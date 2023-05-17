Стартовали продажи Lada Granta с 16-клапанным двигателем

Такой мотор производитель устанавливает на Гранты со всеми типами кузова.

АВТОВАЗ объявил о начале продаж Lada Granta с 16-клапанным двигателем. Мотор мощностью 106 л. с. доступен на седанах, лифтбеках и универсалах Cross.

Как отмечается в сообщении компании, 16-клапанный двигатель Lada Granta развивает 106 л.с. при 5800 об/мин и 148 Нм крутящего момента при 4200 об/мин. Особенность мотора – в модуле впуска с переменным объемом: специальные заслонки меняют конфигурацию впускного коллектора в зависимости от оборотов двигателя. Благодаря этому увеличивается крутящий момент в диапазоне низких оборотов, что улучшает динамику разгона и повышает эластичность двигателя.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Рекомендуемая розничная цена Гранты с 16-клапанным мотором стартует с отметки 865,5 тыс. рублей за седан в версии Comfort.

На сегодняшний день Granta представлена на рынке с двумя двигателями объемом 1,6 л. Стоимость базовой версии, оснащенной 8-клапанной модификацией двигателя мощностью 90 л.с., начинается от 678 300 рублей.

Накануне президент АВТОВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров, что завод берет под жесткий контроль вопрос ценообразования и готов расторгать дилерские договоры с теми, кто слишком завышает цену.

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Источник: АВТОВАЗ