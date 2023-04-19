#
ПараимпортЛето, дача, отпускСделано в РФМаслоПрямая линия ГИБДДС пробегомАвтоподставыФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиШтрафыПДД-задачкиСССРШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиАвтокаталогПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем LadaVolkswagen Polo из Китая продается в России дешевле, чем Lada
О старте продаж объявили сразу в нескольких...
Как он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спиртаКак он это сделал?! Мужчина нелегально перевез 40 тонн спирта
Он не имел документов на этот груз и сказал,...
Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!Видели галоши на обочине? Так вот откуда они берутся!
Сообщество дальнобойщиков – это особый мир, в...

10 моделей, которые спасли компании от банкротства

Renault, Peugeot, Citroen, Volkswagen… Любой из этих автопроизводителей мог не дожить до 2023 года.

За РулемHyundai запатентовал в РФ новый кроссовер

Многие автопроизводители за свою историю побывали на грани банкротства. Это и Renault, и Peugeot, и Volkswagen и даже Porsche.

Кто-то закрылся, а кто-то положился на талант инженеров и конструкторов и выпустил настолько удачную модель, что она одна смогла спасти компанию. И вот 10 таких героев.

За РулемЛюбите жизнь на природе? Есть доступный и удобный вариантЗа РулемСтало известно, что изменится на дорогах Москвы в 2023За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Volkswagen

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

В 1970-х Volkswagen испытывал большие трудности, несмотря на хорошие продажb Beetle. Но как только появился Golf 1 в 1974 году, дела пошли в гору.

Peugeot

Peugeot 205
Peugeot 205

Финансовое положение Пежо к началу 1980 годов стало… деликатным. К счастью для бренда, в 1983 году ее инженеры разработали модель 205. Этот компакт разошелся тиражом более 5 миллионов экземпляров.

Fiat

Fiat Uno
Fiat Uno

Fiat за свою историю пережил не один кризис. В 2000-х годах Fiat 500 восстановил имидж марки. Но именно Uno позволила итальянскому производителю выйти из кризиса и просуществовать до сегодняшнего дня. Компакт был признан автомобилем года в 1984 году, через год после его выпуска. Было продано почти 9 миллионов экземпляров по всему миру.

Citroen

Citroen BX
Citroen BX

Как и Peugeot, Citroen был оказался в плохом положении в 1980-х. А спасла марку модель BX. Современный и инновационный, BX, несмотря на его небюджетную цену, купили более 2,3 миллиона человек в период с 1982 по 1994 годы.

Renault

Renault 19
Renault 19

Renault — один из брендов, наиболее пострадавших в 1980-х годах. Но в 1988 году появился Renault 19 и все изменилось. Модель продавалась до 1996 года в Европе и до 2000 года в Южной Америке.

Volkswagen Golf
Peugeot 205
Fiat Uno
Citroen BX
Renault 19
Alfa Romeo 156
Lotus Elise
Lamborghini Gallardo
Porsche Cayenne
Nissan Qashqai
Страницы
12Следующая страница

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
Количество просмотров 1403
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0