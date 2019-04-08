Звездам первой автомобильной величины светить тяжело! Они всегда на виду, обязаны соблюдать традиции и одновременно рвать шаблоны. Почти полвека назад мир поразил первый по-настоящему роскошный внедорожник — Range Rover. Потом последовала вспышка в Ингольштадте: Audi шарахнула по рынку полным приводом quattro. А в Мюнхене двадцать лет назад синтезировали Х5, доказав, что внедорожник может ехать так же быстро, как породистый седан.
Мы собрали все легенды. BMW X5 — уже четвертого поколения. Новая надежда Audi — приспортивленный Q8 (не нужно быть Капитаном Очевидность, чтобы понимать значение буквы Q).
И куда ж без мистера Range Rover Sport?!
Audi Q8 с единственным пока мотором 3.0 TFSI мощностью 340 л.с. и рулоном опций перешагнул за восемь миллионов рублей! X5 отвечает тяжелым топливом и за версию с трехлитровым дизелем в 250 сил требует 7 230 000 рублей. Range Rover Sport — это три дизельных литра, те же 250 сил и 6 300 000 рублей.
Шесть цилиндров у каждого, восемь автоматических ступеней в коробках ZF и три умных полных привода. Кто круче?
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Range Rover Sport
Машина второго поколения дебютировала в 2013 году. Два года назад проведен рестайлинг. Выпускается в Великобритании, в Солихалле.
ДВИГАТЕЛИ:
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Audi Q8
Представлен в 2018‑м, в начале этого года флагман марки дебютировал на российском рынке. Пока доступен с единственным бензиновым двигателем (и дилеры начали принимать заказы на дизельную версию). Сборка — в Братиславе, Словакия.
ДВИГАТЕЛЬ:
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BMW X5
Машина четвертого поколения на рынке — с 2018‑го, в России — с начала этого года. Производится в Спартанбурге, США.
ДВИГАТЕЛИ:
Ярмарка тщеславия
Вслед Q8 люди оборачиваются. Граненая решетка, обрамленная сверхтехнологичной оптикой, алая светодиодная полоса, разделяющая корму, гигантские вороненые колёса, безрамочные боковые стёкла. Красиво! Но почти всё это мы видели на других Audi. Смени яркий оранжевый окрас на «ярко-серый», и Q8 превратится в невидимку.
BMW Х5 — другой. Это состоявшаяся, уверенная в себе личность. Ни грамма жира, ни лишних мышц, выпирающих из-под пиджака. Лишь невероятный взгляд лазерных фар, сразивший наповал всю нашу экспертную группу. Но эти ноздри… Господи, зачем их так раздули?
Убери с Рейнджа все эмблемы и логотипы, его всё равно узнáют даже далекие от автомобилей люди. Силуэт давно стал нарицательным. И не важно, обычный это Range Rover или вице-президент с «приставкой» Sport. Большой задний свес, монументальный передок и плато капота. Пятидесятилетние традиции в графстве Уэст-Мидлендс чтут по сей день, но и от новых технологий не отворачиваются: сенсорная жизнь пришла и в старую Англию. Неоклассика интерьера, сделавшего бы честь самой дорогой яхте, обделена кнопками — всюду экраны. Range Rover начисто лишен показной роскоши, но ни одна деталь не позволит усомниться — всё это стоит денег!
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Регулировка длины подушки, а также боковой поддержки и поддержки бедер отдана на откуп сенсорному управлению.
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Для передних сидений в качестве опции предлагается функция массажа, в арсенале — семь режимов. В пробках — самое оно.
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Блок климатической установки полностью сенсорный. Каждое нажатие сопровождается благородной вибрацией, но пользоваться на ходу не слишком удобно.
Салон Q8 — рай для перфекционистов. Металл, дерево, великолепная кожа — от буйства фактур дух захватывает, и гектары сенсорных экранов тут еще уместнее. Невероятно красивый салон!
Фактурность внутреннего мира BMW словно дразнит ретроградов: им на радость тачскрины дополнили кнопками. И назло им же «прикрутили» спидометр и тахометр странной многоугольной формы вместо привычных круглых циферблатов.
Задним пассажирам просторнее в Audi. Сиденья можно сдвинуть назад, настраивается персональный микроклимат. В BMW хотят, чтобы пассажиры были к вам поближе всегда: сиденья не перемещаются, мéста меньше. Range Rover тоже способствует единению честной компании: по части простора в заднем ряду — паритет с BMW. Но хотя бы спинку можно откинуть.
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При рисовании передней панели стилисту было лень взять циркуль. В итоге приборы обрели странные очертания.
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Система кругового обзора дополнена нарисованным автомобилем. Выбор угла обзора ограничен.
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Следовать сенсорной моде в BMW не стали и отдали управление климатической установкой на откуп классическим кнопкам.
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В интерьере «икса» больше всего изгибов и элементов, за которые цепляется глаз. Материалы и эргономика? Придраться не выйдет при всем желании.
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Кнопку обогрева руля долго искать не придется — вот она, на ступице.
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В арсенале BMW — возможность менять дорожный просвет, а также внедорожный режим и ассистент спуска с горы.
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Приятная мелочь: подстаканники умеют не только охлаждать, но и подогревать содержимое.
Пробуждение силы
Зачем в Audi перешли на темную сторону Силы, привезя к нам сперва бензиновый Q8, хотя в таком формате давно и прочно пользовались спросом именно дизели? Вопрос риторический. Но факт — «восьмерка» с трехлитровым TFSI умеет не только делать массаж сиденьями, но и знатно в них вдавливать при разгоне. Жаль, чувствуется неуместная при таком статусе задемпфированность педали, да и восьмиступенчатый автомат далеко не лучший ученик в классе. Перевожу автомобиль в режим Dynamic… и задержки остались. Хотя с такой энерговооруженностью проблем с разгоном на скоростях от нуля до бесконечности не возникнет, осадочек остается.
Настройки акселератора Q8 с лихвой компенсирует вышколенным шасси. Даже когда под колесами хуже некуда — подтаявший и отполированный лед с колеей, покрытый коктейлем из воды и снежной каши, - Audi с гордостью отрабатывает имя quattro и уверенно везет в выбранном направлении, редко требуя корректировки курса. Смелым советую отключить электронный «ошейник», причем полностью. Оставшись один на один с автомобилем и законами физики, смакуйте невероятную послушность кроссовера. Свыше 80 % момента можно отдать задним колесам, и это сформирует заднеприводный характер. Удастся хулигански проходить скользкие виражи веером, одинаково успешно контролируя ситуацию как газом, так и рулем. На ровной дороге Q8 дотошно следует траектории и совершенно непоколебим на прямой. Можно ли лучше?
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Решение снабдить сенсорными кнопками мультируль — спорное. Очень легко нечаянно коснуться их при вращении баранки.
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Сенсорный блок климатической установки не слишком удобен на ходу. Но некоторые решения вроде многофункциональных регуляторов с дисплеем внутри заслуживают аплодисментов.
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Система Terrain Response позволяет выбирать из нескольких внедорожных режимов. До кучи они сопровождаются сменой анимации на дисплее — автомобиль будет ехать на фоне пустыни или северного сияния.
Да! Баварские земляки снова задрали планку. На эталонной мерзкой дороге не возникло и тени сомнения в «гидростатическом равновесии» шасси. Система xDrive филигранно оперирует тягой, и X5 мчит по миксту на 10–15 км/ч быстрее. Свинцовая тяжесть на пухлом ободе М‑руля сообщает обо всех силах в пятне контакта передних колес. Еле ощутимая задержка на педали газа бесследно стирается при переходе в спортрежим. BMW послушно идет в управляемом скольжении и по команде мгновенно расширяет или сужает радиус поворота. А еще «икс» готов эффектно вильнуть кормой даже под присмотром электроники.
В спринте X5 висит в гравитационном поле Audi и почти не отстает, хотя под капотом 250 «лошадей», а не киловаттов. Локомотивные 620 ньютон-метров доступны уже с 2000 об/мин. Классическая рядная «шестерка» сопровождает мощное ускорение еще более внушительным дизельным саундтреком. Ничего общего с тракторным тарахтением! Мощный и низкий утробный звук, характерный скорее для тяжелых магистральных тягачей, вселяет чувство владения невероятной силой.
Range Rover? Не пристало британскому аристократу суетиться. Паровозная тяга сдобрена степенными реакциями на акселератор, и эту степенность не истребить никакими манипуляциями с режимами трансмиссии. Даже не верится, что первые 100 км/ч достижимы через семь с половиной секунд — ускорение кажется неспешным, как дневное чаепитие. Задержки в откликах педали сказываются и на способности мести хвостом. Range Rover словно делает одолжение. А когда, наконец, реагирует на педаль газа, угол становится неприлично большим. И вот тут потребуется приложить немало усилий, чтобы заставить Sport оправдать свое имя.
На скользкой дороге с продольной колеей он не в своей тарелке. На сухой — проваливается в скольжение, усиленное большими кренами. Нет, этой яхте — прямая дорога на прямую дорогу. Здесь с курса его не собьют ни звездный ветер, ни Большой взрыв.
Империя наносит ответный удар
Паршивый асфальт вызывает у Рейнджа брезгливость, и это отражается не только на рулежке — вся дорожная мелочь досаждает обитателям салона. X5 к фильтрованию дорожного безобразия подходит ответственно. Гребенка не проходит незамеченной, но все кратеры отрабатываются с непробиваемой упругостью. В помощь и «скромная» обувка «двадцатого» диаметра (на дюйм меньше, чем у «ботинок» Рейнджа). Самые большие «лапти» нацепил Audi Q8 — дюймов у него двадцать два! «Изолента» шин не помешала именно Q8 обеспечить наилучшую плавность хода в трио, пусть и с минимальным перевесом.
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Объем «трюма» Audi сильно зависит от положения задних сидений. В максимальном варианте туда влезает почти 500 литров, а при отодвинутых назад сиденьях — только 384 литра.
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Багажник BMW наименьший: по нашим замерам, 388 литров. В отличие от Audi, его объем уже не изменить. Двухстворчатая дверь очень удобна при загрузке.
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Sport вмещает 430 литров, по нашей методике. А при сложенных сиденьях в него со свистом влетают двухметровые длинномеры.
Дурацкой привычкой раньше всех садиться на брюхо страдает на бездорожье именно Q8, хотя в верхнем положении пневмоподвески он возвышается на солидные 225 мм. Но выпирающая губа бампера заставляет осторожничать, а избыток мощности вкупе с задержками на педали приводит к бессмысленной пробуксовке. Но как же божественно у Q8 работает ассистент спуска с горы, мягко поддерживающий выбранную скорость!Ассистент «баварца» не столь деликатен на спуске и осаживает Х5 резко, словно ученик автошколы в первый день. Но в глубоком снегу BMW реабилитируется. «Закатывает рукава» на немыслимые 285 мм и с поразительной наглостью прет по подмерзшей целине. Дизель «икса» деликатнее, чем его собрат в Audi, оперирует моментом, не срывая колёса в беспощадную пробуксовку. А идеально плоское днище позволяет спокойно глиссировать по снегу.
И всё же «немцы» вне асфальта лишь гости, пусть и очень талантливые. Range Rover — вот кто тут дома! Стоит сползти с ровной дороги, и «британец» отбрасывает сословные предрассудки, напоминая, что он как-никак внучатый племянник Дефендера. Пусть в предельно верхнем положении Sport возвышается над землей не так высоко, как Х5, - это не мешает ему стать царем горы. Доступный с самых низов момент и широкая обойма внедорожных режимов системы Terrain Response начисто стирают налет гламура и пафоса. Настоящий внедорожник, без всяких скидок.
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Только в Audi силовой агрегат прикрыт пластиком, пусть и достаточно прочным. В верхнем положении пневмоподвески дорожный просвет — 225 мм.
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Двигатель и коробку BMW защищает мощная пластина жесткости. В верхнем положении клиренс достигает огромных 285 мм.
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Агрегаты Рейнджа прикрыты металлическим щитом. В максимально верхнем положении до земли — солидные 255 мм.
Возмущение материи
Успешная контратака Рейнджа вне асфальта позволила ему подобраться к лидерам, но для обгона этого не хватило. Сказывается и возраст — Range Rover Sport выпускается без малого шесть лет. Можно ли упрекнуть тех, кто его выбирает, в отсутствии вкуса или понимания? Это научно-фантастически харизматичный автомобиль и к тому же наименее дорогой в сегодняшней компании.
BMW X5 дороже почти на миллион, но и ездовые ощущения отличаются на световой год. Практически не уступая на бездорожье, «икс» покоряет не только своим лазерным взглядом, но и великолепными ездовыми качествами.
Audi Q8? Он невероятно хорош и разделил с BMW верхнюю ступень пьедестала. Увы, вопрос, почему Q8 почти на миллион дороже, повис в открытом космосе.
Подробная техническая информация о героях нашего теста доступна по этой ссылке.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
Audi Q8
BMW X5
Range Rover Sport
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
AUDI Q8
BMW X5
RANGE ROVER SPORT
Рабочее место водителя
К сиденьям Audi и BMW нет претензий. У Q8 есть возможность регулировки бедренного упора, у X5 — опоры в плечах. Сиденью Рейнджа на фоне соперников не хватает ассортимента регулировок. У всех органы управления великолепны, лишь в Q8 мешает большой шаг оцифровки спидометра после 100 км/ч. BMW удивил странной формой основных приборов, у Рейнджа тонковат обод большого руля. Естественный обзор во всех автомобилях, считай, одинаковый. У Рейнджа скромнее возможности электронных помощников.
Сиденье
9
9
8
Органы управления
9
9
9
Обзор
9
9
8
Салон
У каждого из соперников передняя часть салона организована ожидаемо грамотно. Возможности их мультимедийных систем близки. В Рейндже и Audi почти всё отдано сенсорному управлению. У Х5 бóльшая часть основных функций продублирована кнопками. Задний ряд Q8 самый просторный, сиденья заднего ряда регулируются в двух направлениях. У кресел Рейнджа есть лишь регулировка угла наклона спинки. Сидеть в BMW удобнее, но кресла — без регулировок. В Х5 — самый маленький багажник. Грузовые отсеки Audi и Рейнджа объемнее.
Передняя часть
9
9
9
Задняя часть
9
8
8
Багажник
9
8
9
Ходовые качества
Самый быстрый — Audi, но управление тягой неоптимально из-за задемпфированности педали акселератора. В предельном ускорении BMW уступает совсем немного. У него чуткие отклики на педаль, и настройки автомата не вызывают вопросов. Самый медленный — Range Rover. Это касается и предельного ускорения, и удобства управления тягой. Он же оказался аутсайдером по управляемости. Шасси Audi Q8 настроено филигранно, управляемость BMW Х5 еще лучше. Тормоза Рейнджа и BMW безупречны: прекрасное замедление и отличная информативность привода. У Audi замедление чуть менее эффективно.
Динамика
9
9
8
Тормоза
8
9
9
Управляемость
9
10
8
Комфорт
Несмотря на самые большие колёса с низкопрофильной резиной, именно Audi лучше всех в тестовой тройке фильтрует неровности. В X5 толчки чуть резче. А самым тряским, к нашему удивлению, оказался Range Rover Sport. У Audi и Рейнджа солирует «аэродинамика», у BMW — двигатель, но уровень шума во всех трех внедорожника примерно одинаковый, а шумоизоляция хороша. Только Audi Q8 обладает четырехзонным климат-контролем.
Шум
9
9
9
Плавность хода
9
9
8
Климат
9
8
8
Приспособленность к России
Дорожный просвет у каждого регулируется пневмоподвеской. Выше всех поднимается BMW, самое скромное достижение принадлежит Audi. У Q8 также наименьшие углы въезда и съезда. Только у Рейнджа в багажнике — полноценное запасное колесо, у «немцев» — докатки. Стёкла и наружные зеркалá Audi быстрее, чем у других, покрываются грязью. Из BMW трудно выйти, не задев пороги и не запачкав брюки. Разветвленность дилерской сети марок Audi, BMW и Range Rover примерно на одном уровне. Это же касается и межсервисных интервалов с гарантийными условиями.
Геометрическая проходимость
8
9
9
Сервис
8
8
8
Эксплуатация
8
8
9
Промежуточная оценка
8,73
8,73
8,47
Поведение вне дороги
Вся троица уверенно чувствует себя вне асфальта. Внедорожные возможности ограничены только дорожными шинами и здравым смыслом. Audi раньше других упирается в опору губой переднего бампера. С другой стороны, он располагает наиболее удачным ассистентом спуска с горы. Audi и BMW предлагают внедорожный режим. В арсенале Рейнджа «грязных» предустановок несколько, и именно они вывели его в лидеры на бездорожье.
Энерговооруженность
8
8
10
Выносливость
9
9
9
Ходы подвесок
9
9
9
Общая оценка
8,72
8,72
8,61
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