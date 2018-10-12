Представители сразу нескольких компаний высказались о будущем, в котором, по мнению многих, найдется место лишь автономным транспортным средствам и электромобилям.

Глава австралийского подразделения Porsche Клаус Цемлер заявил, что автомобили марки, несмотря на развитие технологий, всегда будут иметь руль, педали и механическую коробку передач. Правда, последнюю в качестве опции.

«Наша цель состоит в том, чтобы всегда иметь руль, педали и, вероятно, механическую коробку передач, чтобы водитель самостоятельно держал машину под контролем, наши клиенты хотят этого, — заявил Цемлер в интервью Motor Authority. — Но покупатели также следят за передовыми технологиями, и наши автомобили получат, в том числе, и системы автономного вождения».

Таким образом, модели Porsche могут достигнуть третьего или четвертого уровней автономности, но никогда не будут соответствовать пятому, который предусматривает полную автоматизацию процесса управления транспортным средством.

А в BMW говорят о том, что по крайней мере до 2030 года не намерены отказываться от двигателей внутреннего сгорания. Причем их будет иметь около 85% всех выпускаемых моделей баварской компании. Об этом заявил глава отдела разработок BMW Клаус Фролих.

«По очень оптимистичному сценарию в нашем портфеле будет 30% электромобилей и гибридов и 70% моделей с двигателями внутреннего сгорания, — заявил Фролих в интервью GoAuto. — Из 30% половина будет подключаемыми гибридами, так что на машины, имеющие ДВС, в итоге придется 85% всех производимых автомобилей».

А вот руководство Jaguar Land Rover придерживается иной стратегии. По данным британских СМИ, через 10 лет все модели Jaguar будут полностью электрическими. Следом за кроссовером Jaguar i-Pace появится флагманский электромобиль, который заменит Jaguar XJ, а затем, после 2023 года, электрическими станут и преемники моделей XE и XF. В 2025 году появятся новые поколения кроссоверов E-Pace и F-Pace, которые также станут полностью электрическими, а к 2026 году в гамме британской марки останется единственная модель с двигателем внутреннего сгорания: кроссовер J-Pace.

Электрический кроссовер Jaguar i-Pace был представлен весной этого года. Сегодня автомобиль можно купить и в России.

Практически одновременно свои электрические кроссоверы представили немецкие компании: Audi e-tron quattro и Mercedes-Benz EQC.

Фото: Porsche