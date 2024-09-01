Наш советский гран-туризмо: заднеприводный 41‑й

«За рулем» вспомнил уникальный спорткар 1989 года

Кроссово‑раллийный автомобиль АЗЛК‑2141КР, о котором журнал «За рулем» писал в майском выпуске 1989 года, был изготовлен в 1988 году в управлении конструкторских и экспериментальных работ молодыми инженерами АЗЛК.

Опытная машина класса гран-туризмо с приводом на заднюю ось формально считалась построенной на базе 41‑го Москвича, но в реальности мало его напоминала.

Кроссово‑раллийный автомобиль АЗЛК‑2141КР

Среднемоторная компоновка, независимая подвеска всех колес, дисковые тормоза, двигатель на базе УЗАМ‑412 с рабочим объемом 1995 см³ и мощностью 175 л. с., прямоточная система выхлопа – всё это позволяло автомобилю массой 894 кг выступать во всесоюзных соревнованиях в группе А5. Эта группа фактически представляла собой калейдоскоп конструкций – от самоделок до заводских прототипов.

Кроссово‑раллийный автомобиль АЗЛК‑2141КР,

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

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