Стартовали продажи Lada Granta с 16-клапанным двигателем
АВТОВАЗ объявил о начале продаж Lada Granta с 16-клапанным двигателем. Мотор мощностью 106 л. с. доступен на седанах, лифтбеках и универсалах Cross.
Как отмечается в сообщении компании, 16-клапанный двигатель Lada Granta развивает 106 л.с. при 5800 об/мин и 148 Нм крутящего момента при 4200 об/мин. Особенность мотора – в модуле впуска с переменным объемом: специальные заслонки меняют конфигурацию впускного коллектора в зависимости от оборотов двигателя. Благодаря этому увеличивается крутящий момент в диапазоне низких оборотов, что улучшает динамику разгона и повышает эластичность двигателя.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Рекомендуемая розничная цена Гранты с 16-клапанным мотором стартует с отметки 865,5 тыс. рублей за седан в версии Comfort.
На сегодняшний день Granta представлена на рынке с двумя двигателями объемом 1,6 л. Стоимость базовой версии, оснащенной 8-клапанной модификацией двигателя мощностью 90 л.с., начинается от 678 300 рублей.
Накануне президент АВТОВАЗа Максим Соколов предупредил дилеров, что завод берет под жесткий контроль вопрос ценообразования и готов расторгать дилерские договоры с теми, кто слишком завышает цену.
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Источник: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)
Достоинства:
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Недостатки:
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Комментарий:
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...