Современные методы обкатки двигателя

Большинству автомобилей обкатка не требуется, но желательно ее все равно соблюдать, следуя ряду простых правил.

Споры о необходимости обкатки двигателя уже давно разделили автомобилистов на два лагеря. Одни непреклонны в том, что первую тысячу-другую километров надо ездить аккуратно и без лишних нагрузок, а другие что мотор должен работать в обычном режиме с первых же километров. Но кто прав? Согласно исследованию SavageGese, правы оба лагеря.

Все зависит от производителя автомобиля и типа двигателя. Моторы, которые производятся серийно для таких моделей, как Nissan Qashqai или Hyundai Sonata практически не требуют обкатки. Они предназначены для того, чтобы люди сели в машину и поехали. Двигатели же ручной сборки или очень мощные двигатели как у Ferrari или Porsche, будут благодарны, если вы их сначала обкатаете.

Одно из заблуждений относительно двигателей большой мощности состоит в том, что они якобы обкатываются на заводе. Да, двигатели в обязательном порядке тестируются, но это лишь проверка качества, а не обкатка.

Еще одна тема для споров – замена масла после первых 2000 км пробега. В прошлом так называемое нулевое ТО было нормой. Однако за последние 20 лет двигатели и моторные масла эволюционировали. В большинстве случаев необходимости менять масло после первых 2000 км пробега нет.

Как обкатывать двигатель. Первым делом откройте руководство пользователя, чтобы убедиться, что обкатка нужна. Если она не требуется, а вам очень хочется подстраховаться, то ездить следует аккуратно и не «зависайте» в одном режиме, на одних и тех же оборотах (касается езды по шоссе). И всегда дайте мотору время на прогрев до рабочей температуры.

Вместе с двигателем вы обкатаете и коробку передач, и дифференциал и подшипники ступиц, а также тормоза и элементы подвески. Все очень быстро притрется и будет хорошо работать.

Фото, видео: Youtube