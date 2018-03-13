Range Rover Sport SVR оказался быстрее Ferrari на горной дороге

Самый быстрый из ныне выпускаемых внедорожников Land Rover установил новый рекорд прохождения 11,3-километрового серпантина, ведущего к вершине горы Тяньмэнь в Китае. Невероятно, но тяжелый и высокий британский полноприводник оказался быстрее чистопородного итальянского спорткара Ferrari 458 Italia.

Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Land Rover > Range Rover Sport

Гонки на холм — одни из самых зрелищных в автоспорте, так что приглашаем в нашу галерею насладиться горными пейзажами и брутальным спортивным внедорожником Range Rover Sport SVR. Под управлением профессионального китайского гонщика Хо-Пин Туна он преодолел 99 коварных поворотов узкой 11,3-километровой трассы за 9 минут 51 секунду. Рекорд двухлетней давности, установленный итальянцем Фабио Бароне за рулем Ferrari 458 Italia, составляет 10 минут 31 секунду.

Range Rover Sport SVR оказался быстрее Ferrari на горной дороге

  • На прошлой неделе марка Land Rover представила на Женевском автосалоне трехдверный внедорожник Range Rover SV Coupe — его выпустят тиражом всего 999 экземпляров.
  • В декабре официальный Ютуб-канал Land Rover опубликовал видео, в котором кроссовер Range Rover Evoque ловко переезжает через самого большого в мире «лежачего полицейского».

Фото, видео: Land Rover

Range Rover Sport SVR оказался быстрее Ferrari на горной дороге
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