Прежде Х5 покупали ценители острой управляемости и бодрой динамики. С появлением пневмоподвески и изменяемых вне­дорожных настроек ездовой электроники «икс-пятый» практически избавился от слабых мест.

На пресс-конференции в Штатах, приуроченной к запуску «икс-пятого» с заводским индексом G05, отвеча­ющая за диджитал-направление Каролина Раабе буквально сияет:

— Столько электроники нет ни в одном другом BMW! Моя особая гордость — продвинутая операционная система седьмого поколения. Она накапливает информацию о владельце и подстраивается под его нужды. Машина еще до вашего отправления на работу знает план поездки, заранее сообщит о пробках, тумане или гололеде, поведает о пустых парковочных слотах перед офисом. Боитесь «большого брата»? Можете отказаться от запоминания данных.

Ох, Каролина, не уверен, что слежка ­прекратится!

BMW X5

Технократ

«Икс-пятый» четвертого поколения базируется на модульной платформе CLAR. По сравнению с предшественником колесная база увеличилась на 42 мм, длина кузова — на 36 мм, а заметнее всего кроссовер раздался в плечах — на 66 мм. Это первый BMW шириной более двух метров! Но грузным он не кажется, а обводы кузова моментально узнаваемы — короткий передний свес, рельефный капот, «жабры» в бампере для охлаждения тормозов и, конечно, изгиб ­Хофмайстера на задней стойке крыши.

Фары (за доплату предлагается лазерно-люминесцентная оптика, способная «бить» на 500 метров) теперь отделены от ради­аторной решетки, а сами «ноздри» заметно раздулись — даже у нынешней «семерки» они меньше. В «ноздрях» спрятаны активные жалюзи, которые открываются лишь при необходимости дополнительного ­охлаждения мотора.

Модификация с пневмоподвеской дает возможность менять дорожный просвет со стандартных 214 мм как в сторону увеличения (+ 40 мм), так и в сторону уменьшения (- 40 мм).

Самый неоднозначный элемент экстерьера — задние фонари: они навевают ассоциации с кроссоверами Mercedes-Benz GLE Coupe и Kia Sportage прошлого поколения.

Поначалу Х5 предложат с четырьмя вариантами двигателей. Бензиновую рядную «турбошестерку» 3.0 мощностью 340 л.с. ставят на X5 xDrive40i, а 4,4‑литровую 462‑сильную «восьмерку» — на X5 xDrive50i.

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Трехлитровый шестицилиндровый дизель доступен в двух вариантах. У версии X5 xDrive30d он снабжен одной турбиной и выдает 265 л.с. (для нашего рынка его дефорсировали до 250 л.с.). У модификации X5 M50d уже четыре турбокомпрессора, которые позволяют снять 400 «лошадей» и аж 760 Н·м. Чума!

У «эмки» активная выпускная система с заслонкой, которая открывается на высоких оборотах, спортивная подвеска, колеса 275/40 R21 спереди и 315/35 R21 сзади.

Все «икс-пятые» оснащаются 8-ступенчатым автоматом и полным приводом с многодисковой муфтой подключения ­передней оси.

И как бы мне ни хотелось взять ключи от X5 M50d, сажусь в базовую дизельную версию — именно она должна стать самой популярной на российском рынке.

Электронный скачок

Интерьер новой машины шокирует. Положительно или отрицательно — в зависимости от ваших предпочтений и ожиданий. Вместо лаконичных и предельно удобных аналоговых приборов — виртуальная панель с гуляющей против шерсти стрелкой тахометра. К чему такие приколы? Чтобы быть похожим на дешевый Chery Tiggo 2? Или для развития косоглазия? Непривычно! Неудобно!

Вверху — картинка с «внедорожной» камеры, облегчающая маневрирование на офф-роуде. При желании на экран можно вывести информацию о продольных и поперечных кренах.

Хрустальный селектор автомата — красивый и «хваткий», он наверняка привлечет тех, кто без кристаллов Swarovski не представляет свою жизнь. Но если прежняя рукоятка была шедевром эргономики, то эту делали люди, знающие толк в извращениях: расположение кнопки Р таково, что приходится неестественно выворачивать руку.

Но и похвалить машину есть за что. Руль — по-бээмвешному пухлый. Сиденья — с идеальной набивкой и массой регулировок, включая выдвижной коленный валик и «ломающуюся» спинку.

Салон породист, эргономичен и до предела насыщен современной электроникой. Вопреки современной тенденции в BMW не стали делать центральную консоль сенсорной. И правильно!

«Оффроудные» кнопки располагаются рядом с шайбой информационно-развлекательной системы. Красивый селектор автомата портит крайне неудачно расположенная кнопка P.

Проекционный дисплей стал больше и умнее: показывает не только актуальное, но и следующее по маршруту ограничение скорости, навигатор демонстрирует полноценную карту, а не стрелочки. А еще я обнаружил, что с включением обогрева сидений стали теплыми и подлокотники — не каждый представительский седан предложит такую функцию.

Что там говорила фрау инженер про электронику? Я установил на смартфон приложение BMW Connected — и теперь могу дистанционно открыть машину или поделиться электронным паролем с домочадцами (до пяти персон) и дать им доступ к вождению. Само собой, бортовая электроника поддерживает голосовое управление и понимает жесты. Можно даже загнать машину на парковку, управляя процессом со смартфона! Ели потеряешь автомобиль на паркинге, функция Vehicle Finder отобразит Х5 на карте телефона. А еще есть возможность дистанционно обозреть обстановку вокруг машины через камеры кругового обзора. Софт можно обновить через телефон — но в этот момент ни телефоном, ни автомобилем пользоваться нельзя.

По мне, всё это блажь. По-настоящему полезное нововведение только одно. Баварцы научили машину запоминать траекторию на последних 50 метрах движения — при условии, что скорость была не выше 50 км/ч. И если вы понимаете, что дальше ехать не можете (перекрытие дороги, авария, да мало ли что!), то автоматика выведет Х5 назад по своим же следам без участия водителя. Попробовал — работает!

Передние сиденья — из числа лучших в индустрии. Сложно представить что-то более удобное и совершенное.

Во втором ряду стало еще больше мéста. Сиденья снабжены электрорегулировками, есть обогрев. За доплату предлагается мультимедиасистема со встроенными в подголовники 10,2‑дюймовыми сенсорными экранами.



В какой-то момент я отвлекся, разглядывая окрестности, и наехал правыми колесами на разметку. В ответ на это руль вырвался из рук и дернулся вправо, резко направив машину к левому ряду. Повторил эксперимент — и снова эта чрезмерная спесь. От BMW я ждал большей интеллигентности.

Все эти функции завязаны на полуавтопилот. Активировал, убрал ладони с руля — машина ехала в потоке полминуты, после чего попросила меня всё же взять управление в свои руки. Проигнорировал требование. В ответ автопилот начал плавно притормаживать, уводя машину к обочине, и плавно остановил Х5 в пределах правой полосы.

Железная поступь

Дизель покорил мягкой и уравновешенной работой. Старт — с секундной задержкой, зато потом — шквал тяги!

Голос мотора отчетливо слышен только на высоких оборотах, набегающий ветер будто выключили, шины тихонько шлепают по неровностям. Как и раньше, спереди — двухрычажная подвеска. Сзади же вместо четырехрычажной схемы — пятирычажная.

Днище совершенно плоское. В распоряжении «вездеходной» модификации xLine — расширенная металлическая защита моторного отсека.

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Но главная подвесочная новость — появление опционных пневмостоек на обеих осях (прежде «пневму» ставили только сзади). Это как раз то, чего «икс-пятому» явно не хватало в споре с конкурентами — Audi Q7, Porsche Cayenne и уже упомянутым Мерседесом GLE.

Управляемость — песня. «Икс» железобетонно держит прямую и с легкостью прошивает повороты, удивляя минимальными кренами: активные стабилизаторы поперечной устойчивости с электрическими исполнительными механизмами и электронно-управляемый задний M‑дифференциал знают свое дело. Задние колёса умеют подруливать: на малых скоростях они поворачиваются в противофазе с передними, на высоких — в синфазе. Увы, все эти техноделикатесы не в силах противостоять ухабам. Попадись в повороте ямка, и машина брыкается.

Еще одна «фишка» — электронная тормозная система. Педаль связана с тормозными механизмами не напрямую, а по проводам — brake-by-wire. Цель — избавить водителя от толчков при срабатывании АБС и сделать отклики более точными. Тремора действительно нет, а вот что касается цельности реакций на педали — аналоговые тормоза пока превзойти не удалось.

Схема расположения камер и датчиков. В распоряжении Х5 их аж 19 штук! iCAM: камеры кругового обзора; DCS: камера наблюдения за водителем; FRR: радар дальнего действия; SRR: радар ближнего действия; KaFAS: камера водительских ассистентов; PDC и PMA: ультразвуковые датчики парковочных систем.

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Навигатор неожиданно привел меня на бездорожье, причем нешуточное. (Прежде баварцы не баловались лендроверовскими приемами на презентациях.) Сначала ехал по полю, на котором впору «Детей кукурузы» снимать. Затем свернул на лесную просеку с изрядно разбитыми колеями. Из четырех вездеходных («снег», «песок», «гравий», «камни») режимов выбираю последний, обеспечивающий максимальный клиренс (254 мм), - и вперед! Крутые подъемы и спуски, пересечение небольшой речушки, каменистый участок — всё перечисленное машина преодолевает, не напрягаясь. Это серьезный шаг вперед, особенно важный на фоне снижения вездеходного потенциала Кайена и Туарега.

Напоследок немного прохватил на бензиновом xDrive40i. Мне он показался не таким органичным — раскрывает характер только в спортрежиме. Так что мой выбор — X5 xDrive30d, который стóит у нас 4 590 000 рублей. Доплачивать за бензиновую машину 170 тысяч вижу смысл только в том случае, если есть боязнь хапнуть где-нибудь на периферии левой солярки.

Прежде Х5 покупали ценители острой управляемости и бодрой динамики, они закрывали глаза на неважную плавность хода и посредственную проходимость. С появлением пневмоподвески и изменяемых «вне­дорожных» настроек ездовой электроники «икс-пятый» практически избавился от слабых мест. Насколько серьезны притязания Х5 на лидерство в своем классе, мы выясним при очной ставке.

С пакетом xLine «икс-пятый» довольно уверенно колесит по бездорожью. За баварскими кроссоверами раньше такого не наблюдалось.

Прекрасное недалеко

В следующем году баварцы планируют дополнить линейку плагин-гибридной модификацией — BMW X5 xDrive45 е iPerformance. В отличие от уходящей модели, она будет снаряжаться не четырехцилиндровым двигателем, а рядной трехлитровой «шестеркой» мощностью 286 л.с. Отдача интегрированного в восьмиступенчатый автомат электромотора составляет 112 л.с. Совокупная мощность силовой установки — 394 л.с., крутящий момент — 600 Н·м. Солидный арсенал.

Динамика соответствующая: разгон до сотни занимает 5,6 секунды. Максимальная скорость — 235 км/ч. Причем до 140 км/ч машина может ехать только на электротяге. С полностью заряженным аккумулятором гибридный Х5 способен проехать 80 км без подключения ДВС. С учетом этой особенности удалось вывести «маркетинговый» расход топлива всего 2,1 л/100 км. Увы, убедиться в этом нам вряд ли удастся: появление ­версии xDrive45 е iPerformance в России под большим вопросом.

Высокий ездовой комфорт при отточенной управляемости Верните прежние панель приборов и селектор автомата!

BMW X5 xDrive30d BMW X5 M50d BMW X5 xDrive40i BMW X5 xDrive50i Длина / ширина / высота / база 4922 / 2004 / 1745 / 2975 мм Объем багажника (VDA) 650–1860 л Снаряженная масса 2185 кг 2275 кг 2060 кг 2286 кг Двигатель дизельный, Р6, 24 клапана, 2993 см³; 195 кВт / 265 л.с. при 4000 об/мин; 620 Н·м при 2000–2500 об/мин дизельный, Р6, 24 клапана, 2993 см³; 294 кВт / 400 л.с. при 4400 об/мин; 760 Н·м при 2000–3000 об/мин бензиновый, Р6, 24 клапана, 2998 см³; 250 кВт / 340 л.с. при 5500–6500 об/мин; 450 Н·м при 1500–5200 об/мин бензиновый, V8, 32 клапана, 4395 см³; 340 кВт / 462 л.с. при 5250–6000 об/мин; 650 Н·м при 1500–4750 об/мин Время разгона 0–100 км/ч 6,5 с 5,2 с 5,5 с 4,7 с Максимальная скорость 230 км/ч 250 км/ч 243 км/ч 250 км/ч Топливо/запас топлива ДТ / 80 л ДТ / 80 л АИ-95 / 83 л АИ-95 / 83 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 7,7 / 6,3 / 6,8 л / 100 км 8,1 / 6,7 / 7,2 л / 100 км н.д. / н.д. / 8,8 л / 100 км 15,6 / 9,2 / 11,6 л / 100 км Трансмиссия полный привод; А8

Фото: Юрий Тимкин и BMW