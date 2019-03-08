Электрификация и дигитализация — зло нашего времени. Они способны лишить индивидуальности даже марки с вековыми традициями. Неужели они замахнутся на новый Porsche 911?
«Мы установили новую роботизированную коробку. Теперь в нашей PDK восемь ступеней вместо семи. Большее количество передач дает возможность не только лучше реализовать потенциал двигателя - в частности, более короткая первая позволила выиграть время на разгоне, - но и снизить вредные выбросы и сэкономить топливо. Кроме того, в картере сцепления мы предусмотрели свободное место под установку электромотора».
При этих словах Томаса Крикельберга, руководителя модельной линейки 911, я вздрогнул. Прощай, старый добрый «девятьсот одиннадцатый»! В этом поколении ты превратишься из настоящего автомобиля в электронный гаджет на колесах…
По косточкам
Действительно, если внимательно посмотреть, чем нынешняя модель с индексом 992 отличается от предшественника 991, сомнения мгновенно развеиваются — это тот же Porsche 911, только сделан по последнему слову техники. И электроника, кстати, сыграла тут не последнюю роль. Не последнюю, но и не главную!
Возьмем двигатель. Оппозитная «шестерка» появилась еще на машине предыдущего поколения, теперь, в модернизированном варианте, она развивает на 30 л.с. и на столько же ньютон-метров больше. За счет чего прибавка? Увеличили степень сжатия, установили симметричный битурбонаддув (обе ветки расположены зеркально друг относительно друга) с компрессорами увеличенной производительности и электронным (вместо механического) управлением, разместили радиаторы интеркулера непосредственно над двигателем (раньше они были разнесены по бокам), впервые применили пьезофорсунки для более точного дозирования топлива. Не только улучшили показатели двигателя, но и сделали его более интерактивным, быстрее реагирующим на команды водителя.
Платформа MMB позволила оптимизировать конструкцию. Например, облегчить кузов, одновременно повысив его жесткость. Почти на треть уменьшилось число стальных деталей; в частности, 12 кг удалось сбросить за счет замены стальных боковин алюминиевыми. Но общая масса машины все-таки чуть-чуть выросла, во многом из-за дополнительных электронных и механических устройств, работающих на комфорт, безопасность и экологию.
Наиболее гармоничное слияние электроники с механикой демонстрирует ходовая часть. Взять хотя бы адаптивную подвеску PASM (Porsche Active Suspension Management). Гидравлические амортизаторы с электронно-управляемыми клапанами подстраиваются под дорожные условия, чтобы обеспечить наилучший баланс между управляемостью и плавностью хода. На новом Porsche 911 подвеску модернизировали — установили иные клапаны, позволяющие быстрее и точнее изменять рабочие параметры амортизатора, а софт написали специально для «девятьсот одиннадцатого».
Трудно не быть гаджетомЭлектроника всё больше захватывает власть над автомобилем — это тренд. Но в Porsche 911 главным по-прежнему остается водитель, а электронные ассистенты лишь приходят ему на помощь в трудную минуту. И за рулем их работу действительно не замечаешь, как не замечаешь высококлассного официанта при перемене блюд. И ничто не мешает наслаждаться всем тем, из чего выстраивается настоящий автомобиль, - идеально настроенным шасси, абсолютно прозрачным рулевым управлением, бархатным голосом мощного двигателя, «тарированными» постукиваниями камешков по днищу. Всё натуральное, никакой электронной бутафории!
Хотя электроникой новый Porsche 911 упакован сопоставимо с ценой, которая выражается восьмизначным числом. Но этими электронным ассистентами — от системы автоторможения, отслеживающей как машины, так и пешеходов, до 84‑разрядных матричных светодиодных фар и функции ночного видения — уже мало кого удивишь. А вот «мокрый» режим езды мне удалось попробовать впервые.Забавно электроника распознаёт воду под колесами — по звуку. Акустические датчики, установленные в колесных нишах, определяют влажный асфальт и предлагают водителю включить режим Wet. Я послушался — включил. Даже на небыстрой трассе заметно, как меняется поведение основных систем. Педаль акселератора становится более «растянутой», коробка дольше удерживает передачи, подстраховывающая электроника туже затягивает «ошейник», раньше пресекая попытки машины сбиться с курса. И все они заточены на то, чтобы сделать автомобиль послушнее на мокрой дороге. При этом — фантастика! — у меня получается проходить круги даже чуть быстрее, чем в режиме Sport.
Невероятно, но факт
Можно долго петь дифирамбы тому, как едет «девятьсот одиннадцатый». Насколько слаженно и молниеносно взаимодействуют двигатель с коробкой, как искусно подобран баланс между управляемостью и плавностью хода, как цепко и понятно работают тормоза. Безусловно, следует добавить пару дежурных фраз о дорогих материалах и идеально подогнанных деталях интерьера. Но не хочу — эти штампы уже сидят в печенках.
Чуть больше сотни километров, которые я проехал на новом «девятьсот одиннадцатом», постоянно задавал себе один и тот же вопрос: почему Porsche еще ни разу не оступился, почему каждый новый автомобиль получается лучше предшественника? Хотя прекрасно знал ответ: потому что это Porsche. И не просто Porsche, а модель 911.
|Это настоящий Porsche. И точка
|Главный недостаток — отсутствие недостатков
Porsche 911
Carrera S
Carrera 4S
Длина / ширина / высота / база
4519 / 1852 / 1300 / 2450 мм
Объем багажника (VDA)
132 л
Снаряженная / полная масса
1515/1985 кг
1565/2010 кг
Двигатель
бензиновый, Оп6, 24 клапана, 2981 см³; 331 кВт/450 л.с. при 6500 об/мин; 530 Н·м при 2300–5000 об/мин
Время разгона 0–100 км/ч
3,7 (3,5)* с
3,6 (3,4) с
Максимальная скорость
308 км/ч
306 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-98 / 64 л
АИ-98 / 67 л
Расход топлива: смешанный цикл
8,9 л/100 км
9,0 л/100 км
Трансмиссия
задний привод; P8
полный привод; P8
* В скобках указаны данные для режима Sport Plus.
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