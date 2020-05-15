Очень подробный тест семи радар-детекторов с видеорегистратором и GPS

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Каждый тест радар-детекторов
непременно сопровождают комментарии с обвинениями в том, что мы провоцируем нарушение ПДД. Помилуйте: будь организация движения на наших дорогах адекватной и понятной, не было бы нужды в таких приборах. А так вот вам несколько примеров в качестве доказательств.
- На 30‑километровом отрезке подмосковного Дмитровского шоссе 12 раз меняется скоростной режим. И это не только стандартные смены — 90-60-90 км/ч. Есть отрезок с лимитом 80 км/ч в населенном пункте и три загородных участка с максималкой 70 км/ч.
- Второй год экспериментируют с ограничением на магистрали М‑2 в Подмосковье: то 110, то 90 км/ч.
- А самый излюбленный ход — открыть дорогу после реконструкции, оставить на ней бредовое ограничение 60 км/ч, расставить камеры, собрать урожай штрафов и лишь через годик-полтора повесить адекватные знаки.
Поэтому и смотрят водители больше на знаки, чем на дорогу. Не факт, что сегодня висят те же, что вчера. Это безопасность? Нет, это бизнес. Вот пока у автомобилистов стремятся отнять деньги любой ценой, имеют право на жизнь и радар-детекторы.
Классика
В прошлом году мы впервые познакомились с новым форматом комбоустройств — в виде салонного зеркала заднего вида. Сравнение с другими типами «комбайнов» показало: они проигрывают по качеству видео и распознаванию измерителей скорости. Дадим комбо-зеркалам время на профессиональный рост — пока не появятся образцы под известными брендами, занимающими высокие места в наших тестах — и протестируем устройства более привычных форм-факторов.
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Несмотря на молодость гибридов, у них уже есть своя «классика жанра» — горизонтально ориентированные гаджеты с классической рупорной антенной. Этот видеорегистратор не накладывает никаких ограничений на внешний вид и габариты, а у радар-детекторов именно приёмник сигналов диктует условия. От «традиционалистов» выступают Playme P600SG (15 990 рублей), Eplutus GR‑95 Signature (7100 рублей) и Mio MiVue i90 (12 990 рублей). Playme P600SG в прошлом году разрушил миф о том, что комбо работают хуже монофункциональных гаджетов — и хорошо себя зарекомендовал.
Гибрид Eplutus GR‑95 Signature, как и зеркало той же марки год назад, поражает ценой. За такие деньги сделать нормальное устройство и наладить его законный ввоз в Россию нереально! Чем это чревато — мы показывали на примере видеорегистраторов. Да и комбо в предыдущем тесте, несмотря на низкую цену, не вызвало желания его приобрести.
Компания Mio несколько лет назад прекратила выпуск радар-детекторов. И переключилась на комбоустройства, объяснив это снижением спроса на моно-гаджеты. В 2019 году первенцы MiVue i85 и i88 не успели в наш сравнительный тест. Теперь же у нас в руках новый прибор с индексом i90.
Единственный замеченный недостаток Сильверстоуна — иногда долго, до минуты-полутора, ищет GPS.
Единственный замеченный недостаток Сильверстоуна — иногда долго, до минуты-полутора, ищет GPS.
Playme на фоне соперников‑одногодок выглядит слегка архаично. Работает при этом отлично. Добавить бы еще метр-другой к дистанции читаемости номеров.
Playme на фоне соперников‑одногодок выглядит слегка архаично. Работает при этом отлично. Добавить бы еще метр-другой к дистанции читаемости номеров.
Гонки по вертикали
Новые «горизонтальные» гибриды появляются всё реже. Рынок захватывают устройства с плоской патч-антенной, а производители ведут борьбу за уменьшение размеров. Уже есть аппараты, которые ненамного крупнее видеорегистраторов. Один из главных недостатков «комбо» практически побежден!
В комплект гибридов iBOX и Neoline входит светофильтр. В темноте помогает.
В комплект гибридов iBOX и Neoline входит светофильтр. В темноте помогает.
Компания «вертикалок» представлена малоизвестным гибридом Roadgid X7 Gibrid GT (11 450 рублей), новинкой от Silverstone — моделью Hybrid X‑Driver (12 990 рублей), очень дорогим Neoline X-Cop 9200 (23 490 рублей) и новичком наших тестов — компанией iBOX с моделью F5 Laservision WiFi Signature (15 000 рублей).
Roadgid вызывает некоторое отторжение уже своим названием. «Gibrid» вместо грамотного «Hybrid» заставляет вспомнить страшные АЗС с надписями «Benzin» или «Dizel». Но — попробуем прибор в деле.
Silverstone сделал самое компактное комбо в своей истории. И выглядит прибор аккуратно.
В 2019‑м мы не стали тестировать Neoline 9200 из-за высокой цены. Сейчас любопытство взяло верх: неужто этот аппарат вдвое лучше конкурентов — насколько он и дороже?
Компания iBOX делает упор на отлично проработанную радарную часть. Вдобавок этот гибрид — единственный в нашей компании имеет мобильное приложение для смартфона и светофильтр для улучшения качества видео (такой же фильтр есть у Неолайна).
Будем знакомы
Идеальный вариант крепления показывает Neoline.
Идеальный вариант крепления показывает Neoline.
К упаковке и качеству сборки не придраться. Даже малоизвестный Roadgid и дешевый Eplutus выполнены на хорошем уровне. А у последнего еще и экран сенсорный, чего нет у других моделей в нашей компании. К слову, откровенное «дно», которого хватает среди видеорегистраторов, у комбо встречается крайне редко. Наш тест это подтвердил: из десятков записанных файлов битого не было ни одного. Равно как и глюков у приборов.
Горизонтально ориентированные модели крупнее «вертикалок» — особенно выделяются габаритами Playme и Eplutus. Такие в карман не положишь.
По части крепежа все стандартно: присоска хорошего качества и кронштейн с язычком-фиксатором. У всех, кроме Неолайна. К стеклу он крепится на магните — самый компактный и самый удобный вариант в плане «снять-поставить». Но на десять тысяч рублей переплаты он не тянет. Однако не повлияет ли магнит на точность работы радар-детектора? На примере Неолайна ничего подобного мы не заметили.
Проверка метрами
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Сравнивать таблицы с результатами тестов разных лет напрямую нельзя. Радары по большей части одни и те же, но места их установки разнятся: камеры перевешивают активно. Однако в рамках одного материала выявить лидеров и аутсайдеров нетрудно — все находятся в одинаковых условиях.
Главное: тестировавшиеся устройства отработали без провалов. Даже набравшие минимальный «метраж» Mio и Roadgid в дуэлях с измерителями скорости выступили вполне уверенно. Лазерную Амату — и ту увидели все без исключения: не припомню такого успеха!
Единственный бросающийся в глаза промах случился у Айбокса против Бинара. Неплохой детектор почему-то отказался замечать простенький радар К‑диапазона. Попытки были, но… Во‑первых, он это сделал на меньшем расстоянии, чем остальные. Во‑вторых, детектирование не поднималось выше одного-двух делений на шкале и периодически пропадало. В реальной жизни водитель не примет такой сигнал за обоснованную тревогу.
Тройку лидеров составили Neoline, Playme и Silverstone.
* Для всех моделей: минимальная цена в Яндекс.Маркете на день подготовки материала.
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Eplutus GR-95 Signature
Eplutus GR-95 Signature
Цена* от 7100 ₽
Процессор Ambarella A12
Диагональ дисплея 3 дюйма
Заявленный угол обзора 170°
Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с
Знание стационарных камер 27 из 50
Тип крепления кронштейн + присоска
При такой цене можно было ожидать чего угодно, но аппарат не настолько хуже остальных, насколько дешевле. Если для вас главным является стоимость покупки и непременно нужно комбо — подходящий вариант.
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iBOX F5 Laservision WiFi Signature
iBOX F5 Laservision WiFi Signature
Цена от 15 000 ₽
Процессор Ambarella A12
Диагональ дисплея 2,4 дюйма
Заявленный угол обзора 170°
Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с
Знание стационарных камер 45 из 50
Тип крепления кронштейн + присоска
Самую распиаренную особенность гаджета — умение хорошо детектировать лазерные Полисканы — проверить можно только в Татарстане. Без нее гибрид оказался середнячком, хотя задатки лидера имеются.
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Mio MiVue i90
Mio MiVue i90
Цена от 12 990 ₽
Процессор AIT 8428Q
Диагональ дисплея 2,7 дюйма
Заявленный угол обзора 140°
Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 60 к/с
Знание стационарных камер 33 из 50
Тип крепления кронштейн + присоска
В Mio начали уделять внимание базе камер. Неплохо бы подтянуть радарную часть. И поставить более совершенную видеосоставляющую. Она у компании есть: полгода назад регистратор Mio C550 оказался лучшим в тесте по читаемости номеров.
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Neoline X-Cop 9200
Neoline X-Cop 9200
Цена от 23 490 ₽
Процессор Ambarella A12
Диагональ дисплея 2,0 дюйма
Заявленный угол обзора 135°
Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с
Знание стационарных камер 45 из 50
Тип крепления скотч + магнит
По совокупности результатов — чистое второе место. Но даже выступи Neoline вровень с Сильверстоуном, нет смысла платить за то же самое на десять с лишним тысяч больше.
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Playme P600SG
Playme P600SG
Цена от 15 990 ₽
Процессор AIT 8328Q
Диагональ дисплея 2,3 дюйма
Заявленный угол обзора 135°
Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с
Знание стационарных камер 37 из 50
Тип крепления кронштейн + присоска
Единственный существенный недостаток — архаичный громоздкий корпус. База камер не лучшая, но бонус заслужен за прошивку под Стрит Фальконы. В остальном очень хорошая модель, рекомендуем.
Лучшее комбо с рупорной антенной!
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Roadgid X7 Gibrid GT
Roadgid X7 Gibrid GT
Цена от 11 450 ₽
Процессор Ambarella A7
Диагональ дисплея 2,7 дюйма
Заявленный угол обзора 170°
Максимальное разрешение Super HD 2560×1080 при 30 к/с
Знание стационарных камер 40 из 50
Тип крепления кронштейн + присоска
Аппарат набрал скромный «метраж», но умудрился нигде не провалиться. Молчалив при работе систем активной безопасности. Неплох по съемке, пробелы в знании камер не фатальные.
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Silverstone Hybrid X-Driver
Silverstone Hybrid X-Driver
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Цена от 12 990 ₽
Процессор AIT 8339
Диагональ дисплея 3 дюйма
Заявленный угол обзора 145°
Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с
Знание стационарных камер 46 из 50
Тип крепления кронштейн + присоска
Гибрид заслужил единственную претензию — иногда дольше остальных ловит GPS. В остальном — не придраться при всем желании. И цена не кусается. В идеале хотелось бы ещё магнитное крепление, как у Неолайна.
Узнать в лицо
Метры сами по себе ничего не значат. Можно сделать прошивку, которая обеспечит детектору рекордную дальность — благодаря повышенной чувствительности. Только ложных срабатываний будет столько, что нервов не хватит. Важен баланс.
Eplutus удивляет сочетанием демпинговой цены и качественного сенсорного дисплея. Ожидали, что при такой стоимости не обойдется без глюков. Обошлось!
Eplutus удивляет сочетанием демпинговой цены и качественного сенсорного дисплея. Ожидали, что при такой стоимости не обойдется без глюков. Обошлось!
Roadgid звезд с неба не хватает и компенсирует это обаянием неформального общения: пожеланием «Ни гвоздя, ни жезла» при включении, фаталистическим «Финиш» в конце участка контроля средней скорости и укоризненным «Превышаем!». Плюс в приборе есть оригинальная функция предупреждения о том, что машина впереди тронулась. Работает криво, как и любая система безопасности, не установленная штатно.
Roadgid звезд с неба не хватает и компенсирует это обаянием неформального общения: пожеланием «Ни гвоздя, ни жезла» при включении, фаталистическим «Финиш» в конце участка контроля средней скорости и укоризненным «Превышаем!». Плюс в приборе есть оригинальная функция предупреждения о том, что машина впереди тронулась. Работает криво, как и любая система безопасности, не установленная штатно.
Roadgid и Mio набрали примерно одинаковую дальность. При этом первый «молчун», а второй пищит постоянно: трудно было вычислить реальную дальность детектирования Кордонов (мы делали это на дороге общего пользования). Тревога минимального уровня появлялась на дисплее задолго до того, когда становилось очевидным, что аппарат действительно заметил радар.
Silverstone и iBOX (если забыть о промахе последнего с Бинаром) тоже близки по дальности. Однако X‑Driver «тихий» настолько, что я даже попробовал ездить с включенным режимом «Трасса» по Москве. Молчит! Лишь единственный раз пискнул о несуществующем Кордоне.
iBOX же нередко выдает ложные срабатывания. Причем сразу в сигнатурном виде: мерещились ему в столице Радис и Крис, а при проезде под некоторыми Автоураганами дисплей выдавал предупреждение о Полискане (он применяется в Татарстане, на родине Айбокса: прибор на них натаскивали тщательно). В отсутствие таких измерителей скорости в Москве аппарат, видимо, старался похвастать своими знаниями, как ребёнок новой игрушкой.
Neoline и Playme по количеству ложных срабатываний отнесу к лидерам, Eplutus — к аутсайдерам.
Федот, да не тот
Прошлым летом мы устроили радар-детекторам особый тест — на устойчивость к электромагнитным и радиочастотным помехам от автомобиля. Гаджеты облучали сигналами систем активной безопасности пяти разных машин. Для разработчиков приборов это головная боль. «Почерк» излучения у каждой модели автомобиля свой, каждый нужно снять и внести в базу как ложную помеху. Иногда это сделать нереально, ибо сигнатура оказывается близка к какому-нибудь полицейскому радару, и детектор перестанет распознавать и его тоже.
Сейчас мы выставили против подопытных две системы — адаптивный радарный круиз-контроль на кроссовере Haval F7 и датчики контроля мертвых зон на седане Jaguar XF.
Китайский кроссовер не разбудил ни одно из семи устройств. С Ягуаром интереснее. Индифферентными к нему остались Silverstone, Neoline и Roadgid. Приборы Mio и Playme периодически просыпались, коротко о чем-то пикали и снова успокаивались. А вот Eplutus и iBOX оказались в жуткой зависимости. Через пару секунд после включения сканера мертвых зон приборы выдавали тревогу в К‑диапазоне как минимум на половину шкалы. Уверенный сигнал исчезал через две секунды после деактивации ассистента в машине.
Вердикт: ездить в таких условиях нереально, поскольку датчики и радары применяются даже на недорогих моделях вроде Арканы и Сида.
(Не) попасть в объектив
Знания стационарных комплексов фиксации нарушений у приборов разное. Из 50 проверочных точек меньше всего пропусков было у Сильверстоуна (четыре), Айбокса и Неолайна (по пять). За ними расположились Playme и Roadgid. Изобилуют пробелами базы Эплутуса и Мио. У последнего в конце февраля на сайте висел файл от декабря прошлого года. Больше двух месяцев «просрочки»!
Проработка предупреждений по GPS-координатам тоже разная. Eplutus не говорит, что камера целится в задний номер, зато знает немало несуществующих засад. Не реализован контроль средней скорости, в меню нет пункта с допустимым превышением. Вдобавок на исходе февраля предлагается скачать декабрьскую подборку, а ссылки с разных страниц сайта ведут на разные файлы.
На экране Айбокса нет часов (у всех остальных они есть).
На экране Айбокса нет часов (у всех остальных они есть).
iBOX говорит заранее о камере в спину, но не повторяет предупреждение в момент проезда радара и не всегда высвечивает соответствующую надпись на экране. Обновить гаджет можно через мобильное приложение. Да вот беда: дружит оно не со всеми смартфонами и в нашем случае почему-то закачало в аппарат более старую базу, нежели висела в тот же день на интернет-сайте бренда.
В Mio наконец-то уделили должное внимание базе. Теперь для каждого типа камер назначена своя фраза и пиктограмма. Раньше все комплексы были записаны как контролирующие скорости — других возможных нарушений по мнению гаджета они фиксировать не могли. Да и в целом занесенных в память камер стало больше. Хотя поработать еще есть над чем. В частности, на участке контроля средней скорости аппарат ее не высчитывает.
У Roadgid вылез косяк прошивки. Если прибор предупреждает о приближении к камере по GPS, то сигнал радар-детектора звуком не сопровождается, хотя может исходить от другого комплекса.
Только Silverstone предупреждает голосом о том, что впереди на небольшом расстоянии стоят две камеры подряд. Neoline пытается предупредить об этом на экране, но оповещение сложно заметить.
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Наконец, типично московская фишка — камеры контроля остановки Стрит Фалькон. Ещё два года назад правильную прошивку первым показал Silverstone: оповещение срабатывает только при снижении скорости до 20 км/ч. За это время грамотное решение скопировал только Playme, скорректировав порог до 30 км/ч.
Есть эти комплексы и в базе Mio, но предупреждение выводится на любой скорости. Neoline тоже хочет что-то «сказать», но динамик молчит, а на экране высвечивается только расстояние до камеры без указания ее типа. Недоработка прошивки.
Roadgid и iBOX Стрит Фальконы игнорируют, Eplutus знает их как камеры контроля скорости.
Также по бонусу заслужили Neoline и Silverstone. Первый по-военному быстро и чётко докладывает о всех данных камеры: «Автоураган. Зебра. 40. В спину». А Silverstone предлагает скачать прошивки с типом оповещения на свой вкус — короткими или длинными фразами. Рекомендую первый вариант.
За знания высший балл получает Silverstone, на второй строчке Playme и Neoline. На Eplutus полагаться нельзя.
Визит к окулисту
Примеры видеозаписей мы разместили на YouTube, они доступны по ссылкам ниже:
Предельное расстояние читаемости номерного знака днём.
Предельное расстояние читаемости номерного знака днём.
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По результатам дневной съемки все комбоустройства расположились кучно. При проезде вдоль ряда припаркованных машин они дают возможность прочитать номерной знак на скорости до 60 км/ч.
Замер дальности в статике почти всех испытуемых остановил на 10‑метровой отметке. Разве что Mio видит на метр меньше, а Silverstone — на метр больше. Моделям Neoline и iBOX съемный светофильтр не помог улучшить показатели. Более того, без него символы видны даже четче.
Ночью разброс оказался больше. Лидер и аутсайдер те же — Silverstone (10 м) и Mio (7 м). Съемный светофильтр смог показать разницу в изображении. У Неолайна она составила метр, у Айбокса — два. Вывод: «монокль» помогает, однако не гарантирует лучший результат. В нашем случае сложилось так, что оба прибора показали не блестящие результаты в штатном варианте, и фильтр их немного вытянул.
Так что если выберете для покупки Neoline или iBOX, надевайте насадку на объектив сразу и настраивайте ее вращением картинку потемнее.
Предельное расстояние читаемости номерного знака ночью.
Предельное расстояние читаемости номерного знака ночью.
Протокол заседания
Сравнительный тест — всегда повод поймать производителя на нюансах. Возьми я любую из семи моделей на одиночное знакомство, и впечатление осталось бы куда более приятным. В компании же четко выстраивается иерархия, и на вершину выбиваются те, кто больше внимания уделяет мелочам.
В радарной части не оказалось равных Сильверстоуну: максимальный «метраж», молчание на системы активной безопасности и минимум ложных помех. iBOX мог бы потягаться с ним в дальности, но спасовал в одной дуэли. И он больше «возбуждался» на постороннее. Неплохо не в первый раз выступили Playme и Neoline.
Подобная же картина с GPS-базой. Silverstone максимально продумал и наполнил ее. Далее — Playme (за прошивку под Стрит Фальконы) и Neoline (хорошее наполнение и идеальные предупреждения). iBOX в середнячках, остальные — в конце.
По «глазастости» видеорегистратора всех обошел Hybrid X‑Driver. На шаг позади Neoline, iBOX и Eplutus. Еще на полступени ниже стоят Playme и Roadgid. Mio оказался «недальновиден».
Mio MiVue i90 сделал большой шаг вперед по части базы камер, хотя слабоват по видео и радарной части.
Eplutus GR‑95 Signature обладает худшими знаниями о стационарных комплексах и дал многовато ложных тревог. Рекомендовать не будем (аппарат небезнадежен), но цена..!
Roadgid X7 Gibrid GT скромен по радарной части, в середнячках по «зрению» и базе камер: не провал, хотя на фоне остальных бледновато.
iBOX F5 Laservision WiFi Signature обладает неплохими задатками, хотя оставил впечатление недоточенного в мелочах.
Второе место разделили Playme P600SG и Neoline X-Cop 9200. Но цена последнего не дает спокойно спать: хорош, однако не вдвое.
Итого — победа Silverstone F1 Hybrid X‑Driver.