Дело о многолетнем недоливе: следствие никак не найдет доказательства

Продлен срок следствия по делу об организованном преступном сообществе, занимавшемся с помощью вирусных программ хищениями топлива на АЗС.

Материалы по теме Мошенники украли 100 тонн нефти и перегнали ее в солярку

На юге России на десятках АЗС, принадлежащих крупным нефтяным компаниям, был обнаружен систематический недолив топлива — в среднем порядка 7% с каждой оплаченной покупки.

Причем автовладельцы даже не догадывались, что их обманывают, потому что работала вирусная компьютерная программа — на мониторе у оператора и на колонке отображалось, что оплаченное топливо залито в бак, а недолитый бензин автоматически отправлялся в свободный резервуар, причем вирус не давал системе сделать об этом запись. Позже излишки продавали. В криминальной схеме были задействованы 24 фигуранта: операторы АЗС, IT-специалисты и менеджеры компаний-поставщиков топлива.

Разработанная хакерами вредоносная программа была настолько совершенна, что обнаружить ее долго не удавалось, она сама уничтожала следы своей деятельности. Да и сейчас дело, похоже, может развалиться: срок следствия по нему продлен, следователи не могут получить результаты компьютерно-технической судебной экспертизы. Неизвестно до сих пор, где находится «содержащий информацию об объектах преступных устремлений группы» сервер, с которого управляли вирусом. Пострадавших, заявивших о недоливе топлива, тоже нет. Не удалось следствию обнаружить и следы использования компьютерной программы.

В ходе расследования был задержан Андрей Витченко, который дал признательные показания, указав, что все организовал разработчик терминалов самообслуживания АЗС Денис Заев. Он разработал программу недолива горючего, установленную на ряде колонок АЗС по договоренности с менеджерами автозаправок. Благодаря этим показаниям были задержаны и арестованы операторы и менеджеры на 17 АЗС, принадлежащих крупным сетевым операторам.

Показания господина Витченко, считает адвокат Заева, мало о чем говорят, да и были получены с грубейшими нарушениями УПК, в том числе с применением насилия.

По данным следствия, за пять лет обвиняемые с помощью своей схемы недолива на автозаправках похитили несколько миллионов рублей.

Похожий случай был зафиксирован в Хабаровском крае — там мошенники тоже с помощью вредоносного вируса воровали топливо на АЗС.

Фото: Елена Афонина/ТАСС