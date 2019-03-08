Новый Porsche 911: тест-драйв в «мокром» режиме

«Девятьсот одиннадцатый» снова поддержал традицию — он лучше предшественника буквально во всем.

Porsche 911
Porsche 911

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Электрификация и дигитализация — зло нашего времени. Они способны лишить индивидуальности даже марки с вековыми традициями. Неужели они замахнутся на новый Porsche 911?

«Мы установили новую роботизированную коробку. Теперь в нашей PDK восемь ступеней вместо семи. Большее количество передач дает возможность не только лучше реализовать потенциал двигателя - в частности, более короткая первая позволила выиграть время на разгоне, - но и снизить вредные выбросы и сэкономить топливо. Кроме того, в картере сцепления мы предусмотрели свободное место под установку электромотора».

При этих словах Томаса Крикельберга, руководителя модельной линейки 911, я вздрогнул. Прощай, старый добрый «девятьсот одиннадцатый»! В этом поколении ты превратишься из настоящего автомобиля в электронный гаджет на колесах…

По сравнению с предшественником новый Porsche 911 почти не изменился в размерах. Самая заметная прибавка — в длину: плюс 20 мм. В высоту он нарастил 4 мм. Колесная база и расстояние от передней оси до задней стенки моторного отсека и вовсе остались прежние. Серьезно модернизированная оппозитная «шестерка» работает в паре только с новым восьмиступенчатым роботом PDK. Официального подтверждения, будет ли механическая коробка, пока нет. Да и нужна ли она?
По сравнению с предшественником новый Porsche 911 почти не изменился в размерах. Самая заметная прибавка — в длину: плюс 20 мм. В высоту он нарастил 4 мм. Колесная база и расстояние от передней оси до задней стенки моторного отсека и вовсе остались прежние. Серьезно модернизированная оппозитная «шестерка» работает в паре только с новым восьмиступенчатым роботом PDK. Официального подтверждения, будет ли механическая коробка, пока нет. Да и нужна ли она?

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Сразу после презентации я задал волнующий меня вопрос: «Неужели в этом поколении появится гибридный „девятьсот одиннадцатый“? На святое замахнулись?». Томас невозмутимо ответил, что пока таких планов нет, но если того потребует один из важных рынков сбыта — сделают. Только вот каким должен быть этот гибрид и сколько километров он должен проезжать на электротяге? Ведь от этого зависит размер батарей, а их при плотной компоновке и жесткой развесовке в модели 911 разместить непросто. «Это нам по силам — не сомневайтесь! Причем „девятьсот одиннадцатый“ останется самим собой». И отвечал он настолько спокойно и убедительно, что мне даже стало стыдно, что я поднял кипиш на ровном месте.

Интерьер прекрасно иллюстрирует, как Porsche удается сочетать несочетаемое — традиции и инновации. В центре панели приборов — аналоговый тахометр, а вокруг него сплошь одни дисплеи с необходимой информацией; вместо ключа зажигания — поворотный тумблер, но расположен он неизменно слева от рулевой колонки.
Интерьер прекрасно иллюстрирует, как Porsche удается сочетать несочетаемое — традиции и инновации. В центре панели приборов — аналоговый тахометр, а вокруг него сплошь одни дисплеи с необходимой информацией; вместо ключа зажигания — поворотный тумблер, но расположен он неизменно слева от рулевой колонки.

По косточкам

Действительно, если внимательно посмотреть, чем нынешняя модель с индексом 992 отличается от предшественника 991, сомнения мгновенно развеиваются — это тот же Porsche 911, только сделан по последнему слову техники. И электроника, кстати, сыграла тут не последнюю роль. Не последнюю, но и не главную!

Возьмем двигатель. Оппозитная «шестерка» появилась еще на машине предыдущего поколения, теперь, в модернизированном варианте, она развивает на 30 л.с. и на столько же ньютон-метров больше. За счет чего прибавка? Увеличили степень сжатия, установили симметричный битурбонаддув (обе ветки расположены зеркально друг относительно друга) с компрессорами увеличенной производительности и электронным (вместо механического) управлением, разместили радиаторы интеркулера непосредственно над двигателем (раньше они были разнесены по бокам), впервые применили пьезофорсунки для более точного дозирования топлива. Не только улучшили показатели двигателя, но и сделали его более интерактивным, быстрее реагиру­ющим на команды водителя.

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Новый 991 стал первым Porsche, построенным на платформе MMB (Modulare Mittel Baukasten) для средне- и заднемоторных моделей. На ней же поедет будущее поколение Porsche 718 и, скорее всего, другие перспективные машины с нетрадиционной компоновкой, создаваемые материнским концерном Volkswagen, например Audi или Lamborghini.

Платформа MMB позволила оптимизировать конструкцию. Например, облегчить кузов, одновременно повысив его жесткость. Почти на треть уменьшилось число стальных деталей; в частности, 12 кг удалось сбросить за счет замены стальных боковин алюмини­евыми. Но общая масса машины все-таки чуть-чуть выросла, во многом из-за дополнительных электронных и механических устройств, работающих на комфорт, безопасность и экологию.

Наиболее гармоничное слияние электроники с механикой демонстрирует ходовая часть. Взять хотя бы адаптивную подвеску PASM (Porsche Active Suspension Management). Гидравлические амортизаторы с электронно-управляемыми клапанами подстраиваются под дорожные условия, чтобы обеспечить наилучший баланс между управляемостью и плавностью хода. На новом Porsche 911 подвеску модернизировали — установили иные клапаны, позволяющие быстрее и точнее изменять рабочие параметры амортизатора, а софт написали специально для «девятьсот одиннадцатого».

Система активного подавления кренов PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) — одно из хитрых мехатронных устройств в подвеске, позволяющих получить одновременно отменную управляемость и высокий комфорт при движении. Электроника управляет давлением в гидростойках стабилизатора, тем самым ограничивая поперечные крены кузова.
Система активного подавления кренов PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control) — одно из хитрых мехатронных устройств в подвеске, позволяющих получить одновременно отменную управляемость и высокий комфорт при движении. Электроника управляет давлением в гидростойках стабилизатора, тем самым ограничивая поперечные крены кузова.

Трудно не быть гаджетом

Электроника всё больше захватывает власть над автомобилем — это тренд. Но в Porsche 911 главным по-прежнему остается водитель, а электронные ассистенты лишь приходят ему на помощь в трудную минуту. И за рулем их работу действительно не замечаешь, как не замечаешь высококлассного официанта при перемене блюд. И ничто не мешает наслаждаться всем тем, из чего выстра­ивается настоящий автомобиль, - идеально настроенным шасси, абсолютно прозрачным рулевым управлением, бархатным голосом мощного двигателя, «тарированными» постукиваниями камешков по днищу. Всё натуральное, никакой электронной бутафории!

Хотя электроникой новый Porsche 911 упакован сопоставимо с ценой, которая выражается восьмизначным числом. Но этими электронным ассистентами — от системы автоторможения, отслеживающей как машины, так и пешеходов, до 84‑разрядных матричных светодиодных фар и функции ночного видения — уже мало кого удивишь. А вот «мокрый» режим езды мне удалось попробовать впервые.

Забавно электроника распознаёт воду под колесами — по звуку. Акустические датчики, установленные в колесных нишах, определяют влажный асфальт и предлагают водителю включить режим Wet. Я послушался — включил. Даже на небыстрой трассе заметно, как меняется поведение основных систем. Педаль акселератора становится более «растянутой», коробка дольше удерживает передачи, подстраховывающая электроника туже затягивает «ошейник», раньше пресекая попытки машины сбиться с курса. И все они заточены на то, чтобы сделать автомобиль послушнее на мокрой дороге. При этом — фантастика! — у меня получается проходить круги даже чуть быстрее, чем в режиме Sport.

Чтобы при заезде на многоуровневую парковку не поцарапать бампер, нужно включить кнопкой электрогидравлический «лифт». Он приподнимет переднюю часть купе на 40 мм, при этом на дисплее появится занятное предупреждение: «Передок автомобиля поднят».
Чтобы при заезде на многоуровневую парковку не поцарапать бампер, нужно включить кнопкой электрогидравлический «лифт». Он приподнимет переднюю часть купе на 40 мм, при этом на дисплее появится занятное предупреждение: «Передок автомобиля поднят».

Невероятно, но факт

Можно долго петь дифирамбы тому, как едет «девятьсот одиннадцатый». Насколько слаженно и молниеносно взаимодействуют двигатель с коробкой, как искусно подобран баланс между управляемостью и плавностью хода, как цепко и понятно работают тормоза. Безусловно, следует добавить пару дежурных фраз о дорогих материалах и идеально подогнанных деталях интерьера. Но не хочу — эти штампы уже сидят в печенках.

Чуть больше сотни километров, которые я проехал на новом «девятьсот одиннадцатом», постоянно задавал себе один и тот же вопрос: почему Porsche еще ни разу не оступился, почему каждый новый автомобиль получается лучше предшественника? Хотя прекрасно знал ответ: потому что это Porsche. И не просто Porsche, а модель 911.

Это настоящий Porsche. И точка Главный недостаток — отсутствие недостатков

Porsche 911

Carrera S

Carrera 4S

Длина / ширина / высота / база

4519 / 1852 / 1300 / 2450 мм

Объем багажника (VDA)

132 л

Снаряженная / полная масса

1515/1985 кг

1565/2010 кг

Двигатель

бензиновый, Оп6, 24 клапана, 2981 см³; 331 кВт/450 л.с. при 6500 об/мин; 530 Н·м при 2300–5000 об/мин

Время разгона 0–100 км/ч

3,7 (3,5)* с

3,6 (3,4) с

Максимальная скорость

308 км/ч

306 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-98 / 64 л

АИ-98 / 67 л

Расход топлива: смешанный цикл

8,9 л/100 км

9,0 л/100 км

Трансмиссия

задний привод; P8

полный привод; P8

* В скобках указаны данные для режима Sport Plus.

Новый Porsche 911: тест-драйв в «мокром» режиме

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Фото: Porsche
Новый Porsche 911: тест-драйв в «мокром» режиме
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