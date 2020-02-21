Видеорегистраторы дешевле 1600 руб.: большой тест

Эксперты «За рулем» протестировали девять гаджетов и признали годными, увы, только два. Остальные плохо и снимают, и сохраняют отснятое.

Всем, конечно, хочется подешевле: от многих производителей слышал, что на ура разлетаются гаджеты за 1000–1500 рублей. Но ведь и качество какое-никакое должно быть! Ведь регистратор — прибор, способствующий безопасности движения, а не декоративная безделушка.

Куда уж де шевле?

Впервые в наших тестах собираем компанию ультрабюджетных моделей. Посмотрим, есть ли что-то приличное в диапазоне до 1600 рублей (брали минимальные цены на Яндекс.Маркете на день покупки). В выбранном ценовом сегменте практически не встречаются марки, которые стабильно участвуют в наших тестах: не та ценовая категория. Изначальную планку в полторы тысячи рублей даже пришлось чуть повысить. Это позволило включить в выборку гаджеты двух известных фирм — SilverStone Crodi NTK‑47F (от 1600 рублей) и Carcam F1 (от 1590 рублей).

Достаточно популярны на рынке еще четыре бренда: Artway AV‑510 (от 1231 рубля), Eplutus DVR‑911 (от 1398 рублей), Digma FreeDrive 107 (от 1438 рублей) и Ritmix AVR‑180 Start (от 1225 рублей).

Остальные модели пишут видео в разрешении HD (1280 на 720 пикселей), тогда как для остальных декларируется Full HD (1920×1080). Это Axper Simple (от 880 рублей), AVS VR‑125HD (от 1075 рублей) и Rekam F105 (от 1090 рублей).

Artway AV-510

Цена* 1231 ₽

Процессор н.д.

Угол обзора 120°

Диагональ экрана 2,4’’

Тип крепления присоска + кронштейн Запомнился самым большим количеством глюков и более чем странными пунктами меню. Небрежная упаковка и почему-то две присоски в комплекте. Запись неплохая, но без гарантий сохранения. Выброшенные деньги *Для всех моделей: минимальная цена в Яндекс.Маркете на день подготовки материала. AVS VR-125HD

Цена 1075 ₽

Процессор GP6624

Угол обзора 120°

Диагональ экрана 2,4’’

Тип крепления присоска + кронштейн Качество ночного видео в динамике и угол обзора не выдерживают никакой критики. Провод некачественный, меню подтормаживает. Выброшенные деньги Axper Simple

Цена 880 ₽

Процессор AX3262

Угол обзора 120°

Диагональ экрана 2,4’’

Тип крепления присоска + кронштейн Плохая эргономика, много битых файлов. И главное: в только что вскрытой коробке лежал ­аппарат с очевидными внешними повреждениями. Выброшенные деньги

Carcam F1

Цена 1590 ₽

Процессор General Plus 1247

Угол обзора 140°

Диагональ экрана 3,0’’

Тип крепления присоска + кронштейн В своем ценовом сегменте очень достойная модель. Ни единого сбоя, что особенно впечатляет на фоне собравшейся компании. Большой дисплей в отсутствие дополнительных функций ни к чему. Небесполезная покупка, если не готовы платить больше Digma FreeDrive 107

Цена 1438 ₽

Процессор NTK 96220

Угол обзора 140°

Диагональ экрана 1,5’’

Тип крепления присоска + кронштейн Соткан из противоречий: в чем-то близок к аутсайдерам, в чем-то на уровне лидеров. Худший результат в статике, средний в динамике. Некорректно сохраняет последний файл перед выключением. Не худший участник теста, но покупать не стóит Eplutus DVR-911

Цена 1398 ₽

Процессор NTK 96220

Угол обзора 140°

Диагональ экрана 2,4’’

Тип крепления присоска + кронштейн Как и его клоны в аналогичном корпусе, подтормаживает при блуждании по меню и досаждает глюками. Особенностью нашего аппарата были перманентные попытки включиться без внешнего питания. Не худший участник теста, но покупать не стóит

Rekam F105

Цена 1090 ₽

Процессор н.д.

Угол обзора 95°

Диагональ экрана 2,2’’

Тип крепления присоска + кронштейн Угол обзора просто смешной (причем это еще по диагонали!), но Rekam единственный, кто честно предупреждает об этом в характеристиках. Кнопки ­люфтят, компоненты самые дешевые. Выброшенные деньги Ritmix AVR-180 Start

Цена 1225 ₽

Процессор AX3291

Угол обзора 120°

Диагональ экрана 2,0’’

Тип крепления присоска + кронштейн Выступил почти на уровне лидеров теста. Сбой был всего один — единственный битый файл. Не тормозит, оснащен датчиками удара и движения. Небесполезная покупка, если не готовы платить больше SilverStone Crodi NTK-47F

Цена 1600 ₽

Процессор NTK 96223

Угол обзора 140°

Диагональ экрана 1,5’’

Тип крепления присоска + кронштейн Как и любой продукт компании, выступает в своей ценовой категории на отлично. Претензий не заслужил, хотя дисплей мелковат. Меню толковое и удобное, есть датчики движения и удара. Небесполезная покупка, если не готовы платить больше

Любить глазами

Упаковка большинства регистраторов и корпуса гаджетов сделаны на приличном уровне. Производители понимают, что «бюджетники» расходятся в основном через офлайн-магазины, то есть потенциальные покупатели их щупают в буквальном смысле слова. Поэтому важно зацепить.

Не обошлось без моделей в одинаковых корпусах. Сегодня это Artway, AVS и Eplutus. Что примечательно, при одинаковом расположении клавиш на аппаратах они заведуют разными функциями.

Получше остальных выглядят Carcam, SilverStone и Digma — как сами приборы, так и коробки. Самые позорные упаковки — у регистраторов Artway и Axper. И наполнение под стать. У первого в комплекте лежат две присоски на стекло. Спасибо за щедрость, но кому-то, скорее всего, не досталось ни одной.

Axper вызвал самое большое удивление, причем с негативной окраской. В коробке всё не разложено, а навалено. На регистраторе нет защитных пленок ни на дисплее, ни на объективе. Присмотрелся и ахнул: весь экран в хорошо заметных царапинах. Или этот гаджет б/у, или его пинали на производстве ногами. Грешил бы на магазин, но полминуты назад я сам сорвал герметичный целлофан с коробки. Не должно удивить, если покупатель сразу отодвинет в сторону аппараты Artway и Axper.

Экран Акспера, вынутого из запечатанной коробки, выглядит так, будто прибор много часов провел в одном кармане с ключами. К концу недельного знакомства оплетка провода лопнула — еще один звоночек о «качестве».

Помимо прóвода питания и присоски за такие деньги наивно рассчитывать на что-то еще. И всё же SilverStone, Carcam, Digma, Eplutus, Artway и AVS ­расщедрились на кабель подключения к компьютеру.

Разведка в спорте

С установкой проблем не возникло. Прошли времена дубовых присосок, не держащихся на стекле. В нашей компании крепеж у каждого — на приличном уровне. Но и замечаний немало.

Digma выделилась глубоко сидящей флешкой (ее нужно чем-то выковыривать) и особо тугим кронштейном. Последний, полагаю, при ежедневном использовании разработается. Если нет, за такую цену и напильником обработать не зазорно.

Карту памяти из Дигмы извлечь непросто. Приходилось прибегать к помощи авторучки.

У приборов AVS и Rekam откровенно дешевые «пластилиновые» провода. Такие достаточно легко порвать (личный опыт).

У Акспера все клавиши находятся в слепой зоне. В этом решении он не одинок, но клавиши еще и расположены абсолютно нелогично: заглядывать вниз нужно перед каждым нажатием.

«Видики» AVS, Artway, Eplutus, Rekam и Axper тормозят, реагируют не на каждое нажатие кнопок. В меню Артвея — выдающийся по убогости язык: «Парковка услуга», «Запирать», «Циркулярное видео». И шедевр — «Разведка в спорте». Видимо, датчики удара и движения, а также парковочный режим у гаджета предусмотрены, но за такими аллегориями их еще найти надо. Кстати, аналогичным функционалом располагают SilverStone, Carcam, Digma, Ritmix и Eplutus.

Таким образом, еще до проверки в основных зачетных дисциплинах Artway сформировал о себе самое плохое впечатление. Остальные «бюджетники», кроме Сильверстоуна, Каркама и Ритмикса, отметились теми или иными эргономическими промахами.

Сделано «на отвали»: Artway веселит фееричными пунктами в меню. Но того, кто отдал за него свои деньги, это не слишком обрадует.

Покажите мне Москву

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Хорошо сравнивать самые дешевые модели! Использование баз полицейских камер в них не предусмотрено (потому как GPS-модуля нет в принципе), а значит наматывать круги по маршруту с радарами не нужно.

Проверять читаемость номеров в динамике тоже нет необходимости. Регистраторы средней ценовой группы способны четко показать на стоп-кадре номер припаркованной машины при проезде мимо нее на скорости до 50–60 км/ч. А у этих и на 30 км/ч всё расплывается. Увы, в выбранном ценовом сегменте вот такой уровень, на большее не рассчитывайте.

Примеры видеозаписей мы разместили на YouTube, они доступны по ссылкам ниже:

День Artway AVS Axper Carcam Digma Eplutus Rekam Ritmix Silverstone

Ночь Artway AVS Axper Carcam Digma Eplutus Rekam Ritmix Silverstone

При проверке на читаемость номеров в статике откровенных провалов не случилось. Днем все (за исключением Дигмы) отработали на 7–8 метров, причем некоторые HD-модели, как оказалось, видят лучше, чем Full HD.

Ночные результаты тоже близкие — 4–5 метров. Это вдвое хуже, чем у приличных моделей. Причем если последних подводит именно зрение (символы на картинке становятся нечеткими), то у наших недорогих гаджетов проблема в другом. Они засвечивают номерной знак, будучи не в состоянии отсечь свет фар машины-носителя: программных инструментов в аппаратах не предусмотрено.

Лучшее зрение продемонстрировали Carcam, Rekam и SilverStone. При этом Rekam самый доступный и пишет всего-то HD-видео.

Читаемость номеров автомобилей в разное время суток

Динамо-машина

Сенсация? Не спешите с выводами. Во всех предыдущих тестах победителя определяли именно объективные замеры. Просмотр видеороликов мог показать нюансы в качестве картинки, но в целом записи редко выявляли критическую разницу между соперниками. С «бюджетниками» всё не так.

Из тройки лидеров по «метражу» SilverStone и Carcam подтвердили свой уровень, выдав хорошее видео и днем, и ночью. А Rekam в темноте вывел на экран такое, что модель машины едва различишь! Плюс угол обзора никакой: в поле зрения регистратора, висящего посередине ветрового стекла, не попадает ни один элемент машины.

У лидеров теста, а это Carcam F1 и SilverStone Crodi NTK‑47F, принципиально разные корпусы. На Каркаме удобнее смотреть видео (в случае чего). SilverStone меньше привлекает внимание посторонних; а флешку можно и в смартфон переставить — там экран всяко больше, чем у любого автомобильного гаджета.

Просмотр видеозаписи показал, что ночью практически бесполезны также AVS и Axper. К тому же у них, как и у Рекама, неприлично малый угол обзора. Получше обстоят дела у моделей Artway, Digma и Eplutus. Картинку на уровне лидеров выдал Ritmix с неплохим углом обзора.

А вот по части глюков всё прошло по ожидаемому мной сценарию: без замечаний отработали только Carcam и SilverStone. На фоне остальной компании это приборы с именем.

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Eplutus и Artway зачем-то постоянно пытались включиться, даже будучи отключенными от сети. Второй вдобавок потребовал дважды нажимать кнопку Reset, умудрился за 10 минут непонятно чем забить 8 Гб карты памяти и отказался перезаписывать файлы по кругу.

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Главный недостаток «бюджетников» вот в чем. Семь гаджетов из девяти (кроме Сильверстоуна и Каркама) отметились битыми файлами. Кто-то не сохранял последний фрагмент при отключении питания. У других дефектные ролики плодились по необъяснимому принципу. И это серьезный недостаток: нет уверенности, что запись сохранилась на карте памяти!

Поэтому из компании «бюджетников» рекомендуем покупать только два прибора: SilverStone Crodi NTK‑47F и Carcam F1, которые лишь слегка вышли за начальное ценовое ограничение в 1500 рублей.

Не стоит рыться в изобилии ноунейма, гарантирующего лишь одно — разнообразие косяков. Возьмите видеорегистратор с более-менее известным именем, который на несколько сотен рублей дороже. Уверен, в самом низком ценовом классе только такие модели могут стать удачной покупкой.