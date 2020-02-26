Прицеп-дача: вот о чем мечтали в СССР

Скиф был пригоден к буксировке любым советским автомобилем — от Запорожца до Волги.

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О скифах писал не только Александр Блок, но позднее и автомобильная пресса СССР. Начиная с 1950-х, когда автомобильный туризм в Союзе вошел в моду, решение проблемы более-менее комфортабельного ночлега занимало умы тысяч советских путешественников. Гостиниц и кемпингов было очень мало, а многим в них было попросту скучно — хотелось большего слияния с природой. Значит, спать приходилось в автомобиле (складывающиеся в ровную поверхность сиденья считали важных положительным свойством машины) или в палатке. Наиболее трудолюбивые самодельщики пытались делать передвижные оригинальные прицепы-дачи своими руками. Но способны на такие подвиги, разумеется, были немногие.

Прицеп Скиф можно было подцепить к любому легковому автомобилю.

И вот в начале 1970-х появилась оригинальная конструкция Скиф от уральского завода «Искра». Прицеп длиной всего-то 2900 мм вместе с дышлом был пригоден к буксировке любым советским автомобилем — от Запорожца до Волги.

По габаритам прицеп-дача в транспортном состоянии был не больше обычных прицепов.

Внешне он напоминал обычный грузовой прицеп, но с крышкой. Поскольку масса Скифа была всего 230 кг (позднее указывали 260 кг), в свободное пространство можно было догрузить всякой необходимой в туристической поездке утвари. Ведь инструкция к автомобилю — скажем, ВАЗ-2101 — позволяла буксировать прицеп массой до 300 кг. Колеса прицепа были от мотоколяски — 5.00–10, зато дорожный просвет 240–260 мм, подвеска — пружинная.

Палатка на стоянке раскладывалась довольно просто и быстро.

На стоянке из прицепа довольно легко монтировалась палатка площадью 6 м2 (в некоторых типовых квартирах кухня была меньше). Причем в комплект входили складные стол и четыре стула.

Интерьер дачи роскошью не блистал, но был вполне приличный.

В комплект входила складная мебель и небольшая веранда.

В палатке появлялись и вполне приличные спальные места на четверых. А под диванами были вещевые ящики.

В комплект Скифа входила также тентованная веранда площадью еще 3 м2. В общем, получалась вполне приличная и при этом мобильная дача. В версии Скиф-1М улучшили материалы тента (поначалу он регулярно протекал в сильный дождь) и обивки спальных мест. На полу появился даже палас. Позднее родились и иные модификации Скифа.

Веранда имела даже опускные шторы на окнах.

Первая заявленная цена Скифа была 800 рублей. Совсем не дешево, но — терпимо. Правда, на самом деле уже в середине 1970-х стоимость достигла 1250 руб. — а это треть цены нового Запорожца. Но спрос на передвижную дачу был стабильным.

Прицеп-дача: вот о чем мечтали в СССР Скиф был пригоден к буксировке любым советским автомобилем — от Запорожца до Волги. Прицеп-дача: вот о чем мечтали в СССР

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Фото: из архива автора