Вопрос на засыпку: где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?
Заливные горловины бензобаков у отечественных легковушек в основном располагались слева, как у ГАЗ‑24 и ВАЗ‑2102, или справа, как у ВАЗ‑2101 или ВАЗ‑2106.
Особняком стояли многие Москвичи до модели 2141: у этих машин горловина размещалась посередке, за задним номерным знаком.
Но и у «горбатого» ЗАЗ‑965 расположение бензобака было непривычным – его разместили под передним капотом. Хочешь заправиться – открывай капот!
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали о забытом проекте СССР: мотороллер-цистерна?
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