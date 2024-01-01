Забытые проекты СССР: мотороллер-цистерна
В послевоенные годы необычайную популярность в мире приобрели мотороллеры – мода дошла и до СССР. При этом на шасси отечественной Вятки возникали самые разные модели – самосвалы, фургоны и даже цистерны.
Модель МГ‑150Ц была оборудована 300‑литровой цистерной с широкой заливной горловиной и сливным краном.
В полевых условиях такие мотороллеры могли работать заправщиками для сельхозмашин, а в повседневной жизни развозить напитки – от пива до кваса.
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