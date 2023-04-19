Москвич 6 – озвучены характеристики новинки
Осмотрел новую модель – яркий, динамичный седан Москвич 6. Этот современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой будет отличным выбором для ежедневных поездок по городу», – поделился своими впечатлениями мэр Москвы Сергей Собянин.
Москвич 6 – это автомобиль С-класса, а значит конкурировать он будет, например, с Hyundai Elanta, Skoda Oktavia и Kia Cerato.
Но при этом Москвич 6 немного крупнее и просторнее. Его длина составляет 4,78 метра, ширина – 1,82 метра, а высота – 1,49 метра. Колесная база растянулась на 2,77 метра, что обещает очень просторный салон.
В салоне же у машины установлен большой дисплей диагональю 10,4 дюйма, есть складывающиеся боковые зеркала, а крышка багажника имеет электропривод.
Среди прочих приятностей – панорамная крыша и атмосферная подсветка салона. Также в комплектацию может входить система камер кругового обзора 360º, которая пригодится при парковке и во время движения на узких участках дорог и во дворах.
Мощность двигателя Москвича будет достигать 184 л.с., что делает размер транспортного налога более-менее умеренным.
Купить новый Москвич 6 можно будет уже во второй половине этого года. Что касается цены, то она составит примерно 2 млн рублей. Без дилерских накруток это очень хороший ценник по нынешним временам.
- 10 моделей, которые спасли компании от банкротства: Renault, Peugeot, Citroen, Volkswagen… Любой из этих автопроизводителей мог не дожить до 2023 года.
- «За рулем» можно читать и в Viber.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен