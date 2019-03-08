«Девятьсот одиннадцатый» снова поддержал традицию — он лучше предшественника буквально во всем.

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Электрификация и дигитализация — зло нашего времени. Они способны лишить индивидуальности даже марки с вековыми традициями. Неужели они замахнутся на новый Porsche 911?

«Мы установили новую роботизированную коробку. Теперь в нашей PDK восемь ступеней вместо семи. Большее количество передач дает возможность не только лучше реализовать потенциал двигателя - в частности, более короткая первая позволила выиграть время на разгоне, - но и снизить вредные выбросы и сэкономить топливо. Кроме того, в картере сцепления мы предусмотрели свободное место под установку электромотора».

При этих словах Томаса Крикельберга, руководителя модельной линейки 911, я вздрогнул. Прощай, старый добрый «девятьсот одиннадцатый»! В этом поколении ты превратишься из настоящего автомобиля в электронный гаджет на колесах…

По сравнению с предшественником новый Porsche 911 почти не изменился в размерах. Самая заметная прибавка — в длину: плюс 20 мм. В высоту он нарастил 4 мм. Колесная база и расстояние от передней оси до задней стенки моторного отсека и вовсе остались прежние. Серьезно модернизированная оппозитная «шестерка» работает в паре только с новым восьмиступенчатым роботом PDK. Официального подтверждения, будет ли механическая коробка, пока нет. Да и нужна ли она?

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каким должен быть этот гибрид и сколько километров он должен проезжать на электротяге? Ведь от этого зависит размер батарей, а их при плотной компоновке и жесткой развесовке в модели 911 разместить непросто. «Это нам по силам — не сомневайтесь! Причем „девятьсот одиннадцатый“ останется самим собой». И отвечал он настолько спокойно и убедительно, что мне даже стало стыдно, что я поднял кипиш на ровном месте. Сразу после презентации я задал волнующий меня вопрос: «Неужели в этом поколении появится гибридный „девятьсот одиннадцатый“? На святое замахнулись?». Томас невозмутимо ответил, что пока таких планов нет, но если того потребует один из важных рынков сбыта — сделают. Только вот«Это нам по силам — не сомневайтесь! Причем „девятьсот одиннадцатый“ останется самим собой». И отвечал он настолько спокойно и убедительно, что мне даже стало стыдно, что я поднял кипиш на ровном месте. Интерьер прекрасно иллюстрирует, как Porsche удается сочетать несочетаемое — традиции и инновации. В центре панели приборов — аналоговый тахометр, а вокруг него сплошь одни дисплеи с необходимой информацией; вместо ключа зажигания — поворотный тумблер, но расположен он неизменно слева от рулевой колонки.

По косточкам Действительно, если внимательно посмотреть, чем нынешняя модель с индексом 992 отличается от предшественника 991, сомнения мгновенно развеиваются — это тот же Porsche 911, только сделан по последнему слову техники. И электроника, кстати, сыграла тут не последнюю роль. Не последнюю, но и не главную! Возьмем двигатель. Оппозитная «шестерка» появилась еще на машине предыдущего поколения, теперь, в модернизированном варианте, она развивает на 30 л.с. и на столько же ньютон-метров больше. За счет чего прибавка? Увеличили степень сжатия, установили симметричный битурбонаддув (обе ветки расположены зеркально друг относительно друга) с компрессорами увеличенной производительности и электронным (вместо механического) управлением, разместили радиаторы интеркулера непосредственно над двигателем (раньше они были разнесены по бокам), впервые применили пьезофорсунки для более точного дозирования топлива. Не только улучшили показатели двигателя, но и сделали его более интерактивным, быстрее реагиру­ющим на команды водителя. Материалы по теме Супертест спорткаров: оппозиция большой восьмерки