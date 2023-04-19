10 моделей, которые спасли компании от банкротства

Renault, Peugeot, Citroen, Volkswagen… Любой из этих автопроизводителей мог не дожить до 2023 года.

Многие автопроизводители за свою историю побывали на грани банкротства. Это и Renault, и Peugeot, и Volkswagen и даже Porsche.

Кто-то закрылся, а кто-то положился на талант инженеров и конструкторов и выпустил настолько удачную модель, что она одна смогла спасти компанию. И вот 10 таких героев.

Volkswagen

Volkswagen Golf

В 1970-х Volkswagen испытывал большие трудности, несмотря на хорошие продажb Beetle. Но как только появился Golf 1 в 1974 году, дела пошли в гору.

Peugeot

Peugeot 205

Финансовое положение Пежо к началу 1980 годов стало… деликатным. К счастью для бренда, в 1983 году ее инженеры разработали модель 205. Этот компакт разошелся тиражом более 5 миллионов экземпляров.

Fiat

Fiat Uno

Fiat за свою историю пережил не один кризис. В 2000-х годах Fiat 500 восстановил имидж марки. Но именно Uno позволила итальянскому производителю выйти из кризиса и просуществовать до сегодняшнего дня. Компакт был признан автомобилем года в 1984 году, через год после его выпуска. Было продано почти 9 миллионов экземпляров по всему миру.

Citro e n

Citroen BX

Как и Peugeot, Citroen был оказался в плохом положении в 1980-х. А спасла марку модель BX. Современный и инновационный, BX, несмотря на его небюджетную цену, купили более 2,3 миллиона человек в период с 1982 по 1994 годы.

Renault

Renault 19

Renault — один из брендов, наиболее пострадавших в 1980-х годах. Но в 1988 году появился Renault 19 и все изменилось. Модель продавалась до 1996 года в Европе и до 2000 года в Южной Америке.