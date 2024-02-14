Вопрос на засыпку: где находился лючок бензобака у ЗАЗ-965?

«За рулем» предлагает вспомнить, как заправляли автомобили в СССР

Заливные горловины бензобаков у отечественных легковушек в основном располагались слева, как у ГАЗ‑24 и ВАЗ‑2102, или справа, как у ВАЗ‑2101 или ВАЗ‑2106.

Особняком стояли многие Москвичи до модели 2141: у этих машин горловина размещалась посередке, за задним номерным знаком.

Но и у «горбатого» ЗАЗ‑965 расположение бензобака было непривычным – его разместили под передним капотом. Хочешь заправиться – открывай капот!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали о забытом проекте СССР: мотороллер-цистерна?

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