Cadillac CT6: тест-драйв с оглядкой на Трампа

На президентские выборы Дональд Трамп шел с громким лозунгом: «Сделаем Америку снова великой!». Подвернись под руку Трампу новенький Cadillac CT6, представленный как раз во время предвыборной гонки, он и его вознес бы до небес: Make Cadillac Great Again! А готов ли этот роскошный седан вернуть американскую люкс-марку на былую высоту? А в России?

Cadillac CT6

Cadillac CT6 Длина / ширина / высота / база 5184 / 1880 / 1472 / 3109 мм

Объем багажника 433 л

Снаряженная/полная масса 1834/2390 кг

Двигатель бензиновый, V6, 24 клапана, 3649 см³; 246 кВт/335 л.с. при 6900 об/мин; 386 Н·м при 5300 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч 6,6 с

Максимальная скорость 240 км/ч

Топливо / запас топлива АИ-95 / 72,7 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 13,4 / 7,5 / 9,8 л / 100 км

Трансмиссия полный привод; А8

Давно уже пора. У Кадиллака долгое время не было по-настоящему престижного седана, способного привлечь платежеспособный электорат. XTS шестилетней давности никак не мог претендовать на статус лидера — возраст, непрестижная среди великосветских машин переднеприводная платформа… А большой угловатый CT6 — чем он лучше? Вернет ли он на высокую орбиту легендарную марку, пребывающую ныне на вторых ролях?

Тонкости позиционирования

СТ6 монументален, как Библиотека Конгресса на Капитолийском холме. И если исследовать его отфрезерованные бока исключительно с рулеткой, то выяснится, что по длине кузова (5184 мм) и колесной базе (3109 мм) он находится посередине между стандартными и длиннобазными версиями представительских немецких седанов Audi A8 и BMW седьмой серии. Но, подобно тому как боксеры нещадно сгоняют вес, дабы попасть в нижнюю весовую категорию и получить там преимущество, янки идут на хитрость и позиционируют СТ6 как бизнес-седан — конкурента Мерседесу E‑класса, Audi A6, «пятерке» BMW и Volvo S90 в топовых исполнениях.

Какой же это «бизнес», если для СТ6 предлагается версия с раздельными задними сиденьями — верным признаком представительского седана? И я не прыгаю за руль, а сажусь на место VIP-пассажира, громко хлопнув правой задней дверью (сюда бы доводчики, но их нет даже за доплату).

Во втором ряду — раздолье. Но в длиннобазных представительских седанах еще просторнее.

Мультимедиа-система для задних пассажиров с двумя цветными дисплеями — прерогатива топ-комплектации Platinum.



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Для ног мéста навалом, а вот над головой особого запаса нет — люк в крыше съел часть пространства. Раздельные сиденья подкупают обогревом, вентиляцией и электрорегулировками. Когда подушку сдвигаешь вперед, одновременно отклоняется назад спинка, - но «уронить» ее отдельно нельзя. В моем распоряжении два USB-разъема, розетки на 12 и 220 вольт, блок управления микроклиматом, а также мультимедиасистема с экранами, встроенными в спинки передних сидений. Но при этом — ни откидных столиков, ни возможности отодвинуть электроприводом переднее пассажирское сиденье. Потолочные ручки почему-то смещены к центральной дверной стойке — не дотянешься. Я бы поменял их местами с дефлекторами, расположенными прямо над головой. Пожалуй, правы янки: до «семерки» BMW, не говоря уже про S‑класс, новый «кэдди» не дотянулся (во всяком случае, в части комфорта для усевшихся сзади), а вот если сравнивать с бизнес-седанами, то очень даже ничего!

И спереди недурно. Живьем салон выглядит явно лучше, чем на фотографиях. Роскошная полуанилиновая кожа, замшевый потолок, вставки из дерева и полированного алюминия. Сборка не по-американски добротная, без люфтов и перекосов, - разве что щели между кнопками на руле великоваты. У сидений отличный профиль, внятная боковая поддержка и куча настроек; есть даже экстендер и функция массажа с пятью программами.

Интерьер выполнен в общем с кроссовером ХТ5 стиле, но качество отделки выводит седан далеко вперед. Аудиосистема с 34 динамиками — привилегия версии Platinum. В исполнении Luxury — десять динамиков. Обратите внимание: селектор автомата напоминает геральдический щит на эмблеме Кадиллака.

При необходимости на салонное зеркало выводится картинка с широкоугольной камеры заднего вида — разработка, уже опробованная на кроссовере XT5. Размер объектов на экранчике не согласован с тем, что видишь в боковых зеркалах, и это сбивает с толку. Сомнительное решение.

Система ночного видения с функцией распознавания пешеходов на автомобиле этой ценовой категории — пока еще редкость.



Аудиосистема со специально разработанной акустикой Bose Panaray с 34 динамиками выдает звук настолько объемный и кристально чистый, словно ты не в машине, а в оркестровой яме, - отчетливо слышно каждый шорох, каждый щипок струнных инструментов.

Американских покупателей заманивают еще и системой автопилотирования второго уровня (позволяет убирать руки с руля). А еще есть встроенный видеорегистратор, записывающий данные с камер кругового обзора; россиянам такую фичу не предлагают, хотя на наших дорогах она была бы совсем не лишней.

Передние сиденья удобны во многом благодаря множеству электрорегулировок — возможна настройка по 20 параметрам.

Железная логика

СТ6 построен на новой платформе Omega с алюминиевой передней многорычажной подвеской (у других кадиллаковских седанов спереди — стойки McPherson) и задней пятирычажкой. В отличие от большинства конкурентов, пневпомодвеска недоступна. В Россию будут поставлять только полноприводные машины, у которых за подключение передней оси отвечает многодисковая электронно-управляемая муфта. И если на других Кадиллаках использована муфта BorgWarner, то на CT6 работает муфта фирмы Magna Powertrain: ее преподносят как более выносливую и способную передавать на передние колеса до 1300 Н·м.

В Штатах возможен выбор из четырех силовых агрегатов, однако нам кадиллаковский флагман доступен исключительно с атмо­сферным мотором 3.6 V6 мощностью 335 л.с. (непосредственный впрыск, алюминиевый блок цилиндров, кованые коленвал и шатуны) и восьмиступенчатым автоматом 8L45 джиэмовского производства. С таким тандемом Cadillac быстроходен (разгон до сотни занимает 6,6 секунды), хотя зажигательности в характере нет. От большого «кэдди» ждешь буйства, ярости, нахрапа! Ну ничего, на днях дебютировала модификация с турбомотором V8 — вот она-то задаст жару.

Зато с «шестеркой» седан сравнительно экономичен. На сто «верст» ему требуется в среднем 12,5 литра бензина. Для сокращения расхода топлива применена уже известная по другим Кадиллакам функция отключения пары цилиндров: при малых нагрузках на панели приборов вместо ­символа V6 то и дело загорается V4.

Кузов выполнен по новой кадиллаковской схеме Fusion Frame: он на 62% состоит из алюминия (серый цвет) и на 38% — из стали (желтый цвет). Массу кузова удалось уменьшить на центнер по сравнению с аналогичным стальным. Нижняя часть кузова состоит из тринадцати соединенных между собой алюминиевых элементов, изготовленных методом литья под давлением. Эта особенность позволила сократить количество деталей в конструкции. При производстве используется лазерная сварка, самопробивные заклепки, а также клеевые соединения — их общая ­протяженность 180 метров.

Я качу по узеньким вьющимся улочкам испанских городов и не испытываю проблем. Вот в чем прелесть полноуправляемого шасси! На скоростях до 36 км/ч задние колеса поворачиваются на четыре градуса в противофазе с передними. Поедешь быстрее, и поворот задних колес на тот же угол происходит уже в синфазе, обеспечивая стабильность на траектории. Уверенности добавляет и полный привод. Так что по серпантинам CT6 мчит с расторопностью шустрого хэтчбека. Для полного счастья не хватает разве что более информативного руля — на немецких машинах обратная связь почетче.

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Традиционная для Кадиллаков активная подвеска Magnetic Ride Control с амортизаторами, наполненными магнитореологической жидкостью, без лишнего шума расправляется с немногочисленными неровностями испанских дорог. На любой скорости и на асфальте любой шершавости удивляет нереальная тишина, которая недостижима без системы активного шумоподавления и трехслойных окон — всё это стандартное оснащение.

И вот тут — самое интересное. В начальной комплектации Luxury машина стоит 3 990 000 рублей. Ни один представительский седан за такие деньги не купишь! Короткобазная шестицилиндровая «семерка» BMW обойдется минимум в 6 020 000 рублей, Audi А8 — не дешевле 5 935 000 рублей. Даже за корейский Genesis G90 придется выложить не менее 4 775 000 рублей. А ведь базовый CT6 вовсе не пустой: светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, информационно-развлекательная система с навигацией, акустическая система Bose с десятью динамиками, отделка натуральной кожей, обогрев и вентиляция передних сидений, двухзонный климат-контроль, самопарковщик и камера заднего вида, которая транслирует потоковое видео на зеркало.

Четырехствольная выхлопная система здесь для понта, ведь CT6 оснащен заурядной атмосферной «шестеркой».

Топ-версия Platinum стоит 5 190 000 руб­лей. В нее добавлены раздельные кресла второго ряда с электроприводами и вентиляцией, мультимедиасистема для задних пассажиров, система ночного видения и проекция данных на лобовое стекло, четырехзонный климат-контроль, отделка наппой, акустическая система с 34 динамиками, адаптивное шасси Magnetic Ride Control, функция подруливания задних колес. Цéны ближайших конкурентов со схожим набором оснащения стремятся в космос!

И всё же в ценообразовании есть противоречие, вызывающее недоумение. Предположим, вы планируете ездить на СТ6 с наемным водителем. За раздельные задние кресла и прочие пассажирские плюшки платить готовы. Но захотите ли раскошелиться на проекцию приборов, систему ночного видения или, скажем, подруливающий механизм задних колес? Это ведь недешевое удовольствие. Или, напротив, если желаете рулить самостоятельно, то зачем все дорогостоящие опции для задних пассажиров? В общем, пара промежуточных комплектаций Кадиллаку не помешала бы.

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Прогрессивная техника, уютный салон, богатое оснащение — СТ6 приятно удивил. Едва ли он вернет Кадиллаку блеск славы, но реноме марки поправит совершенно точно.

Харизма и комфорт по относительно доступной цене Нет возможности выбрать двигатель, комплектаций всего две

Фото: Cadillac и Юрий Тимкин