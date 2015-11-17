При прокачке тормозов автовладельца порой подстерегают неожиданности. Например, может дать о себе знать негерметичность канала, вызванная повреждением посадочного места штуцера на суппорте. Читатель журнала «За рулем» сумел справиться с проблемой своими силами, без особых затрат времени и денег и делится опытом.
На входе — обычный УАЗ пикап. На выходе — шестиколесный монстр на шинах низкого давления, способный везти полторы тонны груза по вязкому грунту. На испытаниях «За рулем» трехосник Ямал Т‑64 не ударил в грязь лицом.
«Двадцать четвертая» Волга в Советском Союзе была лакмусовой бумажкой статуса владельца. Настоящий символ брежневской эпохи застоя! И вот ГАЗ-24 отмечает полувековой юбилей пробегом на историческую родину.
Mercedes-Benz GLE Coupe против монополии BMW X6
Даже на пестрящем люксовыми автомобилями столичном Рублевском шоссе Mercedes-Benz GLE Coupe смотрится, будто Скарлетт Йоханссон на провинциальном кинофестивале. Сможет ли этот красивый автомобиль посоперничать с заряженными моделями — BMW X6 M и Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe?
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe 3,0 л, 333 л.с., 9‑ступенчатый автомат, опции — 5 682 478 руб.
Прошло шесть лет, прежде чем в Штутгарте кто-то внимательный наконец-то заметил, что баварцы снимают все сливки в ими же придуманном классе «спортивно-активных купе»: хэтчбекоподобный кроссовер BMW X6 отлично продается в Азии, Северной Америке — и у нас. Шутка ли, на 3206 реализованных в России в первом полугодии 2015 года «икс-пятых» приходится 1477 соплатформенных «икс-шестых»!
И вот в паре с обновленным GLE (в прошлом — М‑класс) мерседесовцы выкатили-таки и купейную модификацию. Концепция та же, бээмвэшная: скошенная линия крыши, свежие дизайнерские штрихи и только мощные моторы — четырехцилиндровый дизель, который является базовым для обычного GLE, «купешке» не достался.
03-GLE400-coupe_zr-11_15
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe. Интерьер — как у обычного GLE с кузовом универсал.
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe. Интерьер — как у обычного GLE с кузовом универсал.
Интерьер — как у обычного GLE с кузовом универсал.
СМОТРИ ПОД КОЛЕСА
Моднявый GLE Coupe на 81 мм длиннее и на 60 мм ниже обычного GLE с кузовом универсал. При этом пассажиры второго ряда не ущемлены. Даже с опционным панорамным люком и при моем росте 187 см пространства над головой достаточно. А в Х6 потолок нависает чуть ниже. Оформление салона — почти как у «большого брата»: купейную сущность выдает разве что узкая бойница заднего окна, которая маячит в центральном зеркале. Обзорность вообще далека от идеала.
К примеру, регулируя водительское кресло, я выбрал самое низкое его положение, но салонное зеркало всё равно оказалось на уровне глаз, перекрыв значительный сектор обзора. А чуть поездив по городу, я даже слегка приподнял кресло, чтобы быстрее приноровиться к габаритам автомобиля. Благо на паркинге страхует система кругового обзора: на центральный дисплей можно вывести изображение с камер в боковых зеркалах и увидеть всё происходящее под передними и задними колесами.
ПЕРВЫХ НЕТ И ОТСТАЮЩИХ
Базовая бензиновая версия GLE 400 Coupe оснащается V‑образной «шестеркой» с двойным наддувом (333 л.с.).
04-GLE400-coupe_zr-11_15
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe. Приборы не перегружены анимацией и хорошо читаются.
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe. Приборы не перегружены анимацией и хорошо читаются.
Приборы не перегружены анимацией и хорошо читаются.
Продавливаю педаль акселератора в пол, Mercedes на мгновение замирает, видимо давая водителю возможность одуматься, и… стремглав бросается вперед! Разгон напористый, но настолько ровный, что моменты переключения девятиступенчатого автомата 9G-Tronic определяю только на слух по прыгающим оборотам двигателя. Оттого, наверное, динамичная езда и не захватывает дух, хотя время разгона до сотни впечатляет — всего шесть секунд! А вот в переходных режимах на малых скоростях, когда приходится толкаться в городе, коробка нет-нет да и наградит неприятным толчком в спину при переключении. Деликатности бы ей. На бензиновые GLE с кузовом универсал устанавливают семиступенчатые автоматы, а вот бензиновым GLE Coupe и всем дизельным модификациям полагается девятиступенчатый. Кстати, именно на GLE его впервые «поженили» с полным приводом, но полноприводной «купешке», в отличие от просто GLE, недоступен Offroad-пакет с блокировкой «центра» и понижающей передачей. Наш GLE 400 Coupe оснащен опционной пневмоподвеской Airmatic и адаптивными амортизаторами ADS Plus. Режим движения задается шайбой системы Dynamic Select на центральном туннеле. В положении Comfort автомобиль чересчур валкий. Выбираю Sport, и в поведении Мерседеса появляется приятная собранность, но отклики на педаль газа становятся излишне рьяными — совсем не для города. Хорошо, что в режиме Individual можно отдельно задать жесткость амортизаторов, характер работы двигателя и коробки передач, а также усилие на руле.
09-GLE400-coupe_zr-11_15
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe. Система кругового обзора ведет наблюдение по всему периметру автомобиля.
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe. Система кругового обзора ведет наблюдение по всему периметру автомобиля.
Система кругового обзора ведет наблюдение по всему периметру автомобиля.
Обратная связь на руле что в «комфорте», что в «спорте» откровенно синтетическая, но происходящее под колесами чувствую неплохо. А еще у GLE Coupe более спортивные настройки двигателя, коробки передач и рулевого управления — в частности, руль от упора до упора делает 2,75 оборота против 2,9 у обычного GLE. Вы уже поняли, что мерседесовцы пошли проторенной дорожкой, сделав GLE Coupe по образу и подобию BMW X6? Тот редкий случай, когда Mercedes оказался вторым. Но много ли потенциальных покупателей X6 им удастся переманить? Уж очень разные по характеру вышли GLE Coupe и X6. Драйву и экспрессии «баварца» противопоставляется традиционный для штутгартцев комфорт с изрядной долей отрешенности от внешнего мира. Так что мерседесовское Coupe не столько конкурент для BMW X6, сколько приятное разнообразие в линейке модификаций GLE. Как у Высоцкого — первых нет и отстающих, все должны быть довольны. Другое дело — заряженные топ-версии, соперничества которых никто не отменял. ПЛЮС: наконец-то, появилась достойная альтернатива спорткроссоверу BMW X6 МИНУС: GLE 400 Coupe заметно дороже единственного конкурента
01-GLE400-coupe_zr-11_15
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe. Кроссовер с кузовом хэтчбек — идея не новая, но в мерседесовском исполнении она заиграла свежими красками.
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe. Кроссовер с кузовом хэтчбек — идея не новая, но в мерседесовском исполнении она заиграла свежими красками.
Кроссовер с кузовом хэтчбек — идея не новая, но в мерседесовском исполнении она заиграла свежими красками. Система удержания в полосе и распознавания знаков ограничения скорости работает благодаря камерам, встроенным в основание салонного зеркала. Камера заднего вида выныривает из-под эмблемы.
Читать комментарии (6)