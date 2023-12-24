Короткий тест на память: когда в СССР появились гибридные авто?

Эксперт «За рулем» вспоминает, как экономили на жидком топливе в 1940-х годах

С 1940 по 1948 год по Москве бегало несколько необычных машин – троллейкаров, созданных на столичном авторемонтном заводе.

Грузовые машины были оснащены комбинированными силовыми установками: двигателю ЗиС‑5 помогал троллейбусный электромотор ДТБ‑60. Снаряженная масса такого грузовика составляла 6700 кг, грузоподъемность – 6000 кг. Максимальная скорость – 55 км/ч.

Троллейкар мог двигаться не только вдоль проводов, но и удаляться от них на солидное расстояние.

Судьба этих машин не сложилась: помешали как война, так и врожденные недостатки – дороговизна, большая масса и сложность в реальной эксплуатации. Нельзя было создавать помехи рейсовым троллейбусам, да и как привязать требуемый маршрут к реальной контактной сети? В итоге все машины ушли в отставку.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что На АВТОВАЗе выпускали офис на колесах?

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