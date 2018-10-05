Возвращение Моби Дика: Porsche возродила легендарную модель

Компания Porsche представила свой старый легендарный спорткар 935 на новой агрегатной базе, что вызвало восторг у поклонников марки.

Porsche 911
Porsche 911

Porsche > 911

У британской компании Jaguar Land Rover есть подразделение JLR Classic, которое занимается реставрацией и продажей классических автомобилей марок Jaguar и Land Rover. Простой и понятный бизнес. А у Porsche есть подразделение Porsche Motorsport, которое повторило историю на новом уровне: возродило легенду Ле-Мана 1978 года, получившего прозвище Моби Дик, на современной агрегатной базе.

Презентация особого спорткара состоялась в рамках спортивного фестиваля Rennsport Reunion VI, который прошел в Калифорнии (США) на треке Laguna Seca. Фестиваль примечателен тем, что на нем собираются и соревнуются владельцы автомобилей Porsche самых разных годов выпуска.

Стоимость нового Porsche 935 составляет 702 000 евро, и при этом ездить на нем можно только по гоночным трекам — у модели нет допуска на дороги общего пользования. Всего будет выпущено 77 экземпляров спорткара (почему не 78, по году выпуска легендарного Моби Дика?), а значит он обязательно станет коллекционной моделью. Все подробности в нашей фотогалерее.

Возвращение Моби Дика: Porsche возродила легендарную модель

Фото: Porsche
Возвращение Моби Дика: Porsche возродила легендарную модель

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