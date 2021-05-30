Загадка: какая опция впервые в СССР появилась на ГАЗ-М72?

Материалы по темеСамое передовое решение инженеров Победы ГАЗ-М20
Такой привычный сегодня омыватель ветрового стекла впервые в нашей стране появился вовсе не на ЗИСах или ЗИМах, а на внедорожнике М‑72, который часто называют просто полноприводной Победой.
Кузовное оборудование М‑72 так же, как и на Победе, включало в себя часы, радиоприемник и отопитель, но, с учетом необходимости «лазить по грязи», оно было дополнено омывателем, который управлялся специальной педалью.
Материалы по темеГАЗ-69: кабриолет с дверьми на шпингалетах
Комфортные диваны, уют легкового автомобиля, надежная крыша над головой, омыватель ветрового стекла (первый в СССР) и даже радиоприемник! При этом прочные, как у ГАЗ‑69, рессорные подвески, дорожный просвет 210 мм. Такой машине не страшны наши проселки. В умелых руках она может то, что большинству нынешних вседорожников и не снилось.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как «прикурить» от монтировки?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected]
- История Победы — самого знаменитого автомобиля СССР — тут.
- Если вам удобнее читать (или смотреть) нас в соцсетях, подписывайтесь на «За рулем» в Instagram, ВКонтакте, Facebook, YouTube, Яндекс.Дзен.
Фото: из архива автора