Электромобиль Porsche стал рекордсменом еще до премьеры

До премьеры серийного Porsche Taycan остаётся чуть больше недели.

Гоночная трасса Северная петля Нюрбургринга не просто является самой и длинной сложной в мире, но и заодно выполняет роль требовательного тестового полигона для автомобилей. Инженеры тестируют новинки, а заодно ставят рекорды круга, которые служат отличной рекламой для производителя.

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Естественно, не стал исключением и дебют первого серийного электромобиля Porsche. Несмотря на то, что модель Taycan покажут только 4 сентября, она уже стала рекордсменом Нордшляйфе. Правда, не в абсолютном зачёте электромобилей, а среди четырёхдверных моделей на батарейках.

Предсерийный прототип новинки под управлением тест-пилота Porsche Ларса Керна прошёл круг протяжённостью 20,6 км за 7 минут и 42 секунды. Этого оказалось достаточно, чтобы назвать новый Taycan самой быстрой моделью своего класса на Нордшляйфе.

Примечательно, что характеристики электромобиля до сих пор не раскрыты. Известно лишь, что Porsche Taycan получит полный привод и пару электродвигателей, суммарная отдача которых составит «более 600 л.с.». Разгон с места до первой «сотни» займёт менее 3,5 секунд, а максимальная скорость превысит 250 км/ч.

Недавно компания Porsche выпустила новое поколение легендарного 911-го. О том, каким получился автомобиль, читайте здесь.

Фото, видео: Porsche