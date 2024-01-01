Забытые проекты СССР: мотороллер-цистерна

Эксперт «За рулем» разыскал интересные факты из жизни Вятки

В послевоенные годы необычайную популярность в мире приобрели мотороллеры – мода дошла и до СССР. При этом на шасси отечественной Вятки возникали самые разные модели – самосвалы, фургоны и даже цистерны.

Модель МГ‑150Ц была оборудована 300‑литровой цистерной с широкой заливной горловиной и сливным краном.

В полевых условиях такие мотороллеры могли работать заправщиками для сельхозмашин, а в повседневной жизни развозить напитки – от пива до кваса.

Мотороллер Вятка с 300‑литровой цистерной

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

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