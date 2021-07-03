9 самых необычных советских автобусов (и троллейбусов)

На чем мы только не ездили! — увеличить вместимость и повысить проходимость общественного транспорта пытались самыми невероятными способами.

Два этажа проблем

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История вместительных советских автобусов, начинается… с двухэтажного троллейбуса. Троллейбус ЯТБ-3 скопировали с британского English Electric и сделали на ярославском (ныне — моторном) заводе. Собрали всего 10 машин. Они ездили по московской улице Горького (сейчас — Тверская) до конца 1940-х.

На первом этаже было 32 посадочных места, на втором — 40. Правда, высота потолка на втором уровне была всего 178 см — высокие граждане набили немало шишек, пока привыкли. А выбраться в час пик со второго этажа было еще сложнее, чем туда забраться.

На втором уровне можно было перевозить ограниченное количество пассажиров — иначе троллейбус мог опрокинуться из-за смещения центра тяжести. Да и контактную сеть ради двухэтажных машин пришлось поднимать — а это создавало трудности для традиционных троллейбусов.

Правда, чудо техники с электродвигателем в 75 кВт (около 101 л.с.) могло проехать 2,7 км и без контактной сети — на аккумуляторах. Но в целом это ситуацию не спасало. От экзотического двухэтажного транспорта пришлось отказаться.

ЯТБ-3

Пассажиров — в прицеп!

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А если увеличить общественный транспорт не в высоту, а в длину?

Несколько заводов попытались приладить к обычным автобусам пассажирские прицепы. Прицеп стоит недорого, да и водитель нужен один.

Опытные образцы были с обычной автомобильной рулевой трапецией. Ветераны Павловского автобусного завода рассказывали, что водители с трудом справлялись со своенравным вихляющим прицепом. Пассажиры, которые в нем тряслись, тоже были не в восторге.

Тогда конструкцию попытались усовершенствовать — прикрепили пассажирский полуприцеп к обычному седельному тягачу. Дешево и сердито! Такие вагоны на основе кузова обычного автобуса ЛАЗ разрабатывал, в частности, Одесский автомобильный завод.

Позже похожий транспорт работал в аэропортах, в некоторых — еще относительно недавно.

ПАЗ-671 с прицепом ПАЗ-750

Красная «колбаса»

Хорошо знакомые нам «гармошки» на советских улицах появились в 1959 году. Но, опять же, не автобусы, а троллейбусы. ТС-1, а потом ТС-2 общей вместимостью 220 пассажиров выпускали на Сокольническом заводе в Москве до 1970-го. Все они были красными, за что и получили прозвище «колбаса». Всего сделали 135 машин, они работали в Москве до 1975 года.

А первыми сочлененными автобусами в СССР стали венгерские Икарусы.

СВАРЗ-ТС-2

Внедорожник на 40 мест

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Полноприводные машины на наших дорогах всегда были не пижонством, а насущной необходимостью. Мало где в мире делали автобусы со всеми ведущими колесами и уж точно не в таких количествах, как ПАЗ-3201. Их в 1966–1988 годах построили почти 14 тысяч.

Машина имела подключаемый передний мост и даже понижающую передачу — все, как у хорошего внедорожника. Двигатель V8 развивал 115 л.с.

После ПАЗ-3201 на конвейер встал ПАЗ-3206.

ПАЗ-3201

Специальный армейский

Если у ПАЗа ведущие мосты и конструкция шасси были оригинальными (хотя и с использованием серийных деталей), то военный автобус 38АСМ, который делали в Воронеже, без затей базировался на узлах ГАЗ-66.

Такие машины собирали в небольших масштабах, и служили они только в воинских частях.

38АСМ на шасси ГАЗ-66

Автобус-вездеход

В 1963-м из кузова ЛАЗ и трехосного шасси ЗИЛ-157 на Тосненском авторемонтном заводе соорудили еще один уникальный автобус (по заказу Министерства автомобильного транспорта).

В машине с колесной формулой 6х6 умещалось 36 сидячих мест. Автобус развивал скорость до 80 км/ч, и легко преодолевал бездорожье — по проходимости ему было мало равных. Но в серию машина по ряду причин не пошла.

Тосно-Гаро на шасси ЗИЛ-157

На курорт — в кабриолете

Каждый советский человек мог прокатиться в кабриолете. Для этого достаточно было поехать на один из южных курортов СССР.

Открытые автобусы для курортов делали еще с конца 1920-х на нескольких небольших заводах. Благо рамы грузовиков, на которых и строили пассажирские машины, это вполне позволяли.

Самыми массовыми в 1950-х — 1960-х гг. были машины на шасси и с передком ГАЗ-51. Конструкцию разработали в Горьком, но строили такие автобусы, в основном, в Сочи. Позднее в небольших количествах выпускали кабриолеты и на шасси ГАЗ-53.

Курортный автобус на шасси ГАЗ-51

… А на вокзал в кузове

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Первые послевоенные московские маршрутки тоже были открытыми: это, по сути, был грузовик ГАЗ-ММ, правда, со специальным низким кузовом, дверцей в задней стенке и продольными лавками.

Такие машины делал московский завод Аремкуз. Ездили они, в основном, с вокзала на вокзал и от вокзалов на рынки, куда колхозники везли свою продукцию.

В Москве грузопассажирские маршрутки выпускали с 1946 по 1950 годы. Техническую документацию на них Аремкуз передал в Ленинград, Тбилиси, Киев и другие города.

Маршрутка на базе ГАЗ-ММ

Одинокий электробус во Внуково

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Первый московский электробус построили еще в 1958-м, за 60 лет назад до нынешних. Это было совместное детище Московского троллейбусного завода и НАМИ. За основу взяли кузов 80-местного самого красивого советского троллейбуса СВАРЗ-ТБЭС. Электробус, сделанный в единственном экземпляре, встречал гостей столицы в аэропорту Внуково.

В серийном производстве большого смысла тогда не было — в Москве работали куда более дешевые и рациональные троллейбусы.

Электробус на базе СВАРЗ-ТБЭС

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Фото: из архива «За рулем»