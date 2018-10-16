Мошенники украли 100 тонн нефти и перегнали ее в солярку

Злоумышленники незаконно врезались в нефтепровод, проходящий по территории Ставропольского края.

Полицейские Ставрополья раскрыли хищение более 100 тонн нефти. Воры действовали по следующей схеме: врезавшись в нефтепровод на территории Буденновского района, они протянули шланг в 360 метров до арендуемой ими базы в селе Покойном и перекачали более ста тонн нефти в закопанную под землей металлическую емкость. Потом нефть в цистерне грузового автомобиля перевезли в соседний регион, чтобы переработать его в дизельное топливо. Перевозку осуществляли по подложным документам, маскируя ее предпринимательской деятельностью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Таким образом, ущерб нефтедобывающей организации составил около 3 млн рублей.

Пока удалось задержать лишь одного из подозреваемых, он уже признался в содеянном и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение по ст. 158 УК РФ (Кража). Сейчас следствие устанавливает других участников банды.

А полицейские Хабаровского края недавно задержали мошенников, которые установили на АЗС специальное программное обеспечение, позволявшее им воровать до 5% оплаченного топлива. При обыске у них изъяли более 10 млн рублей и валюту.

Цены на топливо за последние несколько месяцев выросли, вот и активизировались мошенники. Впрочем, Счетная палата предрекает, что в начале 2019 года цены могут еще подрасти, а виной тому — повышение акцизов на топливо.

Видео: YouTube