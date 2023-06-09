Этот китайский премиум-кроссовер не уступает Мерседесу - 5 доказательств

Электрокроссовер Voyah Free стоит дорого не просто так. Этот автомобиль готов на равных конкурировать даже с именитыми европейскими марками.

Пока на российском рынке не запустили продажи марки Hongqi, электромобили и гибриды Voyah – самые дорогие из официально поставляемых к нам «китайцев». За те деньги, что за них просят, и сегодня можно взять немецкий "премиум".

Везет мягко…

В стандартную комплектацию Free входит пневмоподвеска. Несмотря на низкопрофильные 20-дюймовые колеса автомобиль по неровностям едет очень комфортно. И абсолютно без посторонних звуков и стуков.

Клиренс меняется в диапазоне примерно 100 мм. Так что чисто легковой просвет на бездорожье можно быстро превратить в вездеходный - выше 200 мм.

Полный привод и абсолютно плоское днище придают дополнительную уверенность на плохой дороге.

Выглядит Voyah динамично и больше похож на обычный универсал. Странно, но фары без дополнительных функций.

… и быстро

Два электромотора суммарно развивают 488 л.с. С места до 100 км/ч они уносят машину за 4,7 с. И это реальный показатель. Mercedes-Benz GLE опередит «китайца», только если у него будет шильдик AMG.

И повороты Voyah проходит уверенно. Пульнув по прямой, не нужно судорожно жать на тормоза (отличные, вдобавок усиленные рекуперацией) перед виражом.

Шикарно отделан

Наппа? Нет - экокожа. Без подсказки и не отличишь. Неплох и пластик, и искусственная кожа не только на сидениях.

Разве что элементы «под металл» стоило бы сделать более правдоподобными. Не идеально, однако последние десять лет Audi, BMW и Mercedes, если они не в дорогих заказных комплектациях, отделаны хуже.

Приборная панель – это три дисплея в ряд под единым стеклом. Изображение меняется в зависимости от того, в верхнем или нижнем положении передняя консоль.

С крутыми опциями

Создатели Voyah Free не поскупились на оснащение. Передние сиденья – не только с обогревом и вентиляцией, но и неплохим массажером. Панорамная крыша – без шторки, с десятью уровнями затемнения, которые выбирает водитель. Такое доводилось видеть только на Porsche Taycan.

Есть система ночного видения, бьющая дальше заявленных 150 м. Но самая крутая фишка - это поднимающаяся приборная панель, механизм которой весит 30 кг. Двигается она целиком, от стойки до стойки. Завораживающее зрелище.

Кресла удобные, а подголовники с боковой поддержкой просто шикарны.

Дорого стоит

Цена электрического Free - 8,9 млн рублей. Гибриды доступнее - 7,5-8 млн рублей. Однако их владельцам придется платить транспортный налог («электрички» в Москве пока от него освобождены) за 489 или даже 693 силы.

Не так давно за эти деньги можно было купить новый Mercedes-Benz S-класса или GLS. Теперь их место занял автомобиль из Китая. И надо сказать, что таких денег он стоит.