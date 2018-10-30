Уникальный Porsche 911 Project Cold: его продали на аукционе за 10 минут!

Всего за 10 минут стоимость Porsche Project Gold на аукционе выросла до 2 743 500 евро.

Продажа особенного Porsche Project Gold на аукционе RM Sotheby’s Porsche 70th Anniversary Sale, который прошел в городе Атланте штата Джорджия (США), войдет в историю, как и сам автомобиль. Всего спустя 10 минут и 37 предложений с начала торгов стоимость лота выросла со 154 000 до 2 743 500 евро, то есть, по местным деньгам, до 3 120 457 долларов, или в переводе на рубли — до 205 131 495.

Этой моделью компания отпраздновала 70-летие своих спортивных автомобилей. Все вырученные деньги направлены в некоммерческий фонд Ferry Porsche Foundation.

Чем примечателен проданный Porsche Project Gold? Об этом в нашей фотогалерее.

Недавно Porsche Classic выпустила 77 экземпляров легендарного гоночного автомобиля по прозвищу Моби Дик — Porsche 935.

Компания Porsche выпустила немало уникальных автомобилей, среди которых выделяется этот — Porsche 959.

Фото: Porsche