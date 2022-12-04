На что была Надежда: почему провалилась большая полноприводная Лада

ВАЗ-2120 — первый и последний серийный минивэн из Тольятти. Идея и концепция модели были своевременными и даже прогрессивными. Но массовой эта модель не стала.

В один объем

Об однообъемном автомобиле на ВАЗе задумались еще в середине 1980-х, когда минивэны, подобные Renault Espace и Chrysler Voyager, стали очень популярны в Европе и США.

В 1988-м подоспела идея рестайлинга (как тогда писали в официальных бумагах: «модернизации дизайна») Нивы. Под это дело группа дизайнеров по собственной инициативе затеяла проект семиместного вэна на узлах серийного ВАЗ-2121.

Вполне здравая идея — полноприводный семиместный автомобиль повышенной проходимости вполне мог заинтересовать покупателей.

От сложного к простому

Первый макет минивэна ВАЗ, 1989 г.

В 1989–1991 годах сделали три макета однообъемника. Каждый следующий логично был проще, приземленнее, чем предыдущий. Базу Нивы увеличили на 500 мм, доведя до 2700 мм.

Макет ВАЗ-2114, 1990 г.

У такой концепции на заводе было немало противников. Особенно скептически к длинной машине относились испытатели. Слышал присказку: «Чем длиннее Нива, тем меньше ходит ее трансмиссия». Впрочем, это зависит от условий эксплуатации. Не все же даже на Ниве постоянно месят грязь или штурмуют сугробы.

Более реалистичный по дизайну макет 1991 года.

Параллельно с проектом ВАЗ-2120 (сначала вэн назывался ВАЗ-2114, потом этот индекс отдали одной из версий Самары-2) стали прорабатывать и удлиненную модификацию Нивы с той же (2700 мм) базой.

Первый прототип такой машины имел смешные маленькие задние дверки. Однако в серию в 1994-м запустили длинный, но трехдверный ВАЗ-2129. Правда, эту модификацию уже в 1995-м сменила более логичная пятидверная Нива ВАЗ-2131. А в 1998-м в Опытно-промышленном производстве (ОПП) начали выпуск и минивэна ВАЗ-2120, получившего имя Надежда.

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