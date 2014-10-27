Бывает, едешь по шоссе, а радар-детектор без перебоя сигналит, как будто вся обочина уставлена полицейскими радарами. На самом деле он реагирует на активный радар попутной машины или датчики мониторинга «слепых зон», к примеру. Мы проверили, есть ли на рынке гаджеты, которые умеют отличать реальную «опасность» от таких вот помех.

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Ныне электронные системы устанавливают даже на относительно доступные машины (чуть дороже миллиона рублей), а вскоре они будут неотъемлемым атри­бутом любого автомобиля.

Раз растет количество технически сложных машин, должна снижаться и точность срабатывания радар-детекторов. Ведь самые популярные системы — адаптивный круиз-контроль и сканер мертвых зон — работают в диапазонах частот, близких к используемым полицейскими радарами. Радар-детекторы не понимают разницу в источнике сигнала и поднимают ложную тревогу.

1. Inspector Tau S; 2. Playme Silent 2; 3. Sho-Me G‑1000 Signature; 4. SilverStone F1 Monaco S; 5. Tomahawk Navajo; 6. Playme Soft; 7. Sho-Me Signature Excellent; 8. SilverStone F1 Sochi Z.

Научить молчанию

На помощь приходит сигнатурная технология, пару лет назад обозначившая новый виток развития радар-детекторов. Берут машину, включают все электронные системы безопасности, снимают их «почерк», записывают эту информацию в память прибора, и тот перестает ­реагировать на излучения от автомобильных датчиков. Но не всё так просто.

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установленные на машинах радары фонят в К‑диапазоне. Может оказаться, что конкретный диапазон предельно близок (или совпадает) к диапазону полицейского измерителя скорости, который никак нельзя записывать в перечень ложных помех. В этом случае вариант один — не прописывать электронные ассистенты водителя в память гаджета. Он будет на них реагировать, зато и о реальном радаре не промолчит.

Во‑вторых, несмотря на ограниченное число производителей систем безопасности, работают они все по-разному. Даже в линейке одного производителя автомобилей приходится прописывать отдельно каждую модель. Более того, для уверенности, что детектор будет правильно понимать сигнатуру, ее нужно снять на разном расстоянии от источника: у автомобильных радаров она меняется в зависимости от дальности.

В‑третьих, автомобилей с умной электроникой на рынке сотни. Даже если ответственный производитель радар-детекторов захочет внести в память все, это потребует уйму времени. Поэтому пока гаджеты обучают «почеркам» лишь самых популярных машин. Дополнительные вносят по требованию — как только наберется достаточное количество жалоб от пользователей на конкретную модель детектора.

Пять на восемь

Для проверки радар-детекторов электронными ассистентами мы взяли пять машин. Упражнений придумали четыре. Сначала проверяли, как ведет себя устройство, установленное непосредственно в автомобиле с активированными помощниками. Затем гаджет переносили в другую машину и ехали на ней сначала позади, а потом впереди автомобиля с включенными системами безопасности. Наконец, фиксировали ложные срабатывания при встречных разъездах.

Заезды проводили в тихом месте, где заведомо не может быть сторонних наводок на приборы. Как и на традиционных тестах радар-детекторов, каждому устройству давали несколько попыток, дабы исключить случайные факторы.

Подопытных набралось восемь, по два от каждого бренда: Playme (Silent 2 и Soft), Sho-Me (G‑1000 Signature и Signature Excellent). SilverStone F1 (Monaco S и Sochi Z) и Inspector Tau S с Tomahawk Navajo (эту пару выпускает одна компания). Результаты заездов приведены для каждого участвовавшего в тесте автомобиля.

Audi Q8 Audi Q8 Audi Q8: Самый продвинутый оппонент радар-детекторов, оснащенный активным круиз-контролем, системой контроля мертвых зон и еще десятком электронных ассистентов, использующих радары. При встречном разъезде на Audi отреагировали все радар-детекторы — на минимальном уровне. При движении впереди машины беспокойство проявили все, кроме пары Sho-Me. Позади кроссовера срабатывали только Inspector и Tomahawk. Будучи установленными в самом Q8, все гаджеты молчали.

Haval F7 Haval F7 Haval F7: Горячая новинка российского рынка и самый продвинутый «китаец». В топовой комплектации он оснащен радарным круиз-контролем (работает, кстати, очень адекватно). Во всех четырех упражнениях мы так и не смогли добиться от детекторов подачи голоса. Смолчали все. Идеальная для них машина: и дистанцию соблюдает, и помехами не досаждает.

Mazda CX‑5 Mazda CX‑5 Mazda CX‑5: Круиз-контроль на Мазде обычный, функции автоторможения, контроля полосы, распознавания пешеходов и дорожных знаков работают на базе видеокамеры, не дающей помех. Зато отыгрывается сильно фонящий сканер мертвых зон. При встречном разъезде на автомобиль среагировали все аппараты. Удивило, что параллельное движение отметилось молчанием, - его, впрочем, не поддержали Inspector и Tomahawk. Но хуже всего то, что внутри машины гаджеты не вели себя корректно. Тише конкурентов оказались Sho-Me и SilverStone.

Nissan X‑Trail Nissan X‑Trail Nissan X‑Trail: У Икс-Трейла есть радар, но он работает только в составе системы автоторможения, «круиз» здесь обычный. Установлен и детектор помех в мертвой зоне. Nissan почти повторил успех незаметного для детекторов Хавейла. Молчать в дуэлях с кроссовером не захотел только Tomahawk, который подал голос во всех упражнениях, кроме параллельной езды за машиной.

Volkswagen Golf Volkswagen Golf Volkswagen Golf: Самый возрастной участник теста — редакционный Golf VII: выпущен в 2013 году, пробег перевалил за 100 000 км. Адаптивный круиз-контроль работает исправно (хотя местами и грубовато), сканера мертвых зон в этой конкретной машине нет. В отличие от более навороченного Audi, наш Golf был толерантен к радар-детекторам. Все показали отличный результат, не издав ни писка. За одним исключением: снова подпортил статистику Tomahawk. Он молчал, лишь будучи установленным в салоне. А из другой машины подавал голос и при параллельном, и при встречном движении.

Одни помехи!

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Радар-детекторы небезгрешны в дуэлях с автомобильными системами безопасности. Особенно сильно «возбудила» все приборы Mazda CX‑5. Ее электроника фонит особенно сильно (это подтверждают исследования многих производителей радар-детекторов), а близость рабочего диапазона к диапазону измерителей скорости не позволяет полностью заглушить помехи. Не остался без ложного внимания и самый продвинутый автомобиль нашего теста — новенький Audi Q8.

Tomahawk Navajo, который мы хвалили в одном из прошлых сравнительных тестов, разочаровал. Такое ощущение, что продвинутую автомобильную электронику ему показали впервые в жизни. Чуть молчаливее оказался его конструктивный аналог Inspector Tau S. На четыре с минусом наработали SilverStone и Playme. Твердое «хорошо» заслужили оба Sho-Me.

Абсолютной защиты от ложных срабатываний не обеспечил ни один радар-детектор. Утешить себя можно тем, что наводки от электронных ассистентов попутных и встречных машин сложно спутать с предупреждением о полицейском радаре. Приборы выдают минимальный уровень сигнала, не превышающий одного-двух делений на шкале, и он не увеличивается.

При установке радар-детектора непосредственно в машине с включенными ассистентами также возможны помехи.

Поэтому перед покупкой гаджета лучше уточнить у производителя, прописаны ли сигнатуры конкретного автомобиля в памяти аппарата. Или придется подбирать опытным путем тот прибор, который окажется наилучшим ­образом «совместим» с вашей машиной.