Audi Q8, BMW X5, Range Rover Sport — тест-драйв роскоши в цифрах

Эксперты ЗР протестировали мощные автомобили и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник, дополняющий ездовые впечатления.

Audi Q8
Audi Q8

Audi > Q8

Land Rover Range Rover Sport
Land Rover Range Rover Sport

Land Rover > Range Rover Sport

BMW X5
BMW X5

BMW > X5

Сравнительный тест, в рамках которого мы хотели выяснить, кто круче — гиперновые Audi Q8 и BMW X5 или сверхгигант Range Rover Sport, читайте по этой ссылке. Ниже — данные производителей, замеры ЗР, сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.

Audi Q8. С отточенной управляемостью совершенно забываешь про габариты и массу автомобиля. На прямой Q8 невероятно стабилен.
Audi Q8. С отточенной управляемостью совершенно забываешь про габариты и массу автомобиля. На прямой Q8 невероятно стабилен.

BMW X5 — это лучшая в классе управляемость. На любой дороге шасси — потрясающее.
BMW X5 — это лучшая в классе управляемость. На любой дороге шасси — потрясающее.

Range Rover Sport. Непоколебимости Рейнджа на прямой позавидует иной танк или поезд.
Range Rover Sport. Непоколебимости Рейнджа на прямой позавидует иной танк или поезд.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

AUDI Q8 

BMW X5

RANGE ROVER SPORT

Снаряженная / полная масса

2155 / 2815 кг

2185 / 2860 кг

2170 / 3000 кг

Время разгона 0–100 км/ч

5,9 с

6,5 с

7,9 с

Максимальная скорость

250 км/ч

230 км/ч

209 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-95, АИ-98 / 85 л

ДТ / 80 л

ДТ / 86 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,5 / 7,2 / 8,4 л / 100 км

7,6 / 7,0 / 7,2 л / 100 км

7,8 / 6,3 / 6,9 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

дизельный

дизельный

Расположение

спереди, продольно

спереди, продольно

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

V6 / 24

Р6 / 24

V6 / 24

Рабочий объем

2995 см³

2993 см³

2993 см³

Мощность

250 кВт / 340 л.с. при 5200–6400 об/мин

183 кВт / 249 л.с. при 4000 об/мин

183 кВт / 249 л.с. при 3500–4250 об/мин

Крутящий момент

500 Н·м при 1370–4500 об/мин

620 Н·м при 2000–2500 об/мин

600 Н·м при 1500–2500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

А8

А8

А8

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / з.х.

н.д.

5,50 / 3,52 / 2,20 / 1,72 / 1,32 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,99

4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,32

Главная передача

3,96

2,93

3,21

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди и сзади

многорычажная, пневматическая

многорычажная, пневматическая

многорычажная, пневматическая

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди и сзади

дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые

дисковые, вентилируемые

Шины

285/40 R22

275/40 R20

265/45 R21

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

AUDI Q8

15 000 км или 12 месяцев

4 года или 120 000 км либо 2 года без ограни­чения пробега

51

BMW X5

15 000 км или 12 месяцев

2 года без ограни­чения пробега

62

RANGE ROVER SPORT

13 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

47

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

AUDI Q8

BMW X5

RANGE ROVER SPORT

Просвет

a

175 / 225 мм

н.д. / 285 мм

160 / 255 мм

b

195 / 245 мм

н.д. / 280 мм

145 / 245 мм

c

180 / 230 мм

н.д. / 290 мм

150 / 260 мм

Угол

α

21,5 / 25,0°

н.д. / 31,0°

22,0 / 29,5°

β

15,0 / 18,5°

н.д. / 21,5°

11,5 / 19,0°

γ

23,5 / 25,5°

н.д. / 27,5°

23,0 / 28,5°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Модель

AUDI Q8

BMW X5

RANGE ROVER SPORT

Рабочее место водителя

К сиденьям Audi и BMW нет претензий. У Q8 есть возможность регулировки бедренного упора, у X5 — опоры в плечах. Сиденью Рейнджа на фоне соперников не хватает ассортимента регулировок. У всех органы управления великолепны, лишь в Q8 мешает большой шаг оцифровки спидометра после 100 км/ч. BMW удивил странной формой основных приборов, у Рейнджа тонковат обод большого руля. Естественный обзор во всех автомобилях, считай, одинаковый. У Рейнджа скромнее возможности электронных помощников.

Сиденье

9

9

8

Органы управления

9

9

9

Обзор

9

9

8

Салон

У каждого из соперников передняя часть салона организована ожидаемо грамотно. Возможности их мультимедийных систем близки. В Рейндже и Audi почти всё отдано сенсорному управлению. У Х5 бóльшая часть основных функций продублирована кнопками. Задний ряд Q8 самый просторный, сиденья заднего ряда регулируются в двух направлениях. У кресел Рейнджа есть лишь регулировка угла наклона спинки. Сидеть в BMW удобнее, но кресла — без регулировок. В Х5 — самый маленький багажник. Грузовые отсеки Audi и Рейнджа объемнее.

Передняя часть

9

9

9

Задняя часть

9

8

8

Багажник

9

8

9

Ходовые качества

Самый быстрый — Audi, но управление тягой неоптимально из-за задемпфированности педали акселератора. В предельном ускорении BMW уступает совсем немного. У него чуткие отклики на педаль, и настройки автомата не вызывают вопросов. Самый медленный — Range Rover. Это касается и предельного ускорения, и удобства управления тягой. Он же оказался аутсайдером по управляемости. Шасси Audi Q8 настроено филигранно, управляемость BMW Х5 еще лучше. Тормоза Рейнджа и BMW безупречны: прекрасное замедление и отличная информативность привода. У Audi замедление чуть менее эффективно.

Динамика

9

9

8

Тормоза

8

9

9

Управляемость

9

10

8

Комфорт

Несмотря на самые большие колеса с низкопрофильной резиной, именно Audi лучше всех в тестовой тройке фильтрует неровности. В X5 толчки чуть резче. А самым тряским, к нашему удивлению, оказался Range Rover Sport. У Audi и Рейнджа солирует «аэродинамика», у BMW — двигатель, но уровень шума во всех трех внедорожника примерно одинаковый, а шумоизоляция хороша. Только Audi Q8 обладает четырехзонным климат-контролем.

Шум

9

9

9

Плавность хода

9

9

8

Климат

9

8

8

Приспособленность к России

Дорожный просвет у каждого регулируется пневмоподвеской. Выше всех поднимается BMW, самое скромное достижение принадлежит Audi. У Q8 также наименьшие углы въезда и съезда. Только у Рейнджа в багажнике — полноценное запасное колесо, у «немцев» — докатки. Стёкла и наружные зеркалá Audi быстрее, чем у других, покрываются грязью. Из BMW трудно выйти, не задев пороги и не запачкав брюки. Разветвленность дилерской сети марок Audi, BMW и Range Rover примерно на одном уровне. Это же касается и межсервисных интервалов с гарантийными условиями.

Геометрическая проходимость

8

9

9

Сервис

8

8

8

Эксплуатация

8

8

9

Промежуточная оценка

8,73

8,73

8,47

Поведение вне дороги

Вся троица уверенно чувствует себя вне асфальта. Внедорожные возможности ограничены только дорожными шинами и здравым смыслом. Audi раньше других упирается в опору губой переднего бампера. С другой стороны, он располагает наиболее удачным ассистентом спуска с горы. Audi и BMW предлагают внедорожный режим. В арсенале Рейнджа «грязных» преду­становок несколько, и именно они вывели его в лидеры на бездорожье.

Энерговооруженность

8

8

10

Выносливость

9

9

9

Ходы подвесок

9

9

9

Общая оценка

8,72

8,72

8,61

Audi Q8

Отличный баланс управляемости и плавности хода, ураганная динамика; просторный салон
Неудобное управление тягой; непомерная на фоне конкурентов цена

BMW X5

Великолепная управляемость; отличный дизель; эталонная эргономика рабочего места
Наименьший багажник, не самый просторный задний ряд

Range Rover Sport

Отличная тормозная система; хорошая шумоизоляция; вместительный багажник
Управляемость с огрехами; жесткая подвеска

Audi Q8, BMW X5, Range Rover Sport — тест-драйв роскоши в цифрах
Audi Q8, BMW X5, Range Rover Sport — тест-драйв роскоши в цифрах
Фото:
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые