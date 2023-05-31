8 горячих автоновинок лета 2023 – опять «китайцы»? Не совсем

Российский авторынок переформатируется ускоренными темпами. Совсем недавно к нам пришли бренды Hongqi и BAIC, а летом ассортимент пополнится еще двумя марками: Jetour и Foton. Привыкаем к новым, непривычным названиям.

Chery Arrizo 8

Последние семь лет компания Chery поставляла в Россию только кроссоверы. Наконец-то затянувшаяся пауза прервана: в июне начинаются продажи четырехдверного Arrizo 8.

По габаритам то аналог VW Passat (длина – 4780 мм, ширина – 1843 мм, высота – 1469 мм). Дизайн экстерьера современный, не без апломба. Как вам, например, четыре выхлопных патрубка?

Интерьер выполнен в одинаковой стилистике с кроссоверами Chery – виртуальная приборка так же накрыта общим стеклом с экраном медиасистемы.

Пока заявлен только один силовой агрегат: турбомотор 1.6 отдачей 197 л.с. и 290 Н.м вместе с 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод – передний. В дальнейшем может добавиться гибридная модификация.

Chery Arrizo 8

Evolute i-Sky

Обещанные еще в прошлом году модели i-Jet и i-Van подзадержались в производстве. Роль флагмана перехватывает новенький переднеприводный кроссовер i-Sky. В основе (как и уже выпускаемых Эволютов) лежит автомобиль Dongfeng. На этот раз – Forthing Thunder, дебютировавший прошлой осенью. По размерам i-Sky напоминает модель Mazda CX-5.

Установленный над передней осью электромотор развивает 204 л.с. Питание он получает от тяговой батареи емкостью 85,9 кВт·ч. Заявленный запас хода – 511 км. В реальных условиях можно проехать 400 км. Но для электромобиля это тоже неплохо.

В отличие от родственных автомобилей Voyah, модификация с гибридной силовой установкой предлагаться не будет.

Evolute i-Sky

Exeed RX

Компания Exeed продолжает использовать лексусовские индексы в обозначении своих кроссоверов: вслед за LX анонсирован RX (на домашнем рынке называется Yaoguang). По габаритам, впрочем, он куда ближе к Lexus NX: длина кузова составляет 4781 мм.

Салон оснащен богато: кожа наппа, панорамная крыша, проекционный дисплей, вентиляция сидений и полный комплект обогревов.

В России RX будет предлагаться только с полным приводом. Причем – впервые для марки Exeed – будет возможность принудительной блокировки межосевой муфты. Турбомотор 2.0 для нашего рынка дефорсирован до 249 л.с. и 385 Н.м. В тандеме с ним работает 7-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями.

На домашнем рынке в оснащении числятся адаптивные амортизаторы. Но снабдят ли ими российские машины, пока неясно.

Exeed RX

Jetour X90 Plus

Первенцем новоявленного бренда в России станет полноразмерный кроссовер X90 Plus. Импозантную внешность разработал переманенный из Форда Джеймс Хоуп, в портфолио которого такие известные машины как Ford Mustang, Galaxy, Lincoln Town Car.

Внушительная длина кузова (4858 мм) позволила разместить в салоне три ряда сидений. Внутри – богатая отделка и щедрое оснащение. Из примечательных элементов отметим полностью сенсорную центральную консоль. Из аналогового на ней только два кругляша управления климатом.

В основе лежит агрегатная база Tiggo 8 (марка Jetour является дочкой Chery). Ожидается два варианта турбомоторов: 1.6 (197 л.с.) и 2.0 (в Китае он выдает 254 л.с., но для России его должны чуть дефорсировать). В тандеме с ними работает 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями. В отличие от Tiggo привод – только передний.

Jetour X90 Plus

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