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Наш советский гран-туризмо: заднеприводный 41‑й

«За рулем» вспомнил уникальный спорткар 1989 года

Кроссово‑раллийный автомобиль АЗЛК‑2141КР, о котором журнал «За рулем» писал в майском выпуске 1989 года, был изготовлен в 1988 году в управлении конструкторских и экспериментальных работ молодыми инженерами АЗЛК.

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Опытная машина класса гран-туризмо с приводом на заднюю ось формально считалась построенной на базе 41‑го Москвича, но в реальности мало его напоминала.

Кроссово‑раллийный автомобиль АЗЛК‑2141КР
Кроссово‑раллийный автомобиль АЗЛК‑2141КР

Вот все бы были такими! Ретротест раннего Москвича-2141

Среднемоторная компоновка, независимая подвеска всех колес, дисковые тормоза, двигатель на базе УЗАМ‑412 с рабочим объемом 1995 см³ и мощностью 175 л. с., прямоточная система выхлопа – всё это позволяло автомобилю массой 894 кг выступать во всесоюзных соревнованиях в группе А5. Эта группа фактически представляла собой калейдоскоп конструкций – от самоделок до заводских прототипов.

Кроссово‑раллийный автомобиль АЗЛК‑2141КР,
Кроссово‑раллийный автомобиль АЗЛК‑2141КР,

Как хотели улучшить самый красивый автомобиль СССР (и почему не вышло)

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

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Колодочкин Михаил
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 454
01.09.2024
Фото:
«За рулем»
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