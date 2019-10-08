Новый Land Rover Defender: перечисляем главные отличия

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Культовые внедорожники можно пересчитать по пальцам одной руки. Одним из первых на ум приходит
Land Rover Defender. В своей прошлой ипостаси он выпускался с 1948 по 2016 год, и я не знаю того, кто, поездив на «дефе», смог бы устоять перед его чарами. Вроде простой, как пятипенсовая монета, а вот поди ж ты!
Особенно впечатляет проходимость на бездорожье — это один из лучших вездеходов планеты. В компании запросто могли бы выпускать
классический Defender и дальше, благо круг почитателей широк, да только ветеран уже не соответствует современным требованиям по безопасности и экологии. В прошлом Defender довольствовался круглыми фарами. Сейчас вместо них — прямоугольная оптика со светодиодной начинкой.
В прошлом Defender довольствовался круглыми фарами. Сейчас вместо них — прямоугольная оптика со светодиодной начинкой.
Удивительно, но после ухода властелина джиперских душ на заслуженный отдых англичане не нашли ему замены — три года в модельном ряду зияла брешь.
Зато сейчас Land Rover показал автомобиль, о котором вновь будут мечтать. Британцы не стали эксплуатировать тему классического экстерьера — дизайн кузова мало чем напоминает предшественника (привет, новый Mercedes-Benz G‑класса и Jeep Wrangler!).
Но,
как и прежде, «деф» доступен с двумя вариантами колесной базы: короткая — у трехдверки Defender 90, длинная — у пятидверного Дефендера 110. Англичане не исключают, что в будущем появится модификация со сверхдлинной базой — Defender 130.
Главная техническая изюминка — переход от рамной конструкции к несущему кузову из алюминия.
Чтобы заядлых джиперов это не смущало, производитель декларирует, что жесткость на кручение составляет 29 кН·м/град — более чем в три раза выше, нежели у рамного предшественника. С таким показателем кузов гарантированно не будет перекашивать при диагональных вывешиваниях.
Интерьер избавился от былой аскезы — одна только виртуальная приборка чего стоит. Селектор автомата ютится на консоли — это экономит место в салоне.
Интерьер избавился от былой аскезы — одна только виртуальная приборка чего стоит. Селектор автомата ютится на консоли — это экономит место в салоне.
При необходимости в первом ряду нетрудно соорудить дополнительное пассажирское местечко. Конкуренты такого предложить не могут.
При необходимости в первом ряду нетрудно соорудить дополнительное пассажирское местечко. Конкуренты такого предложить не могут.
Еще одно революционное событие — отказ от неразрезных мостов‑балок в пользу полностью независимой подвески. Мир никогда больше не будет прежним! Спереди — двухрычажная схема, сзади — многорычажка. Причем за доплату вместо пружин установят пневмостойки — аскетичному предшественнику такое и не снилось!
Во внедорожном режиме пневматика позволяет увеличить клиренс до внушительных 291 мм (+75 мм к стандарту). Благодаря минимальным свесам угол въезда составляет аж 38°, угол съезда — 40°. Ход подвески достигает 500 мм, а максимальный угол преодоления бокового уклона — 45°. Наконец, заявленная глубина преодолеваемого брода — 900 мм. Невероятные показатели!
Похоже, новый Defender в проходимости как минимум не уступит предшественнику.
— Так и есть, - соглашается Ник Роджерс, инженер Land Rover. - К тому же в помощь водителю здесь добавлена
масса продвинутой электроники, которой в прежнем Дефендере почти не было. Важная составляющая — известная по другим нашим машинам система Terrain Response. Специально для «дефа» мы внедрили режим «брод». При переходе в него смягчаются реакции на педаль газа, включается режим рециркуляции воздуха в салоне, кузов поднимается в верхнее положение, а на экран мультимедиасистемы выводятся данные с глубиной брода. Пневматика позволяет увеличить клиренс до 291 мм, заявленная глубина преодолеваемого брода — 900 мм.
Пневматика позволяет увеличить клиренс до 291 мм, заявленная глубина преодолеваемого брода — 900 мм.
Постоянный полный привод с межосевым дифференциалом, двухступенчатая раздатка, центральная блокировка, понятное дело, входят в базовое оснащение. Этот арсенал можно дополнить опционной блокировкой заднего дифференциала, и тогда Defender будет непобедим на бездорожье.
Ветеран не баловал разнообразием моторов, а для нового доступно четыре двигателя. Открывает гамму пара 2-литровых турбодизелей отдачей 200 и 240 л.с. (крутящий момент у них одинаковый — 430 Н·м). В первом случае машина разгоняется до сотни за 10,3 секунды, во втором — за 9,1 секунды.
Задняя дверь — распашная. С подвешенной на нее запаской иначе не получится.
Задняя дверь — распашная. С подвешенной на нее запаской иначе не получится.
Бензиновые двигатели представлены 2-литровым 300‑сильным турбомотором (0–100 км/ч за 8,1 с) и 400‑сильным 3.0 V6 (6,1 с) с тройным наддувом: два традиционных турбокомпрессора и один электрический. Кроме того, мощный мотор дополнен стартер-генератором и литий-ионным аккумулятором, накапливающим выделяемую при рекуперативном торможении энергию. Но это еще цветочки: в следующем году появится плагин-гибридная модификация. Консерваторам, традиционным покупателям прежних «дефов», от такой вести станет нерадостно, однако этот шаг позволит англичанам найти новых клиентов, повёрнутых на экологии и прочих современных ценностях.
Еще одно
знаковое событие — отказ от механической коробки передач в пользу 8-ступенчатого автомата ZF. Селектор трансмиссии пристроили к центральной консоли, сэкономили полезное пространство и установили откидное центральное пассажирское сиденье (опция). Поднял спинку — и вот уже передний ряд готов принять троих. Так что в салоне версии 90 могут разместиться шестеро. А в «сто десятом» еще больше — для него предложен в качестве опции третий ряд сидений. Пока британский «неоклассик» доступен с короткой (Defender 90) и длинной (Defender 110) колесной базой, но вскоре компанию им составит сверхдлинный вариант (Defender 130).
Пока британский «неоклассик» доступен с короткой (Defender 90) и длинной (Defender 110) колесной базой, но вскоре компанию им составит сверхдлинный вариант (Defender 130).
Прежний «деф» отделкой соперничал с армейскими грузовиками, а в части эргономики был и того хуже. Теперь и материалы добротные, и к посадке вопросов нет, а по насыщенности электроникой он и вовсе в авангарде. Цветной проекционный дисплей, салонное зеркало, на которое можно вывести картинку с камеры заднего вида, шустрая и понятная мультимедийка (лучше, чем у остальных Ленд-Роверов) с 10-дюймовым экраном и добрый десяток рассредоточенных по всему салону медиаразъемов.
Меня же больше всего впечатлила опционная тканевая крыша. Убрал тент — и вперед на охоту. Фанаты классических Дефендеров это однозначно оценят. Равно как и другие аксессуары вроде шноркеля, лебедки, экспедиционного багажника и внешних запирающихся кофров. Есть даже сейф в багажнике!
Думается, кое-кто уже схватил пару пачек в домашнем сейфе и засобирался к дилеру. Придется потерпеть:
продажи нового «дефа» в России стартуют не раньше следующего лета. И цéны мы узнаем нескоро.
Стиля и харизмы — выше крыши
Не слишком ли много электроники для настоящего «проходимца»?
Фото: Юрий Тимкин и Land Rover