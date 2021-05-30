Загадка: какая опция впервые в СССР появилась на ГАЗ-М72?

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Такой привычный сегодня омыватель ветрового стекла впервые в нашей стране появился вовсе не на ЗИСах или ЗИМах, а на внедорожнике М‑72, который часто называют просто полноприводной Победой.

Кузовное оборудование М‑72 так же, как и на Победе, включало в себя часы, радиоприемник и отопитель, но, с учетом необходимости «лазить по грязи», оно было дополнено омывателем, который управлялся специальной педалью.

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Комфортные диваны, уют легкового автомобиля, надежная крыша над головой, омыватель ветрового стекла (первый в СССР) и даже радиоприемник! При этом прочные, как у ГАЗ‑69, рессорные подвески, дорожный просвет 210 мм. Такой машине не страшны наши проселки. В умелых руках она может то, что большинству нынешних вседорожников и не снилось.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как «прикурить» от монтировки?

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Фото: из архива автора