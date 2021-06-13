Пассажирский ЗИЛ: а вы на таком ездили?

Если летали на самолетах в прошлом веке, то точно ездили.

АППА — автомобиль перевозки пассажиров в аэропорту — был простейшей разновидностью так называемых перронных автобусов, курсирующих по территории аэропортов.

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Вариант АППА‑4 был разработан в Риге в начале 1970‑х годов. Фактически это пассажирский полуприцеп с седельным тягачом ЗИЛ‑130 В1 (позднее — ЗИЛ‑441410).

АППА‑4 выпускали с 1973 по 1999 год. Седельный тягач ЗИЛ‑130В1 таскал за собой пассажирский низкопольный полуприцеп, доставляя пассажиров от аэровокзала к трапу самолета и обратно. Особенностями автопоезда являются низкий уровень пола (350 мм), а также раздельное управление четырьмя широкими (1400 мм) дверьми, по две с каждой стороны. При внешней громоздкости автопоезда радиус разворота составлял всего 8,2 метра. Максимальная вместимость — 110 пассажиров, при этом 20 мест — сидячих.

В кабине тягача был установлен пульт управления входными дверьми — как раздельно, так и всеми сразу.

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