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Забытые проекты СССР: мотороллер-цистерна

Эксперт «За рулем» разыскал интересные факты из жизни Вятки

Когда появился первый советский холодильник на колесах? Вы удивитесь!

В послевоенные годы необычайную популярность в мире приобрели мотороллеры – мода дошла и до СССР. При этом на шасси отечественной Вятки возникали самые разные модели – самосвалы, фургоны и даже цистерны.

Модель МГ‑150Ц была оборудована 300‑литровой цистерной с широкой заливной горловиной и сливным краном.

В полевых условиях такие мотороллеры могли работать заправщиками для сельхозмашин, а в повседневной жизни развозить напитки – от пива до кваса.

Мотороллер Вятка с 300‑литровой цистерной
Мотороллер Вятка с 300‑литровой цистерной
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемКолодочкин Михаил
Фото:из открытых источников
Количество просмотров 10
01.01.2024
Фото:из открытых источников
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