Бывший завод Nissan в Петербурге получит новое имя
Бывший петербургский завод Nissan переименуют в ООО «Лада Санкт-Петербург». Депутаты Северной столицы дали согласие на использование наименования города в названии завода.
С просьбой использовать в названии наименование города к губернатору обратился сам завод. Просто так включить его в данные о юрлице нельзя, норма прописана в городском законе.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Площадка после смены владельца продолжит работу под вывеской LADA.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что выпуск машин на заводе начнется в середине июня. Семейство вазовских автомобилей на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге получит название X-Cross. До конца текущего года компания произведет 10 тыс. автомобилей. В 2024 году планируется выпустить до 30 тыс. машин.
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Источник: Законодательное собрание Санкт-Петербурга
Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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