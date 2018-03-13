Range Rover Sport SVR оказался быстрее Ferrari на горной дороге

Гонки на холм — одни из самых зрелищных в автоспорте, так что приглашаем в нашу галерею насладиться горными пейзажами и брутальным спортивным внедорожником Range Rover Sport SVR. Под управлением профессионального китайского гонщика Хо-Пин Туна он преодолел 99 коварных поворотов узкой 11,3-километровой трассы за 9 минут 51 секунду. Рекорд двухлетней давности, установленный итальянцем Фабио Бароне за рулем Ferrari 458 Italia, составляет 10 минут 31 секунду.
- На прошлой неделе марка Land Rover представила на Женевском автосалоне трехдверный внедорожник Range Rover SV Coupe — его выпустят тиражом всего 999 экземпляров.
- В декабре официальный Ютуб-канал Land Rover опубликовал видео, в котором кроссовер Range Rover Evoque ловко переезжает через самого большого в мире «лежачего полицейского».
Фото, видео: Land Rover
Читать комментарии (2)