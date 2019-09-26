Стало известно, сколько на рынке плохого бензина и дизтоплива

Toyota Camry на вторичке: все ее неисправности Этот автомобиль с давних пор славится надежностью. Сохранилось ли «то самое настоящее японское качество» в седьмом поколении Тойоты Камри (XV50), выяснил эксперт «За рулем». Volkswagen Polo с пробегом — все его проблемы и решения Volkswagen Polo седан, который собирают в Калуге, сразу после появления на рынке стал хитом продаж. И неудивительно — автомобиль с отличным шасси, удобным салоном и при этом относительно недорогой. А надежный ли? Судя по тысячам машин в такси и каршеринге, вполне. Однако без детских болезней не обошлось. Многие из них со временем удалось вылечить. Остались ли проблемные экземпляры на вторичном рынке и как их распознать? Ответ в материале нашего эксперта. Kia Sportage — Nissan Qashqai: японская контратака Хорошо помню тот Московский автосалон, где впервые выставили Кашкай — он открывал новый класс компактных SUV и удивлял ценой. И простецкий Спортейдж тогда уже продавался, но Кашкай сразу ушел в отрыв. А что сейчас, кто на вершине?