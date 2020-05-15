Очень подробный тест семи радар-детекторов с видеорегистратором и GPS

На испытаниях «За рулем» побывали самые новые комбоустройства. Спойлер: дорогое не значит лучшее.

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Каждый тест радар-детекторов непременно сопровождают комментарии с обвинениями в том, что мы провоцируем нарушение ПДД. Помилуйте: будь организация движения на наших дорогах адекватной и понятной, не было бы нужды в таких приборах. А так вот вам несколько примеров в качестве доказательств.

На 30‑километровом отрезке подмосковного Дмитровского шоссе 12 раз меняется скоростной режим. И это не только стандартные смены — 90-60-90 км/ч. Есть отрезок с лимитом 80 км/ч в населенном пункте и три загородных участка с максималкой 70 км/ч.

Второй год экспериментируют с ограничением на магистрали М‑2 в Подмосковье: то 110, то 90 км/ч.

А самый излюбленный ход — открыть дорогу после реконструкции, оставить на ней бредовое ограничение 60 км/ч, расставить камеры, собрать урожай штрафов и лишь через годик-полтора повесить адекватные знаки.

Поэтому и смотрят водители больше на знаки, чем на дорогу. Не факт, что сегодня висят те же, что вчера. Это безопасность? Нет, это бизнес. Вот пока у автомобилистов стремятся отнять деньги любой ценой, имеют право на жизнь и радар-детекторы.

Классика

В прошлом году мы впервые познакомились с новым форматом комбоустройств — в виде салонного зеркала заднего вида. Сравнение с другими типами «комбайнов» показало: они проигрывают по качеству видео и распознаванию измерителей скорости. Дадим комбо-зеркалам время на профессиональный рост — пока не появятся образцы под известными брендами, занимающими высокие места в наших тестах — и протестируем устройства более привычных форм-факторов.

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Несмотря на молодость гибридов, у них уже есть своя «классика жанра» — горизонтально ориентированные гаджеты с классической рупорной антенной. Этот видеорегистратор не накладывает никаких ограничений на внешний вид и габариты, а у радар-детекторов именно приёмник сигналов диктует условия. От «традиционалистов» выступают Playme P600SG (15 990 рублей), Eplutus GR‑95 Signature (7100 рублей) и Mio MiVue i90 (12 990 рублей). Playme P600SG в прошлом году разрушил миф о том, что комбо работают хуже монофункциональных гаджетов — и хорошо себя зарекомендовал.

Гибрид Eplutus GR‑95 Signature, как и зеркало той же марки год назад, поражает ценой. За такие деньги сделать нормальное устройство и наладить его законный ввоз в Россию нереально! Чем это чревато — мы показывали на примере видеорегистраторов. Да и комбо в предыдущем тесте, несмотря на низкую цену, не вызвало желания его приобрести.

Компания Mio несколько лет назад прекратила выпуск радар-детекторов. И переключилась на комбоустройства, объяснив это снижением спроса на моно-гаджеты. В 2019 году первенцы MiVue i85 и i88 не успели в наш сравнительный тест. Теперь же у нас в руках новый прибор с индексом i90.

Единственный замеченный недостаток Сильверстоуна — иногда долго, до минуты-полутора, ищет GPS.

Playme на фоне соперников‑одногодок выглядит слегка архаично. Работает при этом отлично. Добавить бы еще метр-другой к дистанции читаемости номеров.

Гонки по вертикали

Новые «горизонтальные» гибриды появляются всё реже. Рынок захватывают устройства с плоской патч-антенной, а производители ведут борьбу за уменьшение размеров. Уже есть аппараты, которые ненамного крупнее видеорегистраторов. Один из главных недостатков «комбо» практически побежден!

В комплект гибридов iBOX и Neoline входит светофильтр. В темноте помогает.

Компания «вертикалок» представлена малоизвестным гибридом Roadgid X7 Gibrid GT (11 450 рублей), новинкой от Silverstone — моделью Hybrid X‑Driver (12 990 рублей), очень дорогим Neoline X-Cop 9200 (23 490 рублей) и новичком наших тестов — компанией iBOX с моделью F5 Laservision WiFi Signature (15 000 рублей).

Roadgid вызывает некоторое отторжение уже своим названием. «Gibrid» вместо грамотного «Hybrid» заставляет вспомнить страшные АЗС с надписями «Benzin» или «Dizel». Но — попробуем прибор в деле.

Silverstone сделал самое компактное комбо в своей истории. И выглядит прибор аккуратно.

В 2019‑м мы не стали тестировать Neoline 9200 из-за высокой цены. Сейчас любопытство взяло верх: неужто этот аппарат вдвое лучше конкурентов — насколько он и дороже?

Компания iBOX делает упор на отлично проработанную радарную часть. Вдобавок этот гибрид — единственный в нашей компании имеет мобильное приложение для смартфона и светофильтр для улучшения качества видео (такой же фильтр есть у Неолайна).

Будем знакомы

Идеальный вариант крепления показывает Neoline.

К упаковке и качеству сборки не придраться. Даже малоизвестный Roadgid и дешевый Eplutus выполнены на хорошем уровне. А у последнего еще и экран сенсорный, чего нет у других моделей в нашей компании. К слову, откровенное «дно», которого хватает среди видеорегистраторов, у комбо встречается крайне редко. Наш тест это подтвердил: из десятков записанных файлов битого не было ни одного. Равно как и глюков у приборов.

Горизонтально ориентированные модели крупнее «вертикалок» — особенно выделяются габаритами Playme и Eplutus. Такие в карман не положишь.

По части крепежа все стандартно: присоска хорошего качества и кронштейн с язычком-фиксатором. У всех, кроме Неолайна. К стеклу он крепится на магните — самый компактный и самый удобный вариант в плане «снять-поставить». Но на десять тысяч рублей переплаты он не тянет. Однако не повлияет ли магнит на точность работы радар-детектора? На примере Неолайна ничего подобного мы не заметили.

Проверка метрами

Сравнивать таблицы с результатами тестов разных лет напрямую нельзя. Радары по большей части одни и те же, но места их установки разнятся: камеры перевешивают активно. Однако в рамках одного материала выявить лидеров и аутсай­деров нетрудно — все находятся в одинаковых условиях.

Главное: тестировавшиеся устройства отработали без провалов. Даже набравшие минимальный «метраж» Mio и Roadgid в дуэлях с измерителями скорости выступили вполне уверенно. Лазерную Амату — и ту увидели все без исключения: не припомню такого успеха!

Единственный бросающийся в глаза промах случился у Айбокса против Бинара. Неплохой детектор почему-то отказался замечать простенький радар К‑диапазона. Попытки были, но… Во‑первых, он это сделал на меньшем расстоянии, чем остальные. Во‑вторых, детектирование не поднималось выше одного-двух делений на шкале и периодически пропадало. В реальной жизни водитель не примет такой сигнал за обоснованную тревогу.

Тройку лидеров составили Neoline, Playme и Silverstone.

Eplutus GR-95 Signature

Цена* от 7100 ₽

Процессор Ambarella A12

Диагональ дисплея 3 дюйма

Заявленный угол обзора 170°

Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с

Знание стационарных камер 27 из 50

Тип крепления кронштейн + присоска При такой цене можно было ожидать чего угодно, но аппарат не настолько хуже остальных, насколько дешевле. Если для вас главным является стоимость покупки и непременно нужно комбо — подходящий вариант. iBOX F5 Laservision WiFi Signature

Цена от 15 000 ₽

Процессор Ambarella A12

Диагональ дисплея 2,4 дюйма

Заявленный угол обзора 170°

Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с

Знание стационарных камер 45 из 50

Тип крепления кронштейн + присоска Самую распиаренную особенность гаджета — ­умение хорошо детектировать лазерные Полисканы — проверить можно только в Татарстане. Без нее гибрид оказался середнячком, хотя задатки лидера ­имеются.