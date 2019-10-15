Забота о том, чтобы на заправках были равномерные очереди к правым и левым колонкам, тут ни при чем.

У автомобилей, несмотря на общую схожесть их конструкций, горловины бензобаков размещают и справа, и слева. Машины с горловиной, расположенной посередине задней части, уже почти исчезли. Для понимания причин такого разнообразия вариантов нужно обратиться к истории. И немного к маркетингу.

Чаще всего сам топливный бак располагается под багажником посередине, но горловину его выводят то вправо, то влево. Должно же быть объяснение подобной прихоти! И оно есть.

Обратите внимание при следующем выходе на улицу — у европейских машин горловина бака чаще всего находится справа: так безопаснее заправлять автомобиль при правостороннем движении, стоя, например, на обочине. Кроме того, на АЗС, подъехав близко к колонке, водитель может спокойно выйти из автомобиля, не боясь ударить открываемую дверь об эту самую колонку. При этом пары заливаемого бензина, из-за удаленности горловины, не попадают в салон через водительскую дверь.

Автомобили японского и английского производства руководствуются теми же принципами, но «мечутся» между рынками с правосторонним и левосторонним движением. Побеждает та сторона, которая удобнее для основного рынка реализации автомобиля. Это касается и корейских машин, которые на заре становления ориентировались, в основном, на рынок Японии.

Вот вам характерный пример: Ford Fiesta. У этой малолитражки лючок бензобака слева, хотя модель предназначалась по большей части для рынков с правосторонним движением. Все дело в том, что Fiesta делит общую платформу с японской Маздой 2.

Кстати, чтобы освежить в памяти, с какой стороны находится горловина бензобака вашего автомобиля, необязательно выходить из машины или выглядывать в окно. Подсказка есть у вас перед глазами: на датчике уровня топлива изображена колонка, рядом с которой есть либо треугольная стрелочка, либо изображен заливочный шланг. С какой стороны на пиктограмме находятся эти дополнения, с той стороны у вашего автомобиля и горловина.

На российском рынке топлива найден большой процент контрафакта, который крайне нежелательно заливать в бак.

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