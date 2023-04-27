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Бывший завод Nissan в Петербурге получит новое имя

Переименование предприятия одобрил городской парламент.

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Бывший петербургский завод Nissan переименуют в ООО «Лада Санкт-Петербург». Депутаты Северной столицы дали согласие на использование наименования города в названии завода.

С просьбой использовать в названии наименование города к губернатору обратился сам завод. Просто так включить его в данные о юрлице нельзя, норма прописана в городском законе.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Площадка после смены владельца продолжит работу под вывеской LADA.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов напомнил, что выпуск машин на заводе начнется в середине июня. Семейство вазовских автомобилей на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге получит название X-Cross. До конца текущего года компания произведет 10 тыс. автомобилей. В 2024 году планируется выпустить до 30 тыс. машин.

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Источник: Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

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За РулемПономарева Дарина
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