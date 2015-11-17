Mercedes-Benz GLE Coupe против монополии BMW X6

Даже на пестрящем люксовыми автомобилями столичном Рублевском шоссе Mercedes-Benz GLE Coupe смотрится, будто Скарлетт Йоханссон на провинциальном кинофестивале. Сможет ли этот красивый автомобиль посоперничать с заряженными моделями — BMW X6 M и Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe?

GQ7Q8451 Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe.

Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe 3,0 л, 333 л.с., 9‑ступенчатый автомат, опции — 5 682 478 руб.

Прошло шесть лет, прежде чем в Штутгарте кто-то внимательный наконец-то заметил, что баварцы снимают все сливки в ими же придуманном классе «спортивно-активных купе»: хэтчбекоподобный кроссовер BMW X6 отлично продается в Азии, Северной Америке — и у нас. Шутка ли, на 3206 реализованных в России в первом полугодии 2015 года «икс-пятых» приходится 1477 соплатформенных «икс-шестых»!

И вот в паре с обновленным GLE (в прошлом — М‑класс) мерседесовцы выкатили-таки и купейную модификацию. Концепция та же, бээмвэшная: скошенная линия крыши, свежие дизайнерские штрихи и только мощные моторы — четырехцилиндровый дизель, который является базовым для обычного GLE, «купешке» не достался.

03-GLE400-coupe_zr-11_15 Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe. Интерьер — как у обычного GLE с кузовом универсал.

Интерьер — как у обычного GLE с кузовом универсал.

СМОТРИ ПОД КОЛЕСА

Моднявый GLE Coupe на 81 мм длиннее и на 60 мм ниже обычного GLE с кузовом универсал. При этом пассажиры второго ряда не ущемлены. Даже с опционным панорамным люком и при моем росте 187 см пространства над головой достаточно. А в Х6 потолок нависает чуть ниже. Оформление салона — почти как у «большого брата»: купейную сущность выдает разве что узкая бойница заднего окна, которая маячит в центральном зеркале. Обзорность вообще далека от идеала.