Новый Land Rover Defender: перечисляем главные отличия

Классический «деф» — один из лучших вездеходов планеты. Но теперь у него вместо рамы — несущий кузов. Так же ли он хорош, выяснили эксперты «За рулем».

Материалы по теме Новый Land Rover Defender: он больше не рамный!

Культовые внедорожники можно пересчитать по пальцам одной руки. Одним из первых на ум приходит Land Rover Defender. В своей прошлой ипостаси он выпускался с 1948 по 2016 год, и я не знаю того, кто, поездив на «дефе», смог бы устоять перед его чарами. Вроде простой, как пятипенсовая монета, а вот поди ж ты!

Особенно впечатляет проходимость на бездорожье — это один из лучших вездеходов планеты. В компании запросто могли бы выпускать классический Defender и дальше, благо круг почитателей широк, да только ветеран уже не соответствует современным требованиям по безопасности и экологии.

В прошлом Defender довольствовался круглыми фарами. Сейчас вместо них — прямоугольная оптика со светодиодной начинкой.

Удивительно, но после ухода властелина джиперских душ на заслуженный отдых англичане не нашли ему замены — три года в модельном ряду зияла брешь.

Зато сейчас Land Rover показал автомобиль, о котором вновь будут мечтать. Британцы не стали эксплуатировать тему классического экстерьера — дизайн кузова мало чем напоминает предшественника (привет, новый Mercedes-Benz G‑класса и Jeep Wrangler!).

Но, как и прежде, «деф» доступен с двумя вариантами колесной базы: короткая — у трехдверки Defender 90, длинная — у пятидверного Дефендера 110. Англичане не исключают, что в будущем появится модификация со сверхдлинной базой — Defender 130.

Главная техническая изюминка — переход от рамной конструкции к несущему кузову из алюминия.

Чтобы заядлых джиперов это не смущало, производитель декларирует, что жесткость на кручение составляет 29 кН·м/град — более чем в три раза выше, нежели у рамного предшественника. С таким показателем кузов гарантированно не будет перекашивать при диагональных вывешиваниях.

Интерьер избавился от былой аскезы — одна только виртуальная приборка чего стоит. Селектор автомата ютится на консоли — это экономит место в салоне.

При необходимости в первом ряду нетрудно соорудить дополнительное пассажирское местечко. Конкуренты такого предложить не могут.

Еще одно революционное событие — отказ от неразрезных мостов‑балок в пользу полностью независимой подвески. Мир никогда больше не будет прежним! Спереди — двухрычажная схема, сзади — многорычажка. Причем за доплату вместо пружин установят пневмостойки — аскетичному предшественнику такое и не снилось!

Во внедорожном режиме пневматика позволяет увеличить клиренс до внушительных 291 мм (+75 мм к стандарту). Благодаря минимальным свесам угол въезда составляет аж 38°, угол съезда — 40°. Ход подвески достигает 500 мм, а максимальный угол преодоления бокового уклона — 45°. Наконец, заявленная глубина преодолеваемого брода — 900 мм. Невероятные показатели!

Похоже, новый Defender в проходимости как минимум не уступит предшественнику.

— Так и есть, - соглашается Ник Роджерс, инженер Land Rover. - К тому же в помощь водителю здесь добавлена масса продвинутой электроники, которой в прежнем Дефендере почти не было. Важная составляющая — известная по другим нашим машинам система Terrain Response. Специально для «дефа» мы внедрили режим «брод». При переходе в него смягчаются реакции на педаль газа, включается режим рециркуляции воздуха в салоне, кузов поднимается в верхнее положение, а на экран мультимедиасистемы выводятся данные с глубиной брода.

Пневматика позволяет увеличить клиренс до 291 мм, заявленная глубина преодолеваемого брода — 900 мм.

Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, двухступенчатая раздатка, центральная блокировка, понятное дело, входят в базовое оснащение. Этот арсенал можно дополнить опционной блокировкой заднего дифференциала, и тогда Defender будет непобедим на бездорожье.

Ветеран не баловал разнообразием моторов, а для нового доступно четыре двигателя. Открывает гамму пара 2-литровых турбодизелей отдачей 200 и 240 л.с. (крутящий момент у них одинаковый — 430 Н·м). В первом случае машина разгоняется до сотни за 10,3 секунды, во втором — за 9,1 секунды.

Задняя дверь — распашная. С подвешенной на нее запаской иначе не получится.

Бензиновые двигатели представлены 2-литровым 300‑сильным турбомотором (0–100 км/ч за 8,1 с) и 400‑сильным 3.0 V6 (6,1 с) с тройным наддувом: два традиционных турбокомпрессора и один электрический. Кроме того, мощный мотор дополнен стартер-генератором и литий-ионным аккумулятором, накапливающим выделяемую при рекуперативном торможении энергию. Но это еще цветочки: в следующем году появится плагин-гибридная модификация. Консерваторам, традиционным покупателям прежних «дефов», от такой вести станет нерадостно, однако этот шаг позволит англичанам найти новых клиентов, повёрнутых на экологии и прочих современных ценностях.

Еще одно знаковое событие — отказ от механической коробки передач в пользу 8-ступенчатого автомата ZF. Селектор трансмиссии пристроили к центральной консоли, сэкономили полезное пространство и установили откидное центральное пассажирское сиденье (опция). Поднял спинку — и вот уже передний ряд готов принять троих. Так что в салоне версии 90 могут разместиться шестеро. А в «сто десятом» еще больше — для него предложен в качестве опции третий ряд сидений.

Пока британский «неоклассик» доступен с короткой (Defender 90) и длинной (Defender 110) колесной базой, но вскоре компанию им составит сверхдлинный вариант (Defender 130).

Прежний «деф» отделкой соперничал с армейскими грузовиками, а в части эргономики был и того хуже. Теперь и материалы добротные, и к посадке вопросов нет, а по насыщенности электроникой он и вовсе в авангарде. Цветной проекционный дисплей, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с камеры заднего вида, шустрая и понятная мультимедийка (лучше, чем у остальных Ленд-Роверов) с 10-дюймовым экраном и добрый десяток рассредоточенных по всему салону медиаразъемов.

Меня же больше всего впечатлила опционная тканевая крыша. Убрал тент — и вперед на охоту. Фанаты классических Дефендеров это однозначно оценят. Равно как и другие аксессуары вроде шноркеля, лебедки, экспедиционного багажника и внешних запирающихся кофров. Есть даже сейф в багажнике!

Думается, кое-кто уже схватил пару пачек в домашнем сейфе и засобирался к дилеру. Придется потерпеть: продажи нового «дефа» в России стартуют не раньше следующего лета. И цéны мы узнаем нескоро.

Стиля и харизмы — выше крыши Не слишком ли много электроники для настоящего «проходимца»?

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Фото: Юрий Тимкин и Land Rover