черты на месте: уступ на боковине, маленькие задние фонари, альпийские окошки на крыше, архитектура передней оптики. И, конечно же, силуэт!
Глядя на стоящие рядом Дефы двух поколений, понимаешь, что тест на «отцовство» не нужен. Все фамильные черты на месте: уступ на боковине, маленькие задние фонари, альпийские окошки на крыше, архитектура передней оптики. И, конечно же, силуэт!

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЯ

LAND ROVER DEFENDER

D240 (L663)

110 (L316)

Снаряженная / полная масса

2323 / 3150 кг

2056 / 3050 кг

Время разгона 0–100 км/ч

9,1 с

17,0 c

Максимальная скорость

188 км/ч

145 км/ч

Топливо / запас топлива

ДТ / 90 л

ДТ / 75 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

н.д. / н.д. / 7,8 л / 100 км

13,6 / 9,6 / 11,1 л/ 1 00 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

дизельный

дизельный

Расположение

спереди, продольно

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1999 см³

2198 см³

Мощность

177 кВт / 240 л.с. при 4000 об/мин

90 кВт / 122 л.с. при 3500 об/мин

Крутящий момент

430 Н·м при 1400–3750 об/мин

360 Н·м при 2000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

Коробка передач

А8

М6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII/з.х.

4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,32

5,44 / 2,84 / 1,72 / 1,22 / 1,00 / 0,74 / — / — / 4,94

Главные передачи

3,73

3,54

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

пневматическая на двойных поперечных рычагах / многорычажная

зависимая пружинная / зависимая пружинная

Рулевое
управление

реечное, с электроусилителем

червячное, с гидро­усилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые / дисковые

Шины

255/50 R20

235/85 R16
Редакция «За рулем» выражает благодарность Сергею Тимофееву за предоставленный автомобиль.
Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет

Выяснили, может ли новый Land Rover Defender так же легко валить по бездорожью, как его легендарный предок. Может! Причем часть работы за водителя Деф теперь делает сам.

Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247859Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247858Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247857Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247856Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247863Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247862Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247861Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247860Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247867Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247866Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247865Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247864Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247938Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247847Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247851Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247850Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247849Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247848Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247855Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247854Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247853Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247852Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет
Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет

Выяснили, может ли новый Land Rover Defender так же легко валить по бездорожью, как его легендарный предок. Может! Причем часть работы за водителя Деф теперь делает сам.

Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247849Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247938Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247862Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247863Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247864Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247865Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247861Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247860Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247855Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247856Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247858Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247857Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247854Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247853Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247867Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247866Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247859Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247848Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247847Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247850Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247852Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет — фото 1247851Land Rover Defender: тест с разницей в 40 лет

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Отзывы о Land Rover Defender (4)

Land Rover 2008 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

нет

Недостатки:

летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).

Комментарий:

Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё — смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом — конструктор ...

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