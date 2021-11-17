Мы протестировали интересные и полезные штуки: разнесенный радар-детектор стационарной установки — на протяжении года, видеорегистратор на три камеры и беспроводные компрессоры с добавочными функциями.

Радар-детектор R‑Bot: зимний тест

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Ровно год назад мы рассказали о необычном радар-детекторе Silverstone. Модель R‑Bot подразумевает установку радарного и GPS-модулей вне салона машины. Адресовано такое решение владельцам премиальных автомобилей с атермальными стеклами, через которые гаджет не видит ни спутники, ни излучение измерителей скорости.

Редакционная Веста, конечно, не входит в целевую аудиторию разнесенного детектора, но помочь проверить его работу может не хуже. Изначально мы установили снаружи, за решеткой радиатора, только радарный блок. Но, подумав, вынесли и приемник GPS. На Весте-то он и в салоне работает, однако по замыслу должен жить на морозе.

Радарный блок детектора R‑Bot, отслуживший год на открытом воздухе. Непрезентабельный внешне, но полностью работоспособный. Грязь есть и на обратной стороне модуля. Не будь качественной изоляции места выхода провода, внутренности точно скончались бы за одну зиму. Проводу тоже досталось от реагентов и перепадов температур. Но ему, толстенному, хоть бы хны: не потрескался и гибкости не утратил.

OLED-экран я сначала поставил в левый верхний угол ветрового стекла, но это была плохая идея — некомфортно перефокусировать взгляд на слишком близко висящий дисплей. Переставил в нижний угол.

Зима в Москве выдалась знатная: с обилием снега и ночными температурами за минус 30 ˚С. В морозы настоятельно рекомендуется регистраторы и радар-детекторы забирать из машины домой, чтобы не сокращать им жизнь. Поэтому, создавая R‑Bot, нужно было не только разнести блоки физически, но и подготовить их к работе в суровых условиях.

Гаджет справился: включался ежедневно и по итогам испытаний снят с машины в полностью рабочем состоянии. Помощи он попросил только единожды и имел полное на это право. Одну из региональных трасс дорожники настолько щедро завалили от гололеда песком, что он лег на всю переднюю часть Весты чуть ли не сантиметровым слоем. Пришлось пошуровать щеткой.

Ни снегопады, ни реагенты на работоспособность радарного модуля не влияли.

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Год назад цену Silverstone называл только предварительную — 19 500 рублей. К сегодняшнему дню она почти не выросла: аппарат стоит 20 тысяч ровно. Дорого, но в некоторые машины другой радар-детектор и не поставишь — работать не будет. Да и тем, кто не любит провода на виду, R‑Bot тоже приглянется.

Третий глаз

Видеорегистраторы с двумя камерами — не редкость. Они бывают двух типов. Более распространенный — с выносной камерой для задней части кузова, работающей также и как ассистент парковки. Можно найти модели с парой объективов в одном корпусе. Второй записывает обстановку в салоне. Это полезно для таксистов.

А можно три сразу? Можно. Есть дорогой Blackview за 17 тысяч. Есть на удивление много, больше 20 моделей, заведомого треша. Ну не поверю, что дешевле 5000 можно купить три достойные камеры! А вот в среднем диапазоне — всего три-четыре аппарата. Среди них новинка — Dunobil Oculus Tribus, который можно взять за 7000 рублей.

Так видит салон машины внутренняя камера Dunobil Oculus Tribus. Изображение отзеркалено, и это не изменить. Угол наклона настраивается в широких пределах.

Задняя камера записывает ролики с разрешением 640 на 480 пикселей. Как ассистент парковки сгодится, но рассмотреть детали не рассчитывайте. Иной раз даже сигналы светофора распознаются с трудом. А вот обе камеры в корпусе — Full HD (1920 на 1080 точек). Увы, но фронтальный объектив в нашем традиционном тесте на читаемость номеров не блеснул. Днем не дошел до семи метров, не сумев побороть засветку от солнца, что на моей памяти случается впервые. И в темноте его подвела засветка — на сей раз от фар. Это штука частая, но хотя бы три метра дальности обычно набирается. Салонная камера отработала нормально. К качеству дневной картинки претензий нет. Ночью ИК-подсветка качественно озаряет первый ряд, старается добить и до второго. Но в полной темноте нужна совсем другая мощность.

Dunobil Oculus Tribus отработал несколько дней без сбоев. Не терял выставленную дату, несмотря на отсутствие синхронизации по GPS. Сохранял все фрагменты при аварийном отключении. В целом — работоспособен, но по характеристикам не блещет. Аппарат и сам компактный, и обладает очень маленьким кронштейном на двухстороннем скотче, что удобно. При снятии придется отключать два провода: питания и выносной задней камеры.

«Качки» с добавками

В линейке того же Dunobil появились любопытные девайсы Luft Klein и Luft Power. Выглядят как привычные пускачи или очень большие пауэрбанки (переносные аккумуляторы). Эти функции (в зависимости от модели) в них тоже есть. Но в первую очередь они — автомобильные компрессоры.

Пять-семь минут, и Dunobil накачает 16‑дюймовое колесо легковушки от нуля до 2,1–2,2 атм. Младший Luft Klein при выполнении той же задачи потратит львиную долю заряда, но с задачей тоже справится.

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Заряжаешь встроенный аккумулятор дома, и у тебя с собой полностью автономный гаджет, спасающий при проколе колеса. Особенно порадуются мотоциклисты. Обычный компрессор никто с собой не возит, ибо большой. И прикуриватель для его подключения есть далеко не на всех байках.

Нужное давление выставляете на дисплее перед запуском, и по его достижении насос сам отключится. Для удобства есть установки для машины, мотоцикла, велосипеда или мяча, а также переключение единиц измерения.

Шланг в комплекте короткий, всего 20 см. Если ниппель окажется не у земли, можно оставить устройство на весу. На работу это не влияет.

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Младшая модель Klein — это батарея на 6000 мА·ч. Через зарядку от смартфона она полностью зарядилась за полтора часа. Колесо 205/55 R16 от нуля до 2,1 атм аппарат накачал за семь минут, потратив три четверти аккумулятора. Много, но ведь спустившая в ноль шина огорчает редко, чаще нужно просто подкачать несколько десятых атмосферы.

Остатка хватило еще на два колеса самоката, в которые компрессор без труда задул требуемые 5 атм. Только ближе к концу работы пару раз устройство отключалось, требуя паузу на остывание.

Старший компрессор Dunobil Luft Power имеет «крокодилы» для запуска двигателя.

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В Dunobil Luft Power уже 8800 мА·ч. Он то же самое колесо осилил уже за пять минут, а на индикаторе ушла всего четверть зарядки. Если в Кляйне за 5000 рублей из наворотов только фонарик и функция зарядки смартфона, то Power за 8500 рублей может и двигатель запустить. С севшим аккумулятором Весты гаджет справился играючи.

Опыт использования пускача в течение нескольких лет у меня есть, равно как и обычного китайского компрессора. Не вижу причин, почему должен оказаться ненадежным их гибрид. Задумал к следующему мотосезону и себе купить такой.

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Фото: «За рулем» и depositphotos