6 занятных (и полезных) устройств для вашей машины

Найти потерявшуюся машину, оригинально защититься от угона, установить Bluetooth-соединение в любом автомобиле — помогут устройства из нашей традиционной подборки товаров с Алиэкспресс.

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Если потеряли машину на парковке...

GPS-трекер помогает определить местоположение вашего автомобиля, например, если потеряли автомобиль на парковке (скорее всего, впрочем, только под открытым воздухом) торгового центра или если — тьфу-тьфу! — угнали. Оно не относится к специальным техническим средствам, поскольку в нем нет встроенного микрофона и оно не закамуфлировано под другой предмет. Так что пользоваться им можно без опасений попасть под статью 138 УК РФ о нарушении тайны переписки и переговоров, за нарушение которой положен крупный штраф или даже срок.

Для активации нужно вставить в трекер SIM-карту, зарядить аккумулятор (хватает на 90 дней) и примагнитить к любой стальной детали автомобиля. Корпус водонепроницаемый, так что маячок можно установить даже на днище. Контролируют местоположение автомобиля через телефон, установив бесплатное приложение. Цены на такой маячок начинаются с 2700 рублей.

Трекер может комплектоваться зарядным устройством, работающим от бортсети автомобиля. Удобно — не надо таскать домой подзаряжать.

Если садится аккумулятор...

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Часто у неновых автомобилей появляются большие утечки тока, высаживающие за несколько недель аккумулятор в ноль. Поэтому тем, кто ездит на машине от случая к случаю, можно установить выключатель «массы», размыкающий цепь от минусовой клеммы аккумулятора до кузова. Такие устройства до сих пор пользуются спросом, поэтому разработчики доработали выключатель, снабдив дистанционным управлением с брелока. Теперь его можно использовать как простую противоугонную систему. Кстати, сам выключатель потребляет ничтожно малый ток (0,0085А) — ему понадобится больше полугода работы, чтобы разрядить аккумулятор легковушки. Цена устройства — от 4500 рублей.

Устройство может применяться не только на автомобилях, но и на катерах, яхтах, снегоходах и квадроциклах, у которых аккумулятор находится не на виду.

Если у вас магнитола без Bluetooth и USB...

Купите трансмиттер. Подключается он предельно просто — вставляется в 12-вольтовую розетку. Трансмиттер может передавать на головное устройство автомобиля музыку с телефона по протоколу Bluetooth и с плеера по кабелю с разъёмами для наушников (3,5 мм mini-jack). Есть слот под microSD — записанные на карте треки можно также прослушивать через штатную аудиосистему. Трансмиттер позволяет устроить в автомобиле полноценную громкую связь — звук пойдет из автомобильных динамиков. Предусмотрен также USB-разъем для зарядки устройств. Цена такого трансмиттера — 750 рублей.

Приборы с серебристым или глянцево-черным корпусом гармонично впишутся в любой интерьер.

Если спустила шина...

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...сейчас быстро подкачаем. Но дальше надо распутывать провода и лезть в машину, чтобы подключить компрессор в розетку. Не всем охота. Чуть проще будет с компактным компрессором, работающим от аккумуляторов. Колесо накачивает не медленнее большинства проводных устройств. Есть встроенный цифровой манометр. Устройство весит около килограмма — его можно даже бросить в рюкзак, отправляясь на велопрогулку. Стоит в среднем 2700 рублей.

Компрессор снабжен шлангом и набором насадок.

Если прокололи колесо...

Отследить в движении, в какой шине утечка воздуха, поможет система контроля давления в шинах. В комплект входят четыре датчика, которые устанавливаются в колеса вместо стандартных вентилей, и блока индикации в салоне. Последний подключается в автомобильную розетку и выдает на дисплее информацию о давлении во всех колесах одновременно. Заряда батареи в датчиках хватает на три года. Почему так долго? Датчики активируются под действием центробежной силы, и поэтому потребляют энергию только при движении автомобиля. Цена — от 2200 рублей.

Принимающий прибор снабжен гнездом USB для зарядки смартфона (максимальный ток 2,1 А).

Если привыкли переобуваться сами...

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В аккуратном кейсе уложены домкрат, компрессор и гайковерт с электроприводом. Питаются устройства от 12-вольтовой розетки либо от АКБ. Домкрат поднимает любую легковушку, кроссовер и легкий коммерческий автомобиль полной массой до 5 т. Его можно подставить под порог не ниже 155 мм и поднять максимум на 450 мм. Ударный гайковерт открутит даже перетянутый колесный крепеж (максимальный момент 380 Н∙м) и снабжен головками под четыре распространенных размера. Встроенный в корпус домкрата компрессор со стрелочным манометром развивает давление до 8 бар — накачаете даже колесо большого кроссовера или минивэна. Все хорошо, кроме цены — за 15 000 рублей можно десять лет перекидывать колеса силами шиномонтажников.

Роскошный подарок автомобилисту, который любит сам переобувать автомобиль.

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