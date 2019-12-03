Самый мощный из серийных Porsche: первый тест-драйв

Базовый Taycan Turbo первые 100 км/ч набирает за «долгие» 3,2 секунды, Taycan Turbo S со своими 761 л.с. укладывается в 2,8. Россия получит электрическое спорткупе в числе первых. Цены уже объявили.

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После первого жесткого ускорения стало понятно: в Porsche Taycan Turbo S должен быть двойной «ланч-контроль»! Первый — для максимально эффектив­ного разгона. Второй — чтобы натура­льно удержать ланч в себе. Ведь 761 «лошадь» и 2,8 секунды до 100 км/ч наведут шороху в любом организме.

Слишком быстро? Пересаживайся на базовый Taycan Turbo: у него «всего» 680 сил, а первые 100 км/ч он набирает за «долгие» 3,2 секунды. Другое дело!

Традиции сильнее

Отсутствие традиционного ДВС и коробки передач развязало руки дизайнерам — это я слышу не впервые. А что на выходе? Они нарисовали ­традиционный Porsche!

Силуэт Тайкана выдает происхождение лучше теста ДНК. Салон — «оцифрованная» версия интерьера 911‑го. Кнопок нет от слова «вообще» — только на руле и водительской двери. Количеству экранов позавидовал бы Иксзибит в своей «Тачке на прокачку»: виртуальная приборка, блок управления климатической системой, центральный дисплей и дисплей (опционный) для переднего пассажира.

Архитектура и компоновка — дань уважения истории. Салон щедро украшен тачскринами, которым доверили вообще всё. Зато часики — со стрелкой!

Похоже, придется привыкать к виртуальной панели приборов. Она без козырька, однако не бликует даже под прямыми лучами солнца.

Управление климат-контролем полностью сенсорное. Через меню управляются даже дефлекторы вентиляции.

Сенсоры управляют всем. Даже дефлекторы регулируются с экрана! Делать это на ходу — так себе удовольствие. Крышки багажников (их два: спереди и сзади) и те открываются с тачскрина.

Но в Porsche ли я? Taycan катится с еле слышным электрическим гулом. Тишину не нарушит даже перевод шайбы режимов движения в положение Sport Plus. Появляется легкий намек на рык двигателя, но без взрывной волны по ушам. Тишина обманчива. Педаль в пол — и кишки прилипают к сиденью. Не успеваешь моргнуть — и вот уже за сотню! Через десять секунд — двести! Это самый динамичный автомобиль из тех, что когда-либо были в моих руках.

Компоновка традиционная, два электромотора по осям выдают до 680 или 761 л.с. у Turbo и Turbo S. Изюминка — в синхронных электромоторах (остальные компании используют асинхронные). Такая конструкция дороже, зато легче и компактнее. Батарея на 93 кВт·ч вмонтирована в пол. Ячейки батареи — производства LG.

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Taycan выстроен на платформе Панамеры, но снаряженная масса намного больше — 2,3 тонны. Ага, из-за батареи. Но эта тяжеленная «электричка» намертво присасывается к траектории, а низкий центр тяжести и умная подвеска убивают крены еще в зародыше. Так едет и быстрый Turbo, и радикальный Turbo S.

Чувство вседозволенности усиливают тормоза с 40‑сантиметровыми дисками, которые остановят на скаку что угодно. Но с информативностью у Turbo есть проблемы — первый сантиметр хода педали холостой. А вот у Turbo S с карбон-керамикой педаль встает колом сразу, стóит только коснуться ее.

Больше газа, больше вольтов

Предельные 450 км запаса хода по сравнению с бензиновой Панамерой — курам на смех. Но для электрокара это результат. С неполным зарядом и крейсерскими ­150–160 км/ч (с периодическими ускорениями до 250 км/ч) я спокойно одолел две сотни километров, а заряда осталось еще на полторы сотни.

Porsche — один из производителей, развивающих сеть 800‑вольтовых зарядок Ionity. С ними процесс зарядки полностью высаженной батареи укладывается в 25 минут.

На дозарядку ушло всего десять минут. Фирма Porsche наряду с концернами Ford, BMW и Daimler вложилась в сеть супербыстрых зарядных станций Ionity. Скоро будет и пятый партнер — соглашение с Hyundai уже подписано. Такие 800‑вольтовые зарядки способны пополнить разряженную 93‑киловаттную батарею Тайкана до 80% за 20 минут. В ближайшие годы по всей Европе должно появиться около 400 станций Ionity. Самой восточной из охваченных ими стран станет Польша.

России в списке стран «быстрой электрификации» пока нет, но Taycan мы получим в числе первых. Базовый (нелепо звучит, правда?) 680‑сильный Taycan Turbo тянет на десять миллионов рублей, а цена 761‑сильного Turbo S почти на три миллиона выше. Почти в два раза дороже Теслы. Что это — пиар, развод или просто баловство? Ни то ни другое!

При схожем запасе хода Porsche ­однозначно дарит больше удовольствия за рулем, чем Jaguar I‑Pace. Не говоря уже про «кустарную» Теслу. А еще — это единственный способ уложиться в драконовские европейские нормы среднего расхода топлива по модельному ряду. Электрический Taycan — служба спасения всеми любимого бензинового Porsche 911.

Porsche Taycan Turbo Turbo S Длина / ширина / высота / база 4963 / 1966 / 1378 / 2900 мм Снаряженная/полная масса 2305 / 2880 кг 2295 / 2870 кг Объем багажника (VDA) 366 + 81 л Двигатель два синхронных электромотора, 500 кВт / 680 л.с., 850 Н·м, тяговая батарея, 93,4 кВт·ч два синхронных электромотора, 560 кВт / 761 л.с., 1050 Н·м, тяговая батарея, 93,4 кВт·ч Время разгона 0–100 км/ч 3,2 с 2,8 с Максимальная скорость 260 км/ч Запас хода 381–450 км 388–412 км Расход энергии: смешанный цикл 26,0 кВт·ч / 100 км 26,9 кВт·ч / 100 км

Запредельное ускорение! С сенсорным управлением всего и вся — перебор

Самый мощный из серийных Porsche: первый тест-драйв Базовый Taycan Turbo первые 100 км/ч набирает за «долгие» 3,2 секунды, Taycan Turbo S со своими 761 л.с. укладывается в 2,8. Россия получит электрическое спорткупе в числе первых. Цены уже объявили. Самый мощный из серийных Porsche: первый тест-драйв

Фото: Porsche