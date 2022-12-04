На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада — журнал За рулем

На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада

ВАЗ-2120 — первый и последний серийный минивэн из Тольятти. Идея и концепция модели были своевременными и даже прогрессивными. Но массовой эта модель не стала.

В один объем

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Об однообъемном автомобиле на ВАЗе задумались еще в середине 1980-х, когда минивэны, подобные Renault Espace и Chrysler Voyager, стали очень популярны в Европе и США.

В 1988-м подоспела идея рестайлинга (как тогда писали в официальных бумагах: «модернизации дизайна») Нивы. Под это дело группа дизайнеров по собственной инициативе затеяла проект семиместного вэна на узлах серийного ВАЗ-2121.

Вполне здравая идея — полноприводный семиместный автомобиль повышенной проходимости вполне мог заинтересовать покупателей.

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От сложного к простому

На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная ЛадаПервый макет минивэна ВАЗ, 1989 г.
Первый макет минивэна ВАЗ, 1989 г.

В 1989–1991 годах сделали три макета однообъемника. Каждый следующий логично был проще, приземленнее, чем предыдущий. Базу Нивы увеличили на 500 мм, доведя до 2700 мм.

На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная ЛадаМакет ВАЗ-2114, 1990 г.
Макет ВАЗ-2114, 1990 г.

У такой концепции на заводе было немало противников. Особенно скептически к длинной машине относились испытатели. Слышал присказку: «Чем длиннее Нива, тем меньше ходит ее трансмиссия». Впрочем, это зависит от условий эксплуатации. Не все же даже на Ниве постоянно месят грязь или штурмуют сугробы.

На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная ЛадаБолее реалистичный по дизайну макет 1991 года.
Более реалистичный по дизайну макет 1991 года.

Параллельно с проектом ВАЗ-2120 (сначала вэн назывался ВАЗ-2114, потом этот индекс отдали одной из версий Самары-2) стали прорабатывать и удлиненную модификацию Нивы с той же (2700 мм) базой.

Первый прототип такой машины имел смешные маленькие задние дверки. Однако в серию в 1994-м запустили длинный, но трехдверный ВАЗ-2129. Правда, эту модификацию уже в 1995-м сменила более логичная пятидверная Нива ВАЗ-2131. А в 1998-м в Опытно-промышленном производстве (ОПП) начали выпуск и минивэна ВАЗ-2120, получившего имя Надежда.

Продолжение — на следующей странице.

На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада

ВАЗ-2120 — первый и последний серийный минивэн из Тольятти. Идея и концепция модели были своевременными и даже прогрессивными. Но массовой эта модель не стала.

На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада — фото 1375209На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада — фото 1375211На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада — фото 1375210На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада — фото 1375212На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада — фото 1375217На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада — фото 1375214На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада — фото 1375215На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада — фото 1375216На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада — фото 1375218На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада
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