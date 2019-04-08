Сравнительный тест, в рамках которого мы хотели выяснить, кто круче — гиперновые Audi Q8 и BMW X5 или сверхгигант Range Rover Sport, читайте по этой ссылке. Ниже — данные производителей, замеры ЗР, сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.
|
Audi Q8. С отточенной управляемостью совершенно забываешь про габариты и массу автомобиля. На прямой Q8 невероятно стабилен.
|
BMW X5 — это лучшая в классе управляемость. На любой дороге шасси — потрясающее.
|
Range Rover Sport. Непоколебимости Рейнджа на прямой позавидует иной танк или поезд.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
|
|
AUDI Q8
|
BMW X5
|
RANGE ROVER SPORT
|
Снаряженная / полная масса
|
2155 / 2815 кг
|
2185 / 2860 кг
|
2170 / 3000 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
5,9 с
|
6,5 с
|
7,9 с
|
Максимальная скорость
|
250 км/ч
|
230 км/ч
|
209 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-95, АИ-98 / 85 л
|
ДТ / 80 л
|
ДТ / 86 л
|
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
|
10,5 / 7,2 / 8,4 л / 100 км
|
7,6 / 7,0 / 7,2 л / 100 км
|
7,8 / 6,3 / 6,9 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
|
|
|
Тип
|
бензиновый
|
дизельный
|
дизельный
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
V6 / 24
|
Р6 / 24
|
V6 / 24
|
Рабочий объем
|
2995 см³
|
2993 см³
|
2993 см³
|
Мощность
|
250 кВт / 340 л.с. при 5200–6400 об/мин
|
183 кВт / 249 л.с. при 4000 об/мин
|
183 кВт / 249 л.с. при 3500–4250 об/мин
|
Крутящий момент
|
500 Н·м при 1370–4500 об/мин
|
620 Н·м при 2000–2500 об/мин
|
600 Н·м при 1500–2500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
|
|
|
Тип привода
|
полный
|
полный
|
полный
|
Коробка передач
|
А8
|
А8
|
А8
|
Передаточные числа:
|
н.д.
|
5,50 / 3,52 / 2,20 / 1,72 / 1,32 / 1,00 / 0,82 / 0,64 / 3,99
|
4,71 / 3,14 / 2,11 / 1,67 / 1,28 / 1,00 / 0,84 / 0,67 / 3,32
|
Главная передача
|
3,96
|
2,93
|
3,21
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
|
|
|
Подвеска: спереди и сзади
|
многорычажная, пневматическая
|
многорычажная, пневматическая
|
многорычажная, пневматическая
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди и сзади
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
дисковые, вентилируемые
|
Шины
|
285/40 R22
|
275/40 R20
|
265/45 R21
СЕРВИС В ЦИФРАХ
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры (СТОА)
|
AUDI Q8
|
15 000 км или 12 месяцев
|
4 года или 120 000 км либо 2 года без ограничения пробега
|
51
|
BMW X5
|
15 000 км или 12 месяцев
|
2 года без ограничения пробега
|
62
|
RANGE ROVER SPORT
|
13 000 км или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
47
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
|
|
AUDI Q8
|
BMW X5
|
RANGE ROVER SPORT
|
Просвет
|
a
|
175 / 225 мм
|
н.д. / 285 мм
|
160 / 255 мм
|
b
|
195 / 245 мм
|
н.д. / 280 мм
|
145 / 245 мм
|
c
|
180 / 230 мм
|
н.д. / 290 мм
|
150 / 260 мм
|
Угол
|
α
|
21,5 / 25,0°
|
н.д. / 31,0°
|
22,0 / 29,5°
|
β
|
15,0 / 18,5°
|
н.д. / 21,5°
|
11,5 / 19,0°
|
γ
|
23,5 / 25,5°
|
н.д. / 27,5°
|
23,0 / 28,5°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
|
Модель
|
AUDI Q8
|
BMW X5
|
RANGE ROVER SPORT
|
Рабочее место водителя
|
К сиденьям Audi и BMW нет претензий. У Q8 есть возможность регулировки бедренного упора, у X5 — опоры в плечах. Сиденью Рейнджа на фоне соперников не хватает ассортимента регулировок. У всех органы управления великолепны, лишь в Q8 мешает большой шаг оцифровки спидометра после 100 км/ч. BMW удивил странной формой основных приборов, у Рейнджа тонковат обод большого руля. Естественный обзор во всех автомобилях, считай, одинаковый. У Рейнджа скромнее возможности электронных помощников.
|
Сиденье
|
9
|
9
|
8
|
Органы управления
|
9
|
9
|
9
|
Обзор
|
9
|
9
|
8
|
Салон
|
У каждого из соперников передняя часть салона организована ожидаемо грамотно. Возможности их мультимедийных систем близки. В Рейндже и Audi почти всё отдано сенсорному управлению. У Х5 бóльшая часть основных функций продублирована кнопками. Задний ряд Q8 самый просторный, сиденья заднего ряда регулируются в двух направлениях. У кресел Рейнджа есть лишь регулировка угла наклона спинки. Сидеть в BMW удобнее, но кресла — без регулировок. В Х5 — самый маленький багажник. Грузовые отсеки Audi и Рейнджа объемнее.
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
8
|
Багажник
|
9
|
8
|
9
|
Ходовые качества
|
Самый быстрый — Audi, но управление тягой неоптимально из-за задемпфированности педали акселератора. В предельном ускорении BMW уступает совсем немного. У него чуткие отклики на педаль, и настройки автомата не вызывают вопросов. Самый медленный — Range Rover. Это касается и предельного ускорения, и удобства управления тягой. Он же оказался аутсайдером по управляемости. Шасси Audi Q8 настроено филигранно, управляемость BMW Х5 еще лучше. Тормоза Рейнджа и BMW безупречны: прекрасное замедление и отличная информативность привода. У Audi замедление чуть менее эффективно.
|
Динамика
|
9
|
9
|
8
|
Тормоза
|
8
|
9
|
9
|
Управляемость
|
9
|
10
|
8
|
Комфорт
|
Несмотря на самые большие колеса с низкопрофильной резиной, именно Audi лучше всех в тестовой тройке фильтрует неровности. В X5 толчки чуть резче. А самым тряским, к нашему удивлению, оказался Range Rover Sport. У Audi и Рейнджа солирует «аэродинамика», у BMW — двигатель, но уровень шума во всех трех внедорожника примерно одинаковый, а шумоизоляция хороша. Только Audi Q8 обладает четырехзонным климат-контролем.
|
Шум
|
9
|
9
|
9
|
Плавность хода
|
9
|
9
|
8
|
Климат
|
9
|
8
|
8
|
Приспособленность к России
|
Дорожный просвет у каждого регулируется пневмоподвеской. Выше всех поднимается BMW, самое скромное достижение принадлежит Audi. У Q8 также наименьшие углы въезда и съезда. Только у Рейнджа в багажнике — полноценное запасное колесо, у «немцев» — докатки. Стёкла и наружные зеркалá Audi быстрее, чем у других, покрываются грязью. Из BMW трудно выйти, не задев пороги и не запачкав брюки. Разветвленность дилерской сети марок Audi, BMW и Range Rover примерно на одном уровне. Это же касается и межсервисных интервалов с гарантийными условиями.
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
9
|
9
|
Сервис
|
8
|
8
|
8
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
9
|
Промежуточная оценка
|
8,73
|
8,73
|
8,47
|
Поведение вне дороги
|
Вся троица уверенно чувствует себя вне асфальта. Внедорожные возможности ограничены только дорожными шинами и здравым смыслом. Audi раньше других упирается в опору губой переднего бампера. С другой стороны, он располагает наиболее удачным ассистентом спуска с горы. Audi и BMW предлагают внедорожный режим. В арсенале Рейнджа «грязных» предустановок несколько, и именно они вывели его в лидеры на бездорожье.
|
Энерговооруженность
|
8
|
8
|
10
|
Выносливость
|
9
|
9
|
9
|
Ходы подвесок
|
9
|
9
|
9
|
Общая оценка
|
8,72
|
8,72
|
8,61
|
Audi Q8
|
BMW X5
|
Range Rover Sport
- Владельцы сверхгигантов любят кататься на велосипедах. Выберите тип крепления — на фаркопе, на задней двери, на запасном колесе или на крыше, а мы предложим лучшие варианты!
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