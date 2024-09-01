Режим «Собака» позволит ненадолго оставить питомца в машине

ADAC проверил, как работает режим «Собака» в электромобиле Tesla Model Y

Оставлять питомцев в закрытой машине летом крайне опасно из-за риска перегрева, что может привести к трагическим последствиям.

Тем не менее, современные электромобили, такие как Tesla Model Y, оснащены функцией кондиционирования, которая позволяет поддерживать комфортную температуру в салоне даже на парковке.

В отличие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, где кондиционер обычно приводится в действие от работающего двигателя, в электромобилях он питается электричеством.

Например, в Tesla существует специальный «режим собаки», который активируется при парковке и поддерживает заданную температуру, одновременно информируя прохожих о том, что животное находится в машине с включенным кондиционером.

ADAC провел тест на новом климатическом стенде, чтобы проверить работу этой функции. В ходе эксперимента Tesla Model Y выдержала температуру в 35 градусов по Цельсию, успешно поддерживая 20 градусов в салоне, независимо от наличия солнечного света.

Тест с Tesla также показал, что режим собаки можно активировать только при достаточном уровне заряда батареи (более 20%). Если заряд падал ниже этого значения, работа кондиционера не прерывалась, но на смартфон отправлялись назойливые предупреждения. Однако всегда есть риск, что кондиционер выйдет из строя из-за технической ошибки.

Владельцы домашних животных должны всегда оставаться в пределах досягаемости автомобиля, чтобы в случае необходимости вмешаться.

Несмотря на возможности современных технологий, ADAC настоятельно рекомендует использовать такие режимы только в исключительных случаях и ни в коем случае не оставлять животных в машине надолго.

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Источник: presseportal.de