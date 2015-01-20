Первый электромобиль Porsche может иметь мощность до 750 л.с. и запас хода до 497 км.

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Porsche представила первого европейского конкурента Tesla Model S — электромобиль Taycan. Это полностью электрический четырехдверный спорткар мощностью до 750 л.с.

Версии Taycan Turbo и Turbo S уже доступны для заказа на сайте официального представительства бренда в России по цене от 10 643 000 и 12 943 000 рублей соответственно. Позже в продаже появятся более скромные версии спорткара. Напомним, что Tesla Model S в России стоит на 2 млн дешевле, следовательно, стоимость машин впоследствии может оказаться вполне сопоставимой.

Благодаря родословной Porsche Taycan имеет ряд преимуществ. Коэффициент аэродинамического сопротивления кузова немецкого электромобиля составляет всего 0,22, а его адаптивная пневматическая подвеска с трехкамерной технологией синхронизируется в режиме реального времени и дополнена системой стабилизации кренов.

В автомобиле предусмотрено несколько режимов вождения: Normal, Sport, Sport Plus и Range. Кроме того, есть возможность настройки индивидуального режима.

Мощность Porsche Taycan для России составляет 680 л.с. в версии Turbo и 761 л.с. в Turbo S. До скорости 100 км/ч автомобили разгоняются за 3,2 и 2,8 секунды соответственно. До скорости 200 км/ч Taycan Turbo необходимо 10,6 секунды, а Turbo S — 9,8 секунды.

Запас хода электромобилей может достигать 497 км в городе и 370 км на трассе. Таких результатов удалось достичь благодаря применению двухскоростной трансмиссии, в которой первая передача предусмотрена для разгонов, а вторая, имея большое передаточное число, — для езды с равномерной скоростью, что существенно экономит электроэнергию.

С помощью трехфазной зарядной станции 380 В аккумуляторы Taycan можно зарядить на 80% всего за 22,5 минуты. Пятиминутной же зарядки хватит почти на 100 км пути, чего в Европе вполне достаточно, чтобы доехать до следующей зарядной станции. От обычной бытовой розетки спорткар заряжается за 11 часов.

Длина нового Porsche Taycan составляет 4963 мм, а его ширина достигает 2144 мм. Колесная база спорткара равна 2900 мм. Для сравнения, Tesla Model S имеет длину 4980 мм, ширину 1964 мм и колесную базу, равную 2960 мм.

Новый Porsche Taucan установил рекорд прохождения Северной петли Нюрбургринга за несколько дней до своей премьеры.

Фото, видео: Porsche