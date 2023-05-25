Купил китайский премиум за 4 ляма – и не раз вспомнил старый BMW

Материнская Chery модели своей «дочки» Exеed позиционирует как премиальные. А вот что об этом думают владельцы компактного кроссовера Exeed LX.

Салон: красивый, но маркий

Интерьер LX впечатляет. Салон хорошо собран, материалы выглядят дорого и качественно. Дизайн – будто сборник лучших цитат: объединенные одним стеклом экран медиасистемы и приборная панель – как у Мерседеса, центральная консоль – как у Рейндж Ровера. Жаль только, что некоторые детали быстро теряют презентабельный вид.

«Центральная консоль заляпывается быстро, на солнце видны отпечатки. Выход – закатать в пленку, можно матовую», – делится опытом владелец с ником 19084708 из Москвы.

«Материалы салона и сидений радуют, приятная прострочка, мягкий пластик в видимых местах. Там, куда не падает взгляд и не дотягивается рука, использован дешевый дубовый пластик», – пишет владелец полноприводной модели с ником zobeerg из Екатеринбурга.

Место водителя: «китайская» посадка

У мягких удобных сидений есть боковая поддержка, настраиваемый поясничный подпор, подогрев, вентиляция, электрорегулировка. Но «скроены» сиденья не лучшим образом: посадка высокая, а подушка короткая – ноги будут уставать в дальней поездке.

«Высокому человеку (у меня рост 186 см) будет сложно удобно усесться. Во-первых, сиденье хочется опустить еще… В самом нижнем положении голова не упирается в потолок, но обзор перекрывает зеркало заднего вида и центральный блок с датчиками.

Во-вторых, сиденье коротковато - ноги висят. Переднее правое кресло не регулируется по высоте. Когда я еду пассажиром, вынужден настраивать сиденье в более лежачее положение, чтобы не чиркать головой потолок», – делится опытом владелец с ником zobeerg из Екатеринбурга.

«У высоких людей ростом более 180 см возникнет вопрос к рулевой колонке и низкому потолку. Обязательно настройте место под себя и оцените, подходит ли автомобиль вам», – советует владелец с ником Mashinich из Москвы. И добавляет: «Обогрев сидений работает и на спинку (в отличие от переднеприводных LX), но при сильном морозе прогревает медленнее, чем хотелось бы».

На втором ряду просторно, но сиденья не регулируются. Стекла до конца не опускаются. Зато есть подогрев и USB-разъемы.

Функционал: расположен неудобно

Современная реальность – минимум физических кнопок. Выглядит модно и дорого. Но, как выяснилось, это не совсем удобно. Кроме того, на верхней части панели некуда положить смартфон. Только в нишу под центральной консолью.

«Это не только несподручно, а просто опасно, тянуться в нишу за смартфоном. Я уже не говорю о пользовании навигатором», – недоволен владелец с ником zobeerg из Екатеринбурга.

Владелец с ником Mashinich из Москвы перечислил все замеченные им недостатки эргономики.

«Сенсорные кнопки в нижней части консоли активируются с неприятным звуком «клика». Отсутствует индикация на приборке при переключении режимов фар и работы дворников.

Кнопка обогрева лобового стекла спрятана в экране, а кнопки обогрева заднего стекла и рециркуляция продублированы и там, и на консоли. Еще одна странность: китайцы заблокировали привычные крутилки от корректора фар и яркости подсветки приборки. Эти настройки живут далеко в меню головного устройства. Хотя такой же блок есть в модели TXL, и там эти крутилки рабочие.

Салон смотрится дорого! Заманчивый дизайн, качественные материалы, добротная сборка, оборудование по последнему слову технической моды. Взгляните хотя бы на дисплей, растянутый от водительской двери до центральной консоли. Стильно и современно!

Подстаканники в центральной консоли неудобные, туда нельзя нормально поставить два стакана кофе (ниши расположены близко друг к другу). К тому же правая рука ложится ровно на стаканы.

Некуда положить телефон. Использовать для него место под центральной «парящей» консолью неудобно.

Гнёзда зарядки медленные. Хотелось бы поддержки быстрой зарядки по кабелю. Беспроводная зарядка тоже медленная».

«Персональными настройками сидений и зеркал пользоваться неудобно. Выбирать из памяти настройки кресла – это боль!

Нет физических кнопок. Всё еще усугубляется тем, что после посадки в авто мультимедиа проигрывает бесполезную анимацию и серьезно тормозит после загрузки. Требуется около минуты (с кучей ложных срабатываний и промахов), чтобы провалиться глубоко в меню и вызвать свои настройки кресла.

Вынесли бы выбор режима на главный экран мультимедиа в отдельный настраиваемый виджет, можно было бы обходиться одним тапом», – недоумевает владелец с ником zobeerg из Екатеринбурга.

Динамика: улучшилась

У полноприводного Exeed LX – новый двигатель, турбомотор объемом 1,6 л (такой же под капотом у TLX). Правда, «лошадок» прибавилось всего три – мощность мотора из-за налогов «придушили» до 150 л.с. (со 186 л.с.).

В паре с двигателем трудится семиступенчатый робот. Передачи он меняет быстрее, чем вариатор на переднеприводном автомобиле, поэтому полноприводная версия стала динамичнее. Но, как пишут владельцы, ждать чудес динамики от кроссовера не стоит.

«Динамики на обгон хватает. Нужно понимать, что Exeed — это не болид, гонять на нем просто невозможно в стоковом состоянии», – предупреждает владелец с ником Mashinich из Москвы.

Управляемость: малоинформативный руль

Управляется полноприводная версия ощутимо лучше переднеприводной, но до идеала далеко. Тем более, что «пустой» руль недостаточно хорошо адаптируется к набору скорости (на это жалуются и владельцы переднеприводной версии).

«Связь с рулем слабая. Но для спокойной и размеренной езды то, что нужно, – руль легкий», – делится опытом владелец с ником 19084708 из Москвы.

«Чувствуется боковая раскачка. Поначалу есть переживания за педаль тормоза, которую приходится давить сильнее обычного. Также приходится прислушиваться к рулю, особенно в поворотах, контролируя происходящее глазами, а не руками.

К этому поведению привыкаешь через пару дней и сильного дискомфорта не ощущаешь», – делится ощущениями владелец с ником Mashinich из Москвы.