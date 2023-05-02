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Четыре модели Hongqi будут официально поставлять в Россию

Продажи начнутся уже в мае 2023 года.

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Корпорация China FAW Group выводит на российский рынок премиальный бренд Hongqi («Хончи»). Эксклюзивным дистрибьютором и единственным представителем марки в России стало ООО «ФАВ — Восточная Европа» — дочерняя компания FAW в РФ.

В мае 2023 года официальным дилерам в РФ начнут поставляться четыре модели: электрический полноприводный внедорожник Hongqi E-HS9, заднеприводный седан премиум-класса Hongqi H9, полноприводный внедорожник премиум-класса Hongqi HS5 и седан премиум-класса Hongqi H5 New.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Цены и комплектации будут объявлены позже.

Как отметил директор Hongqi по Восточной Европе Чжан Синьлунь, «компания намерена утвердить за автомобилями Hongqi имидж премиальных продуктов и занять достойную нишу в премиальном сегменте автомобильного рынка РФ».

Также в мае планируется открытие первых дилерских центров Hongqi в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону.

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Источник и фото: Hongqi

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