Стало известно, сколько на рынке плохого бензина и дизтоплива — журнал За рулем

Стало известно, сколько на рынке плохого бензина и дизтоплива

Росстандарт проверяет автозаправки с начала года и делает первые выводы.

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Проведенные Федеральным агентством с начала года проверки показали, что 8,8% АЗС (81 из 920 проверенных к 24 сентября) продают бензин и дизель, не соответствующие утвержденным стандартам качества, сообщают «Известия» со ссылкой на Росстандарт. Это позволяет сделать вывод, что на АЗС в среднем продают 6 млн тонн суррогата в год.

По сравнению с 2018-м количество нарушителей почти не изменилось, но по сравнению с 2015 годом существенно снизилось, тогда некачественное топливо находили на 20% заправок.

На независимых заправках плохое топливо выявляют в 2,5 раза чаще, чем на сетевых. У последних доля нарушений составила 5% (29 АЗС), а у независимых —- 13% (52 АЗС). Чаще всего, как в 2018-м, так и в 2019-м в топливе бывает превышена массовая доля серы.

Тем не менее, в Росстандарте отмечают заметное улучшение качества топлива на АЗС и связывают это с активной надзорной работой (ежегодно проверяется более 1 тыс. точек), а также с введением с января 2018 года оборотных штрафов за некачественное топливо.

В прошлом году за нарушения АЗС наказали на 50 млн рублей, а за первое полугодие 2019 года выписано штрафов на 22,4 млн.

В Российском топливном союзе (РТС) стабильный процент нарушителей среди АЗС объясняют особенностями ревизий, которые устраивает Федеральное агентство. Все проверки плановые, и о них предварительно уведомляют руководство заправок, то есть у коммерсантов есть время, чтобы подготовиться. Стало быть 9% нарушителей это те, кто не успел устранить недочеты. Только когда проверки станут внеплановыми и внезапными, будет выявлено реальное число нарушителей, и это позволит сделать вывод, действительно ли улучшается ситуация с качеством топлива. Однако человеческий фактор никто не отменял, и какой-то процент нарушений будет всегда.

  • Между тем, на автозаправках, кроме фальсификата, практикуется еще и недолив топлива, причем доказать это нарушение довольно трудно. Так, пришлось продлить срок следствия об организованном преступном сообществе, занимавшемся с помощью вирусных программ хищениями топлива на АЗС.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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