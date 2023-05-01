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Полузабытые Жигули класса люкс: крутой брат Надежды

Это был... офис на колесах!

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Одним из воплощений вазовской Надежды, выпускавшейся на рубеже тысячелетий на опытно-промышленном производстве тольяттинского завода, стал ВАЗ‑2120 Менеджер.

По замыслу это был эдакий офис на колесах, в котором вместо задних рядов сидений установили стол и пару комфортных кресел с электроприводами. Заодно приподняли крышу, добавили вентиляцию, кондиционер и отопитель, пояснив, что менеджер, купивший такую машину, сможет установить телевизор, видеомагнитофон, а также сейф для хранения доходов с заключенных контрактов.

Однако ставка только на VIP-салон себя не оправдала: технические характеристики машины не выдерживали критики. Максимальная скорость – 135 км/ч, разгон до сотни – за 23 секунды: даже в те времена это было более чем скромно.

Впрочем, о серийном производстве, похоже, никто и не мечтал. В итоге офис для менеджера благополучно обосновался в заводском музее.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что к Олимпиаде-80 во Франции создали красивейший пожарный автомобили на базе грузовика ЗИЛ-131?

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За РулемКолодочкин Михаил
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