Вся троица уверенно чувствует себя вне асфальта. Внедорожные возможности ограничены только дорожными шинами и здравым смыслом. Audi раньше других упирается в опору губой переднего бампера. С другой стороны, он располагает наиболее удачным ассистентом спуска с горы. Audi и BMW предлагают внедорожный режим. В арсенале Рейнджа «грязных» преду­становок несколько, и именно они вывели его в лидеры на бездорожье.

Дорожный просвет у каждого регулируется пневмоподвеской. Выше всех поднимается BMW, самое скромное достижение принадлежит Audi. У Q8 также наименьшие углы въезда и съезда. Только у Рейнджа в багажнике — полноценное запасное колесо, у «немцев» — докатки. Стёкла и наружные зеркалá Audi быстрее, чем у других, покрываются грязью. Из BMW трудно выйти, не задев пороги и не запачкав брюки. Разветвленность дилерской сети марок Audi, BMW и Range Rover примерно на одном уровне. Это же касается и межсервисных интервалов с гарантийными условиями.

Несмотря на самые большие колеса с низкопрофильной резиной, именно Audi лучше всех в тестовой тройке фильтрует неровности. В X5 толчки чуть резче. А самым тряским, к нашему удивлению, оказался Range Rover Sport. У Audi и Рейнджа солирует «аэродинамика», у BMW — двигатель, но уровень шума во всех трех внедорожника примерно одинаковый, а шумоизоляция хороша. Только Audi Q8 обладает четырехзонным климат-контролем.

Самый быстрый — Audi, но управление тягой неоптимально из-за задемпфированности педали акселератора. В предельном ускорении BMW уступает совсем немного. У него чуткие отклики на педаль, и настройки автомата не вызывают вопросов. Самый медленный — Range Rover. Это касается и предельного ускорения, и удобства управления тягой. Он же оказался аутсайдером по управляемости. Шасси Audi Q8 настроено филигранно, управляемость BMW Х5 еще лучше. Тормоза Рейнджа и BMW безупречны: прекрасное замедление и отличная информативность привода. У Audi замедление чуть менее эффективно.

У каждого из соперников передняя часть салона организована ожидаемо грамотно. Возможности их мультимедийных систем близки. В Рейндже и Audi почти всё отдано сенсорному управлению. У Х5 бóльшая часть основных функций продублирована кнопками. Задний ряд Q8 самый просторный, сиденья заднего ряда регулируются в двух направлениях. У кресел Рейнджа есть лишь регулировка угла наклона спинки. Сидеть в BMW удобнее, но кресла — без регулировок. В Х5 — самый маленький багажник. Грузовые отсеки Audi и Рейнджа объемнее.

К сиденьям Audi и BMW нет претензий. У Q8 есть возможность регулировки бедренного упора, у X5 — опоры в плечах. Сиденью Рейнджа на фоне соперников не хватает ассортимента регулировок. У всех органы управления великолепны, лишь в Q8 мешает большой шаг оцифровки спидометра после 100 км/ч. BMW удивил странной формой основных приборов, у Рейнджа тонковат обод большого руля. Естественный обзор во всех автомобилях, считай, одинаковый. У Рейнджа скромнее возможности электронных помощников.

4 года или 120 000 км либо 2 года без ограни­чения пробега

Audi Q8. С отточенной управляемостью совершенно забываешь про габариты и массу автомобиля. На прямой Q8 невероятно стабилен.

Сравнительный тест, в рамках которого мы хотели выяснить, кто круче — гиперновые Audi Q8 и BMW X5 или сверхгигант Range Rover Sport, читайте по этой ссылке . Ниже — данные производителей, замеры ЗР, сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.

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