3 полезных автогаджета: мини-обзоры

Изучили усовершенствованный прибор-антисон Dunobil, комбоустройство в виде зеркала IBOX и разнесенный радар-детектор стационарной установки Silverstone.

Стационарный радар-детектор

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Радар-детекторы, реализованные в виде нескольких отдельных блоков под скрытую установку, раньше выпускали несколько производителей. Но они потихоньку вымерли, и на то были веские причины: отказывал под влиянием реагентов подкапотный модуль, цена кусалась и любителей стационарного монтажа было немного. Silverstone решил войти в воду второй раз, учтя ошибки предшественников.

У детектора R‑Bot радарный блок сделан на совесть. Никаких разъемов, ведь даже в расположенные на обратной стороне гаджета контакты залетает грязь и соль. Из корпуса выходит качественно заизолированный провод. Причем толстый — такой не сгниет. Его заводят под приборную панель, где соединяют с другими блоками. Центральный — с динамиком и USB-портом для обновления софта. Его лучше установить скрытно, а от USB-розетки вывести провод-удлинитель для подключения флешки. Например, в бардачок.

Компоненты разнесенного радар-детектора Silverstone R‑Bot и пример их установки на машину: 1 — радарный блок; 2 — OLED-дисплей; 3 — динамик и центральный блок; 4 — GPS-антенна.

OLED экран хорошо знаком по обычным радар-детекторам, хотя кнопки управления при нем оригинальные. Дисплей плоский и небольшой, и его удобно расположить в левом верхнем углу ветрового стекла: аккурат перед глазами и при этом не мешает обзору. GPS-модуль можно вывести в любое удобное место.

Целевая аудитория делится на две группы. Первая — немногочисленная, зато платежеспособная. Это владельцы премиальных машин, на которых установлены атермальные стекла с «металлическими» прослойками. С такими в салоне не работают ни GPS, ни радар-детектор. Вторая группа побольше, и увеличивается с каждым днем — те, кто не любит висящие провода.

Аппарат пока не серийный. Ориентировочная цена — около 19 500 рублей. Дорого, но оправданно. Добротно сделано не только «железо», но и прошивка. Сигнатурное определение измерителей скорости очень четкое.

Мы протестировали прибор комплексами Аматой (550–700 м), Бинаром (850 м), Визиром (800 м), Кордоном (350 м) и Скатом (200 м). В базе камер всего две помарки на 50 пройденных объектов. Ложное срабатывание проявилось лишь однажды; на системы активной безопасности машины, как и положено, не среагировал. А как будет вести себя гаджет в эксплуатации, расскажу чуть позже. Поставил Silverstone R‑Bot на редакционную Весту. Посмотрим, как подкапотный блок переживет зиму и надежна ли система в целом.

Антисон-устройство

Два года назад я тестировал устройство‑антисон Dunobil Insomnia и остался доволен его функционалом. Сейчас вышла обновленная версия с GPS-модулем. Дополнение нелишнее: прежде аппарат поднимал тревогу и на стоянках тоже, так как не мог распознать, едет автомобиль или стоит.

Новая Insomnia GPS (на фото слева) стала крупнее. И крепёж достаточно громоздкий. Представьте, что под ветровым стеклом вы разместили смартфон на креплении, видеорегистратор и радар-детектор…

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Режим молчания действует на скорости до 20 км/ч. Это уже на случай маневров на парковке. При этом водитель не только может, но и должен смотреть по сторонам. Полезна ли такая функция? Ведь в пробках Insomnia не будет призывать к внимательности любителей «повтыкать» в смартфон.

В остальном без изменений. Аппарат очень четко и грамотно распознает реальную опасность. Посмотреть в зеркала, коротко покликать в мультимедийку — можно. Отвлекаться от дороги на более длительное время — нельзя.

Dunobil Insomnia распознает повернутую голову и прикрытые глаза! В первом случае прозвучит только фраза, призывающая быть бдительным. Во втором же водитель услышит ещё и пронзительный писк.

GPS-модуль заметно поднял цену. Обычную Инсомнию можно купить за 6900 рублей, а «спутниковая» стоит от 9900 рублей. Великовата прибавка за один только GPS. Однако если прибор спасет от аварии, любую цену можно оправдать.

Комбоустройство вместо зеркала

Комбоустройства в формате салонного зеркала заднего вида уже были на наших тестах и по некоторым функциям показали большое отставание от классических. В частности, никто из них не увидел лидар, лазерный измеритель скорости.

Компания IBOX базируется в Татарстане, где на дорогах применяются лазерные Полисканы. Ни них разработчики и натаскивают свой комбо Range LaserVision WiFi Signature Dual. Удалось им устранить распространенные недостатки?

Установленный в Весте прибор IBOX Range LaserVision WiFi Signature Dual (нельзя покороче имя придумать?) сильно дрожит на ходу: штатному зеркалу не хватает силы фиксации. Проверил на паре иномарок — держится почти идеально.

Скриншот читаемости номерных знаков регистратора IBOX. День: 8 м. Скриншот читаемости номерных знаков регистратора IBOX. Ночь: 7 м.

С имевшейся в моем распоряжении Аматой зеркало действительно совладало уверенно (500–600 м в зависимости от «прицела»). Ушли ложные распознавания «бесшумных» Автоураганов как лазерных измерителей скорости. Не было проблем с Бинаром (500 м) и Визиром (600 м), которые Айбоксы в двух прошлых тестах брали крайне неуверенно или вовсе игнорировали.

А вот на Кордон — ноль реакции. И на популярный в Подмосковье Скат зеркало запищало лишь за 150 м. Выходит — одно починили, а другое сломали? Как я выяснил, производитель работает над ошибками.

База камер показала всего два промаха из полусотни столичных и областных камер. Это уровень лучших в недавнем тесте радар-детекторов. Появились в памяти и комплексы контроля остановки с правильной прошивкой — включением оповещения только при падении скорости ниже 20 км/ч. Спасибо производителю за реакцию на наши замечания.

На видео сил, видимо, уже не хватило. Смотришь записи, и картинка кажется четкой, без шумов. Однако придирчивый тест на чтение номерного знака стоящего автомобиля показал более чем скромную для Full HD камеры дальность: 8 м днем и 7 м ночью.

Цена комбозеркала — 16 000 рублей. Как оправдание высокой цены прибор имеет вторую камеру с разрешением Full HD (снимает чуть хуже основной) и возможность обновлений через Wi-Fi. Очевидный плюс комбозеркала — отсутствие перед глазами водителя лишних приборов и висящих проводов.

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