Новый Land Rover Defender и его 170 аксессуаров

Огромный дорожный просвет, улучшенные внедорожные качества и универсальный салон — далеко не все плюсы нового Дефендера.

Материалы по теме Новый Land Rover Defender: он больше не рамный!

Скоро в продаже появится Land Rover Defender нового поколения — мировая премьера внедорожника состоялась сегодня на автосалоне во Франкфурте.

Автомобиль будет предлагаться в пяти комплектациях: Standard, S, SE, HSE и Defender X, а его салон, в зависимости от версии, будет иметь до шести (Defender 90) или до семи (Defender 110) мест. Примечательно, что центральный передний подлокотник тоже является креслом, если его откинуть так, как это показано на фото. Также предусмотрены несколько пакетов аксессуаров для персонализации машины — Explorer, Adventure, Country и Urban. Всего же насчитывается более 170 аксессуаров. Первым в продажу поступит Land Rover Defender особой серии First Edition, приобрести которую можно будет в течение первого года продаж.

Новый Land Rover Defender лишен рамы, а его полностью алюминиевая монококовая конструкция D7x оказалась в три раза прочнее традиционной рамы. Кроме того, автомобиль получил независимую подвеску, двухступенчатую раздаточную коробку и систему постоянного полного привода. Defender второго поколения способен буксировать прицепы массой до 3,5 тонн, а его крыша выдерживает нагрузку до 300 кг.

Оснащаться внедорожник будет как турбодизельными, так и бензиновыми двигателями и гибридной силовой установкой, которая появится через год. Какие моторы предусмотрены для российской версии автомобиля, пока не сообщается.

Следует отметить, что Defender стал первым автомобилем компании, получившим новую систему настройки режимов езды Configurable Terrain Response. В ней есть даже режим «Брод» для преодоления водных преград глубиной до 90 см. За доплату внедорожник можно будет оснастить пневматической подвеской, дорожный просвет с которой увеличивается до 29 см.

В салоне появился большой сенсорный экран мультимедийной системы Pivi Pro, с помощью которой можно удаленно обновлять программное обеспечение внедорожника.

Производство Defender начнется с пятидверной версии 110. Трехдверный вариант внедорожника с индексом 90 появится позже.

Один из выпущенных на сегодняшний день новых Дефендеров в данный момент снимается в очередном фильме об агенте 007.

Фото: Land Rover