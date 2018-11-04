Porsche показала на видео все варианты 911-го

Накануне выхода нового поколения модели 911, которое получит индекс 992, Porsche решил разобраться с версиями семейства 911, разложив все по полочкам.

В пятиминутном видео Porsche объясняет все отличия 24 различных моделей семейства 911 друг от друга, от Carrera до GT2 RS.

Видео посвящено только дорожным версиям 911, поэтому в него не вошло описание гоночных автомобилей, таких как среднемоторный RSR. Полный модельный ряд дорожных и трековых автомобилей на самом деле еще больше.

Это видео, словно подведение итогов, проходится по автомобилям уходящего семейства. Скоро на смену 911-му придет новое поколение спорткаров, которое получит индекс 992. В нем будут и машины с гибридными силовыми установками, и, возможно, электромобили.

Первые подробности о 992-м семействе мы узнаем в конце месяца, когда оно будет представлено на автосалоне в Лос-Анджелесе. Porsche не уточнил, с чего он планирует начать, но по логике первыми мы должны увидеть модели 992 Carrera и 992 Carrera S.

Модель 911, без сомнения, является самой важной для Porsche. Это лицо бренда, огромная часть его истории. Но когда дело доходит до объемов продаж, то это совершенно другая история. Самыми продаваемыми моделями компании стали кроссоверы. Большой популярностью пользуются не бензиновые, а гибридные Panamera. Приоритеты явно смещаются, и нужно следовать за ними, чтобы не потерять рынок, для чего нужна модель 992, построенная на новой платформе, пригодной для создания гибридных спорткаров.

Уникальный Porsche 911 Project Gold продержался на аукционе всего несколько минут, после чего его безжалостно купили более чем за 3 млн долларов.

Руководство Porsche успокаивает фанатов марки: их автомобили всегда будут иметь руль, педали и механическую коробку передач, несмотря ни на что.

Фото, видео: Porsche