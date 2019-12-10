Land Rover Defender 2020: большой африканский тест

Defender уже не тот? Чтобы ответить на этот вопрос, эксперт «За рулем» проехал на новом Дефендере не одну сотню километров по бездорожью Намибии.

Мы пересекли тропу слонов и уперлись в препятствие, когда до пункта назначения оставалось всего двадцать километров. Высохшее русло реки, через которое нужно было перебраться, за два часа превратилось в бушующий поток. Запланированный маршрут уничтожен, обратного хода тоже нет. Так началось африканское приключение с новым Дефендером. Если он здесь не пройдет — не пройдет никто!

Вне зависимости от мотора Land Rover мягкой поступью стелется по гравийным или песчаным просторам.

Мистер Икс

После ухода старого Дефа на заслуженный отдых за «трон короля бездорожья» стали биться Джипы, Гелики, Джимни — пока не показал зубы наследник.

Defender гармонично смотрится на африканских просторах и прекрасен «пасхалками», отсылающими к старой машине. Заходящие на крышу окошки, характерные плечи кузова с маленькими поворотниками.

Да, силуэт немного отличается из-за трехметровой базы, съевшей характерный для прошлых 110‑х большой задний свес, но это по-прежнему Defender! Переродившийся, однако — он! Словно выросший Симба, увидевший в своем отражении Муфасу.

Виртуальная панель приборов — опция. В «базе» — классическая, аналоговая.

Внедорожный арсенал внушает. Помимо понижайки есть блокировки центрального и заднего дифференциала. Одна из главных фишек — система Wade Sensing. Она сама определяет глубину брода, а после пересечения просушивает тормоза.

Лаконичная и стильная передняя панель оказалась еще и практичной. Очень нравится разнофактурность, пластик под магний или пенополиуретановые накладки. Полка вдоль всего «массива» вместит кучу телефонов и мелочёвки. Идеальный вариант для путешествий.

Салон может быть пяти-, шести- и семиместным. В шестиместном варианте спереди три сиденья. И быть центральным пассажиром здесь неожиданно комфортно.

В основе — платформа D7 с продольным расположением двигателя, знакомая по Рейнджам и Дискавери, но получившая литеру «Х». По сравнению с пятым Discovery усилили силовую структуру кузова, трансмиссию и ходовую. По части агрегатов всё ожидаемо — безальтернативный восьмиступенчатый автомат, два двухлитровых дизеля мощностью 200 и 240 л.с. А также свеженький бензиновый Ingenium — рядная трёхлитровая «шестёрка». Четыреста сил на Дефендере — звучит страшно. На деле никакого львиного рыка и агрессии: мотор мягкий и покладистый. Конечно, на большой скорости такая мощь дает о себе знать, и бензиновый Деф быстро отрывается от 240‑сильного дизельного.

Вне зависимости от мотора Land Rover мягкой поступью стелет по гравийным или песчаным просторам. На таком покрытии можно спокойно держать крейсерские 140–150 км/ч, распугивая стада ориксов и антилоп. Скоро я поймал себя на мысли, что пилотирую скорее раллийный болид, нежели пятиметровый внедорожник. Настолько Defender легкий и послушный даже с отключенной электроникой и при мощных перекладках. Хочешь мчать точно по траектории — легко. Пройти вираж веером — сбрасываешь газ, и Land Rover охотно идет боком.

Даже Range Rover Sport не давал мне столько кайфа, который усиливался еще и комфортом в салоне. И вне асфальта внутри машины тихо. Всё днище и арки укрыты толстым слоем спрессованной шумоизоляции.

Салон покоряет россыпью розеток, гигантской полкой в передней панели и настоящим стеллажом между передними сиденьями. Места навалом и спереди, и сзади, и в багажнике. Тут жить можно! Как всего этого не хватало старому Дефендеру!

Но как новый характер ­проявит себя на бездорожье?

Рамы нет, но кузов основательно усилен — в порогах скрыты мощнейшие силовые элементы, которые вместе со стойками крыши и их поперечинами образуют жесткий силовой каркас. Усилена трансмиссия — полуоси и фланцы. В подвесках вместо алюминиевых подрамников — стальные. Жесткость кузова на кручение довели до 29 000 Н·м/град. Для сравнения — у третьего Discovery всего 15 000.

Неуязвимый

С независимой подвеской вдали от цивилизации делать нечего? По иронии судьбы именно её поломка доказала, что это не так. Испанский коллега на большой скорости налетел на гигантский валун и разломал алюминиевое «ухо» кулака. Вместо осиротевшего без крепления рычага прикрутили кусок хай-джека. В таком состоянии и с вывернутым колесом Defender как ни в чем не бывало продолжил штурмовать бездорожье и доехал. На следующий день мы встретили стоящую на обочине Тойоту с вечным задним мостом и вывернутым колесом. Очевидно, что она так же словила колесом валун. Вот только сломался уже фланец полуоси, и машина намертво встала. Были бы на полуоси ШРУСы — можно было бы ехать дальше. Сам бы я не додумался обосновать именно с этой стороны ­преимущество независимой подвески.

Новая рядная трехлитровая «шестерка» мощностью 400 л. с. обладает очень приятным характером. Акселератор настроен так, что вне асфальта тягу можно дозировать ювелирно.

Найти лютое бездорожье в Намибии легко — асфальтовых дорог мало, а те, что есть, походят на козьи тропы. Ландшафт меняется с поразительной быстротой — пески, зыбкие высохшие русла рек, горные тропы с полуметровыми камнями и адские спуски и подъемы.

Внедорожный арсенал Дефа даже без классического набора (понижайка с блокировками) внушает уважение. В плейлисте Terrain Response большой выбор «треков» для всех видов покрытий: песок, грязь, снег, камни, брод. Пневмоподвеска (в стандартном варианте обычные пружины) меняет просвет от 210 до 290 мм.

Очень быстро даже на экстремальных участках, когда на цыпочках приходилось спускаться или подниматься по усыпанным камнями склонам, то и дело вывешивая одно из колес, рождается опасное чувство вседозволенности и безнаказанности. Ведь Defender всё делает сам — установил нужную скорость на ассистенте спуска или подъема и спокойно едешь без педалей.

Прошедший накануне дождь впервые за последние несколько лет превратил пересохшее русло в неистовую реку. Соваться сразу в воду нельзя, надо проверить её пешком. Это работа для нашего бесстрашного проводника — цепляем его тросом, чтобы не унесло. Воды по пояс — можно ехать, шноркель и «геометрия» позволяют. Первый Defender скрылся в бурунах грязной воды, но все-таки прорвался. Следующего мы пустить не рискнули: на глазах скорость потока увеличивалась! Пришлось срочно возвращать первую машину и ехать вдоль реки.

Всего за два часа пересохшее русло стало бурлящим потоком. И проблема тут не в глубине, а в скорости течения.

Материалы по теме Новый Land Rover Defender: все его главные особенности

Сначала шли по глубокому песку, затем пришлось карабкаться в горы. Спуски и подъемы до 45 градусов, камни по полметра! Колонна Дефов «вгрызалась» зубастыми шинами, цепляясь за всё подряд.

Средняя скорость сравнима с пешей. На некоторых перегибах и уклонах казалось, что сейчас упремся бампером в грунт. Но нет — углы въезда и съезда запредельные.

В итоге мы преодолели все горные препятствия и в глубокой темноте выкатили на оперативный песчаный простор. В пыли и свете фар показалась пара жирафов, теленок и мама. Они бежали параллельно машине словно призраки. В кои-то веки они не в клетке, а у себя дома. А мы у них в гостях.

Наш парень

Материалы по теме Новый Land Rover Defender будут тестировать в России

В России новый Defender тоже будет своим. В отличие от прошлой машины, воспринимаемой многими как УАЗ за несколько миллионов, новый внедорожник отлично смотрится в городе, прекрасен в дальних поездках на дорогах любого качества. И бескомпромиссен на бездорожье. Он для тех, кто не захотел менять свой четвертый Discovery на нынешний. Кому не по душе новое поколение Мерседеса G‑класса. И для кого Wrangler Rubicon слишком утилитарен для каждодневной езды. Я тоже подпал под его чары! В апреле начнутся продажи в Британии, а в мае — в Европе и у нас. Тогда и поприветствуем нового «короля».

В списке дополнительного оборудования есть вот такая раскладная лестница на крышу. Кстати, максимальная разрешенная нагрузка на крышу — 300 кг. А масса прицепа, который может тащить Defender, — 6 тонн!

LAND ROVER DEFENDER D240 P400 Длина / ширина / высота / база 5018 / 2105 / 1967 / 3022 мм Снаряжённая масса 2323 кг 2343 кг Двигатель дизельный, Р4, 16 клапанов, 1999 см³; 177 кВт / 240 л.с. при 4000 об/мин; 430 Н·м при 1400 об/мин бензиновый, Р6, 24 клапана, 2996 см³; 294 кВт / 400 л.с. при 5500 об/мин; 500 Н·м при 2000–5000 об/мин Максимальная скорость 188 км/ч 191 км/ч Топливо / запас топлива ДТ / 90 л АИ-95 / 90 л Расход топлива: смешанный цикл 7,6 л / 100 км 9,6 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

Land Rover Defender 2020: большой африканский тест Defender уже не тот? Чтобы ответить на этот вопрос, эксперт «За рулем» проехал на новом Дефендере не одну сотню километров по бездорожью Намибии. Land Rover Defender 2020: большой африканский тест

Новинка российского рынка — багажники из Турции на рейлинги Turtle Air — идеально подходят к автомобилям со стандартным и интегрированным рейлингом.

Фото: Александр Виноградов и Land Rover