Москвич 6 – озвучены характеристики новинки

Размеры, оснащение, стоимость – можно уже начинать присматриваться к автомобилю.

Осмотрел новую модель – яркий, динамичный седан Москвич 6. Этот современный комфортный автомобиль с продуманной эргономикой будет отличным выбором для ежедневных поездок по городу», – поделился своими впечатлениями мэр Москвы Сергей Собянин.

Москвич 6 – это автомобиль С-класса, а значит конкурировать он будет, например, с Hyundai Elanta, Skoda Oktavia и Kia Cerato.

Но при этом Москвич 6 немного крупнее и просторнее. Его длина составляет 4,78 метра, ширина – 1,82 метра, а высота – 1,49 метра. Колесная база растянулась на 2,77 метра, что обещает очень просторный салон.

В салоне же у машины установлен большой дисплей диагональю 10,4 дюйма, есть складывающиеся боковые зеркала, а крышка багажника имеет электропривод.

Среди прочих приятностей – панорамная крыша и атмосферная подсветка салона. Также в комплектацию может входить система камер кругового обзора 360º, которая пригодится при парковке и во время движения на узких участках дорог и во дворах.

Мощность двигателя Москвича будет достигать 184 л.с., что делает размер транспортного налога более-менее умеренным.

Купить новый Москвич 6 можно будет уже во второй половине этого года. Что касается цены, то она составит примерно 2 млн рублей. Без дилерских накруток это очень хороший ценник по нынешним временам.

Фото: Telegram-канал Сергея Собянина