Шесть цилиндров у каждого, восемь автоматических ступеней в коробках ZF и три умных полных привода: гиперновые Audi Q8 и BMW X5 бросили вызов сверхгиганту Range Rover Sport, в роли арбитра — «За рулем».

Звездам первой автомобильной величины светить тяжело! Они всегда на виду, обязаны соблюдать традиции и одновременно рвать шаблоны. Почти полвека назад мир поразил первый по-настоящему роскошный внедорожник — Range Rover. Потом последовала вспышка в Ингольштадте: Audi шарахнула по рынку полным приводом quattro. А в Мюнхене двадцать лет назад синтезировали Х5, доказав, что внедорожник может ехать так же быстро, как породистый седан.

Мы собрали все легенды. BMW X5 — уже четвертого поколения. Новая надежда Audi — приспортивленный Q8 (не нужно быть Капитаном Очевидность, чтобы понимать значение буквы Q).

И куда ж без мистера Range Rover Sport?!

Audi Q8 с единственным пока мотором 3.0 TFSI мощностью 340 л.с. и рулоном опций перешагнул за восемь миллионов рублей! X5 отвечает тяжелым топливом и за версию с трехлитровым дизелем в 250 сил требует 7 230 000 рублей. Range Rover Sport — это три дизельных литра, те же 250 сил и 6 300 000 рублей.

Шесть цилиндров у каждого, восемь автоматических ступеней в коробках ZF и три умных полных привода. Кто круче?

Range Rover Sport Машина второго поколения дебютировала в 2013 году. Два года назад проведен рестайлинг. Выпускается в Великобритании, в Солихалле. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 2.0 (300 л.с.) — от 5 145 000 ₽

3.0 (340 л.с.) — от 5 373 000 ₽

3.0 (380 л.с.) — от 7 014 000 ₽

5.0 (525 л.с.) — от 7 616 000 ₽

5.0 (575 л.с.) — от 9 353 000 ₽

гибрид: 2.0 (404 л.с.) — от 7 183 000 ₽

дизельные: 3.0 (249 л.с.) — от 5 515 000 ₽

3.0 (306 л.с.) — от 6 653 000 ₽

4.4 (339 л.с.) — от 7 372 000 ₽ Audi Q8 Представлен в 2018‑м, в начале этого года флагман марки дебютировал на российском рынке. Пока доступен с единственным бензиновым двигателем (и дилеры начали принимать заказы на дизельную версию). Сборка — в Братиславе, Словакия. ДВИГАТЕЛЬ:

бензиновый:

3.0 (340 л.с.) — от 5 100 000 ₽ BMW X5 Машина четвертого поколения на рынке — с 2018‑го, в России — с начала этого года. Производится в Спартанбурге, США. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 3.0 (340 л.с.) — от 4 850 000 ₽

4.4 (462 л.с.) — от 5 540 000 ₽

дизельные: 3.0 (249 л.с.) — от 4 670 000 ₽

3.0 (400 л.с.) — от 5 690 000 ₽

Ярмарка тщеславия

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Вслед Q8 люди оборачиваются. Граненая решетка, обрамленная сверхтехнологичной оптикой, алая светодиодная полоса, разделяющая корму, гигантские вороненые колёса, безрамочные боковые стёкла. Красиво! Но почти всё это мы видели на других Audi. Смени яркий оранжевый окрас на «ярко-серый», и Q8 превратится в невидимку.

BMW Х5 — другой. Это состоявшаяся, уверенная в себе личность. Ни грамма жира, ни лишних мышц, выпирающих из-под пиджака. Лишь невероятный взгляд лазерных фар, сразивший наповал всю нашу экспертную группу. Но эти ноздри… Господи, зачем их так раздули?

Убери с Рейнджа все эмблемы и логотипы, его всё равно узнáют даже далекие от автомобилей люди. Силуэт давно стал нарицательным. И не важно, обычный это Range Rover или вице-президент с «приставкой» Sport. Большой задний свес, монументальный передок и плато капота. Пятидесятилетние традиции в графстве Уэст-Мидлендс чтут по сей день, но и от новых технологий не отворачиваются: сенсорная жизнь пришла и в старую Англию. Неоклассика интерьера, сделавшего бы честь самой дорогой яхте, обделена кнопками — всюду экраны. Range Rover начисто лишен показной роскоши, но ни одна деталь не позволит усомниться — всё это стоит денег!

К визуальной приборной панели почти нет претензий. Это «почти» — слишком крупный шаг спидометра после 100 км/ч. Приходится привыкать.

Настоящая дополненная реальность! Изображение с расположенных по периметру камер дополнено нарисованным автомобилем.

Интерьер Q8 — это настоящий тактильный экстаз. Великолепная кожа, металл, «рояльный» пластик, дерево… И конечно, сенсорные экраны повсюду.

Регулировка длины подушки, а также боковой поддержки и поддержки бедер отдана на откуп сенсорному управлению.

Для передних сидений в качестве опции предлагается функция массажа, в арсенале — семь режимов. В пробках — самое оно.

Блок климатической установки полностью сенсорный. Каждое нажатие сопровождается благородной вибрацией, но пользоваться на ходу не слишком удобно.



Салон Q8 — рай для перфекционистов. Металл, дерево, великолепная кожа — от буйства фактур дух захватывает, и гектары сенсорных экранов тут еще уместнее. Невероятно красивый салон!

Фактурность внутреннего мира BMW словно дразнит ретроградов: им на радость тачскрины дополнили кнопками. И назло им же «прикрутили» спидометр и тахометр странной многоугольной формы вместо привычных круглых циферблатов.

Задним пассажирам просторнее в Audi. Сиденья можно сдвинуть назад, настраивается персональный микроклимат. В BMW хотят, чтобы пассажиры были к вам поближе всегда: сиденья не перемещаются, мéста меньше. Range Rover тоже способствует единению честной компании: по части простора в заднем ряду — паритет с BMW. Но хотя бы спинку можно откинуть.

При рисовании передней панели стилисту было лень взять циркуль. В итоге приборы обрели странные очертания.

Система кругового обзора дополнена нарисованным автомобилем. Выбор угла обзора ограничен.

Следовать сенсорной моде в BMW не стали и отдали управление климатической установкой на откуп классическим кнопкам.

В интерьере «икса» больше всего изгибов и элементов, за которые цепляется глаз. Материалы и эргономика? Придраться не выйдет при всем желании.

Кнопку обогрева руля долго искать не придется — вот она, на ступице.

В арсенале BMW — возможность менять дорожный просвет, а также внедорожный режим и ассистент спуска с горы.

Приятная мелочь: подстаканники умеют не только охлаждать, но и подогревать содержимое.



Пробуждение силы

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Зачем в Audi перешли на темную сторону Силы, привезя к нам сперва бензиновый Q8, хотя в таком формате давно и прочно пользовались спросом именно дизели? Вопрос риторический. Но факт — «восьмерка» с трехлитровым TFSI умеет не только делать массаж сиденьями, но и знатно в них вдавливать при разгоне. Жаль, чувствуется неуместная при таком статусе задемпфированность педали, да и восьмиступенчатый автомат далеко не лучший ученик в классе. Перевожу автомобиль в режим Dynamic… и задержки остались. Хотя с такой энерговооруженностью проблем с разгоном на скоростях от нуля до бесконечности не возникнет, осадочек остается.

Настройки акселератора Q8 с лихвой компенсирует вышколенным шасси. Даже когда под колесами хуже некуда — подтаявший и отполированный лед с колеей, покрытый коктейлем из воды и снежной каши, - Audi с гордостью отрабатывает имя quattro и уверенно везет в выбранном направлении, редко требуя корректировки курса. Смелым советую отключить электронный «ошейник», причем полностью. Оставшись один на один с автомобилем и законами физики, смакуйте невероятную послушность кроссовера. Свыше 80 % момента можно отдать задним колесам, и это сформирует заднеприводный характер. Удастся хулигански проходить скользкие виражи веером, одинаково успешно контролируя ситуацию как газом, так и рулем. На ровной дороге Q8 дотошно следует траектории и совершенно непоколебим на прямой. Можно ли лучше?

Кого в этом классе удивишь виртуальной панелью? Скромные и удобные приборы обрамляют красочный дисплей с эффектной анимацией.

По желанию фоновый цвет меню всех дисплеев можно сменить на белый. Картинку с камеры заднего вида вращать не получится.

Монументальной передней панели в колониальном стиле отлично идет кожа цвета слоновой кости. Качество материалов достойно кавалера ордена Британской империи.

Решение снабдить сенсорными кнопками мультируль — спорное. Очень легко нечаянно коснуться их при вращении баранки.

Сенсорный блок климатической установки не слишком удобен на ходу. Но некоторые решения вроде многофункциональных регуляторов с дисплеем внутри заслуживают аплодисментов.

Система Terrain Response позволяет выбирать из нескольких внедорожных режимов. До кучи они сопровождаются сменой анимации на дисплее — автомобиль будет ехать на фоне пустыни или северного сияния.



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Да! Баварские земляки снова задрали планку. На эталонной мерзкой дороге не возникло и тени сомнения в «гидростатическом равновесии» шасси. Система xDrive филигранно оперирует тягой, и X5 мчит по миксту на 10–15 км/ч быстрее. Свинцовая тяжесть на пухлом ободе М‑руля сообщает обо всех силах в пятне контакта передних колес. Еле ощутимая задержка на педали газа бесследно стирается при переходе в спортрежим. BMW послушно идет в управляемом скольжении и по команде мгновенно расширяет или сужает радиус поворота. А еще «икс» готов эффектно вильнуть кормой даже под присмотром электроники.

В спринте X5 висит в гравитационном поле Audi и почти не отстает, хотя под капотом 250 «лошадей», а не киловаттов. Локомотивные 620 ньютон-метров доступны уже с 2000 об/мин. Классическая рядная «шестерка» сопровождает мощное ускорение еще более внушительным дизельным саундтреком. Ничего общего с тракторным тарахтением! Мощный и низкий утробный звук, характерный скорее для тяжелых магистральных тягачей, вселяет чувство владения невероятной силой.

Передние сиденья Audi Q8 без тени сомнения можно назвать эталонными как по количеству регулировок, так и по их диапазонам.

Самый просторный второй ряд — в Audi. Задние сиденья перемещаются в продольном направлении, у них регулируется угол наклона спинки.

Лишь в Q8 задние пассажиры удостоились чести обладать своим климат-контролем. Двухзонным.

Range Rover? Не пристало британскому аристократу суетиться. Паровозная тяга сдобрена степенными реакциями на акселератор, и эту степенность не истребить никакими манипуляциями с режимами трансмиссии. Даже не верится, что первые 100 км/ч достижимы через семь с половиной секунд — ускорение кажется неспешным, как дневное чаепитие. Задержки в откликах педали сказываются и на способности мести хвостом. Range Rover словно делает одолжение. А когда, наконец, реагирует на педаль газа, угол становится неприлично большим. И вот тут потребуется приложить немало усилий, чтобы заставить Sport оправдать свое имя.

На скользкой дороге с продольной колеей он не в своей тарелке. На сухой — проваливается в скольжение, усиленное большими кренами. Нет, этой яхте — прямая дорога на прямую дорогу. Здесь с курса его не собьют ни звездный ветер, ни Большой взрыв.